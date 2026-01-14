केएल राहुलने न्यूझीलंड विरुद्ध ठोकलं शतक, MS Dhoni चा 'हा' रेकॉर्ड केला उध्वस्त

IND VS NZ 2nd ODI : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड (India VS New Zealand) यांच्यात राजकोट येथे खेळवण्यात आलेल्या वनडे सीरिजमधील दुसऱ्या सामन्यात टीम इंडियाचा 7 विकेट्सने पराभव झाला. न्यूझीलंडने 48 व्या ओव्हरमध्येच विजयाचं आव्हान पूर्ण करून सामना जिंकला आणि विजयासाठी दिलेलं 285 धावांचं आव्हान पूर्ण केलं. मात्र असं झालं असलं तरी या सामन्यात टीम इंडियाकडून (Team India) न्यूझीलंडला आव्हानात्मक टार्गेट देण्यामध्ये केएल राहुलने महत्वाची भूमिका बजावली. टीम इंडियाच्या एका मागोमाग एक विकेट पडत असताना केएल राहुलने (KL Rahul) नाबाद 112 धावा केल्या. या दरम्यान राहुलने महेंद्र सिंह धोनीला (MS Dhoni) मागे सोडत रेकॉर्डस् बुकमध्ये आपलं नाव नोंदवलं.
दुसऱ्या वनडे सामन्याच्या सुरुवातीला टीम इंडियाला गरज असताना रोहित शर्मा, विराट कोहली आणि रवींद्र जडेजा सारखे खेळाडू हे कामी आले नाही. तेव्हा केएल राहुलने एकट्याच्या दमवर संघाला 284 धावांपर्यंत पोहोचवले. 11 चौकार आणि 1 षटकार ठोकून त्याने नाबाद 112 धावा केल्या आणि खास रेकॉर्ड नावे केला. तो 50 ओव्हरच्या फॉरमॅटमध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध शतक करणारा केएल राहुल हा पहिला भारतीय विकेटकिपर फलंदाज ठरला आहे. त्याने वनडे सामन्यांमध्ये या संघाविरुद्ध विकेटकिपर म्हणून सर्वाधिक धावा केल्या. यापूर्वी हा रेकॉर्ड महेंद्र सिंह धोनी याच्या नावावर होता.
केएल राहुल – 112* राजकोट (2026)
एमएस धोनी – 84* नेपियर (2009)
पार्थिव पटेल – 56* चेन्नई (2010)
राहुल द्रविड़ – 53* सेंचुरियन (2003)
किरण मोरे – 42* बेंगलुरु (1987)
केएल राहुल राजकोटमध्ये वनडे सामन्यात शतक ठोकणारा पहिला भारतीय ठरला आहे. राहुलने 49 व्या ओव्हरला काइल जॅमीसनच्या फुलटॉस बॉलवर सिक्स ठोकून शतक पूर्ण केलं होतं. हे केएल राहुलचं आठवं वनडे शतक होतं. पाचव्या क्रमांकावर फलंदाजीला आलेल्या राहुलने सुरुवातीस सलग सहा डॉट बॉलचा सामना केला. त्याने सातव्या चेंडूवर आपले खाते उघडले.
भारताची प्लेइंग 11 : रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कर्णधार ), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकिपर), रवींद्र जडेजा, नितीशकुमार रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्ण
न्यूझीलंडची प्लेईंग 11 : डेव्हॉन कॉनवे, हेन्री निकोल्स, विल यंग, डॅरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल हे (विकेटकिपर), मायकेल ब्रेसवेल (कर्णधार), झाकरी फाॅल्क्स, क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जेमिसन, जेडेन लेनोक्स