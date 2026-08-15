/IND vs SL : आऊट नसतानाही केएल राहुलला सोडावं लागले मैदान, टीम इंडियाला मोठा धक्का

KL Rahul News : चालू सामन्यात टीम इंडियाला मोठा धक्का बसला आहे, भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये सुरु असलेल्या कसोटी सामन्यामध्ये टीम इंडियाच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. भारताच्या संघासाठी ही मालिका महत्त्वाची आहे, टीम इंडियाची बीसीसीआयने घोषणा केल्यापासून भारताच्या संघातील अनेक खेळाडू हे दुखापतीमुळे संघाबाहेर झाले आहेत. आजपासून टीम इंडियाचा पहिला कसोटी सामना श्रीलंकेविरुद्ध सुरु झाला आहे, या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाला पहिला धक्का लवकर बसला, तो म्हणजेच यशस्वी जयस्वाल धावबाद झाला. या सामन्यामध्ये यशस्वी जयस्वाल धावबाद झाल्यानंतर टीम इंडियाची खेळी देवदत्त पडिक्कल आणि केएल राहुल या दोघांनी सांभाळली.
दुसऱ्या सेशनमध्ये भारताच्या संघाने सामन्यात मजबूत पकड असताना अचानक केएल राहुलला मैदान सोडावे लागले. भारताच्या संघासाठी टीम इंडियाचा महत्त्वाचा फलंदाज केएल राहुलला सामन्याच्या पहिल्या दिवशी चहापानाच्या विश्रांतीच्या अगदी आधी, केएल राहुलने त्याच्या उजव्या हातात वेदना होत असल्याची तक्रार केली. फिजिओने त्याच्यावर उपचार करून तो पुन्हा खेळायला लागला असला तरी, विश्रांतीच्या वेळी तो डगआऊटमध्ये उपचार घेताना दिसला आणि खूप वेदनेत असल्याचे दिसत होते. असे असताना तो मैदानामध्ये खेळत राहिला, पण त्याला क्रिजवर उभे राहण्यास त्रास होत होता.
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तिसऱ्या सेशनमध्ये तो फलंदाजीला मैदानावर आला पण क्रीजवर पोहोचल्यानंतर वेदना अधिकच वाढल्या. त्याच्या बोटांनाही पेटके येऊ लागल्याने त्याला मैदान सोडावे लागले. राहुल ड्रेसिंग रूमकडे जाताना लंगडत असल्याचे दिसले, ही भारतासाठी चांगली बातमी नाही. केएल राहुलने 162 चेंडूंमध्ये 77 धावा केल्या आहेत. त्याने आपल्या खेळीत नऊ चौकार आणि एक षटकार मारला. केएल राहुल मैदान सोडल्यानंतर संघाचा कर्णधार शुभमन गिल मैदानावर आला पण तो जास्त काळ टिकून राहता आले नाही. शुभमन गिलने पहिल्या डावामध्ये 16 धावा करुन बाद झाला.
पाऊस आणि ओल्या मैदानामुळे दुसऱ्या सत्राची सुरुवात एका तासाहून अधिक उशिरा झाली. भारताने एका विकेटसाठी 101 धावांवरून खेळायला सुरुवात केली आणि दुसऱ्या सत्रात एकही विकेट न गमावता 96 धावा जोडून आपली स्थिती मजबूत केली. तत्पूर्वी, जेवणाच्या वेळी पाऊस आल्याने मैदान कर्मचाऱ्यांना कव्हर्स टाकावे लागले. नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करताना भारताने जेवणापर्यंत एका विकेटसाठी 101 धावा केल्या होत्या.