Kl Rahul: “इंटरनॅशनल क्रिकेटपेक्षा जास्त इथे...” केएल राहुलने उघड केले IPL टीम मालकांचे गुपित!

Kl Rahul: “इंटरनॅशनल क्रिकेटपेक्षा जास्त इथे...” केएल राहुलने उघड केली IPL टीम मालकांची पोल खोल!

Kl Rahuls Shocking Revelation on Ipl Captaincy: भारतीय क्रिकेटपटू केएल राहुलने आयपीएलमधील कर्णधार म्हणून त्याच्या अनुभवाबद्दल सांगितले आहे. त्याने पहिल्यांदाच कर्णधारपदाबद्दलचा दबाव उघड केला आहे.     

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 18, 2025, 09:39 AM IST
KL Rahul Exposes IPL Team Owner's Pressure: टी20 वर्ल्ड कपदरम्यान झालेल्या सुपर ओव्हर वादावर सलग चर्चेनंतर अखेर टीम इंडियाचा स्टार बॅटर के. एल. राहुल याने संपूर्ण घटनेवर मौन सोडलं आहे. काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर ही चर्चा जोरात होती की निर्णायक क्षणी राहुलने सुपर ओव्हर खेळण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे चाहत्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आणि अनेकांनी त्याच्यावर टीका देखील केली.

काय होतं नेमका मामला?

भारताचा सामना अत्यंत रोमांचक पद्धतीने बरोबरीत संपल्यानंतर सुपर ओव्हर खेळवण्यात आली होती. त्या वेळी टीम मॅनेजमेंटने राहुलला उतरण्याचा विचार केला होता. मात्र तेव्हा एका रिपोर्टनुसार राहुलने ‘मी तयार नाही’ अशी प्रतिक्रिया दिल्याचं समजलं. हाच मुद्दा पुढे मोठा वाद बनला.

राहुलने दिले स्पष्टीकरण

राहुलने एका मुलाखतीत सांगितले की त्याने सुपर ओव्हर खेळण्यास कधीही नकार दिला नव्हता. त्यावेळी त्याच्या मांडीला (thigh) तीव्र वेदना जाणवत होत्या आणि फिजिओने त्याला काही मिनिटे विश्रांती घेण्याचा सल्ला दिला होता. त्याने स्पष्ट सांगितले की, “टीमसाठी खेळणे माझ्यासाठी गौरवाची गोष्ट आहे. मी कधीही कोणत्याही परिस्थितीत मागे हटत नाही. पण त्या क्षणी माझी शारीरिक स्थिती १००% नव्हती. टीमला चुकीचा धोका नको म्हणून मी कॅप्टन आणि कोचला माझी स्थिती सांगितली.”

टीम मॅनेजमेंटचा दृष्टिकोन

राहुलच्या स्पष्टीकरणानंतर टीम मॅनेजमेंटने देखील सांगितले की निर्णय हा पूर्णपणे फिटनेस रिपोर्टवर आधारित होता. सुपर ओव्हर हे काही सेकंदांत निर्णय घेण्याचे प्रकरण असते आणि त्या वेळी १००% फिट खेळाडू उतरवणे महत्त्वाचे असते.

फॅन्सची प्रतिक्रिया बदलली

राहुलने खुलासा केल्यानंतर चाहत्यांचा दृष्टिकोन बदलू लागला आहे. अनेकांनी राहुलच्या प्रामाणिकपणाचे कौतुक केले आहे. सोशल मीडियावर त्याचे समर्थन करणारे संदेश मोठ्या प्रमाणात शेअर होत आहेत.

राहुलचा पुनरागमनाचा निर्धार

राहुलने पुढे सांगितले की आगामी मालिका आणि आयपीएलसाठी तो पूर्ण क्षमतेने तयारी करत आहे. त्याचे म्हणणे होते की, “टीमवर प्रेम करणाऱ्यांच्या भावना मला समजतात. त्यामुळेच मी नेहमी सर्वोत्तम देण्याचा प्रयत्न करतो. पुढच्या सामन्यांत मी स्वतःला सिद्ध करून दाखवेन.”

वादावर पडदा?

या स्पष्टीकरणानंतर आता हा वाद संपला असे मानले जात आहे. राहुलची भूमिका आणि त्याची प्रामाणिकता पाहता क्रिकेट तज्ञांनीही त्याला पाठिंबा व्यक्त केला आहे. सध्या भारतीय संघात राहुलचे स्थान पुन्हा मजबूत होत असून, त्याचे नेतृत्व आणि शांत स्वभाव टीमसाठी महत्त्वाचे ठरत आहेत.

