/IPL 2026 नंतर ऑक्शनमध्ये अनसोल्ड राहिला केएल राहुल, कोणीच लावली नाही बोली

KL Rahul Maharaja Trophy : भारतीय टेस्ट संघाचा उपकर्णधार असलेल्या केएल राहुलला एक मोठा धक्का बसला आहे. नुकतंच आयपीएल 2026 मध्ये के एल राहुल हा दिल्ली कॅपिटल्सचा भाग होता. यात जबरदस्त परफॉर्मन्स करून राहुल हा महाराजा ट्रॉफीच्या ऑक्शनमध्ये परतला. महाराजा ट्रॉफीचं आयोजन हे कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन करतात. महाराज ट्रॉफीला यापूर्वी कर्नाटक प्रीमियर लीग म्हणून ओळखलं जायचं, मात्र आता 2022 पासून या स्पर्धेचं नाव बदललं आहे. या लीगचं नाव 'महाराजा ट्रॉफी केएससीए टी20' असं ठेवण्यात आलं असून 2026 मधील सीजन हा 20 जूनला सुरु होणार असून फायनल सामना हा १२ जुलै रोजी होणार आहे.
केएल राहुलने कर्नाटक प्रीमियर लीगच्या ऑक्शनमध्ये स्वतःला 2 लाखांच्या बेस प्राईजवर लिस्ट केले होते. केएल राहुल हा भारताचा स्टार विकेटकिपर फलंदाज असल्याने त्याला आपल्या संघात घेण्यासाठी ऑक्शनमध्ये रस्सीखेच असेल अशी शक्यता होती, मात्र 6 संघांनी ओपनिंग राउंडमध्ये एकही बोली लावली नाही. त्यामुळे प्रेक्षकांच्या भुवया उंचावल्या. केएल राहुलला टीम इंडियाकडून खूप सामने खेळायचे आहेत. त्यामुळे फ्रेंचायझीला अशा खेळाडूवर पैसे खर्च करणं योग्य वाटत नसेल. कारण केएल राहुल स्पर्धेत किती सामने खेळू शकणार याची गॅरेंटी नसेल. केएल राहुलने आयपीएल 2026 मध्ये एकूण 14 सामन्यात 593 धावा केल्या होत्या.
केएल राहुल हा महाराजा ट्रॉफीच्या ऑक्शनमध्ये अनसोल्ड राहिला. मात्र टीम इंडियाचे इतर क्रिकेटर देवदत्त पडिक्कल, मनीष पांडे, मयंक अगरवाल, श्रेयस गोपाल आणि करुण नायर या सगळ्यांना महाराजा ट्रॉफीच्या ऑक्शनमध्ये संघांनी खरेदी केले. यंदा महाराजा ट्रॉफीमध्ये एकूण 6 संघ सहभागी होणार आहेत. यात कल्याणी बेंगलुरू मास्टर्स, गुलबर्ग मिस्टिक्स, शिवमोग्गा योद्धा, माइसोर वॉरियर्स, कोस्टल किंग्स मंगळुरु, हुबली टायगर्स यांचा समावेश आहे. यंदा बेंगलुरू ब्लास्टर्स संघ 2 वेळा फायनलमध्ये पोहोचला मात्र एकदाही विजेतेपद जिंकू शकला नाही.