Marathi News
Sachin Yadav: फक्त 40 सेंटीमीटरमुळे हुकलं पदक, नीरज चोप्रालाही सचिन यादवने टाकलं मागे

Sachin Yadav World Athletics Championship 2025: विश्व अॅथलेटिक्स चॅम्पियनशिप 2025 मध्ये भालाफेक स्पर्धेत नीरज चोप्राला मागे टाकणारा सचिन यादव कोण आहे? हे जाणून घेऊयात..   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 19, 2025, 09:43 AM IST
विश्व अॅथलेटिक्स चॅम्पियनशिप 2025 मध्ये भारताचा भालाफेकपटू सचिन यादव यांनी अप्रतिम कामगिरी करून सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. उत्तर प्रदेशातील खेकरा गावचा हा खेळाडू नीरज चोप्रा आणि अरशद नदीम यांनाही मागे टाकत चौथ्या स्थानावर पोहोचला. दुर्दैवाने, तो फक्त 40 सेंटीमीटरमुळे पदक जिंकण्यापासून वंचित राहिला.

पहिल्याच थ्रोने गाजवला जलवा

फक्त 25 वर्षांच्या सचिनने पहिल्याच प्रयत्नात तब्बल 86.27 मीटर अंतरावर भाला फेकला. हा त्याच्या कारकिर्दीतील सर्वोत्तम थ्रो ठरला. त्याच्या या खेळीमुळे प्रेक्षक आणि तज्ज्ञ दोघेही थक्क झाले. दुसरीकडे, नीरज चोप्रा फाइनलमध्ये संघर्ष करत राहिला आणि त्याचा सर्वोत्तम थ्रो 84.03 मीटर इतकाच राहिला. अरशद नदीमलाही मोठं यश मिळालं नाही; त्याचा सर्वोच्च प्रयत्न 82.75 मीटरचा होता.

थोडक्यात हुकलं पद 

स्पर्धेच्या अंतिम यादीत त्रिनिदाद अँड टोबॅगोचा केशॉर्न वॉलकॉट याने 88.16 मीटर फेकून सुवर्ण पदक जिंकलं. ग्रेनाडाचा अँडरसन पीटर्स 87.38 मीटरसह रौप्यविजेता ठरला, तर अमेरिकेचा कर्टिस थॉम्पसन 86.67 मीटरसह कांस्यपदकाचा मानकरी झाला. सचिन यादवचा 86.27 मीटर थ्रो चौथ्या स्थानासाठी पुरेसा ठरला, पण तो पदकापासून अवघ्या 40 सेंटीमीटर अंतरावर राहिला.

 

कोण आहे सचिन यादव?

25 ऑक्टोबर 1999 रोजी उत्तर प्रदेशच्या खेकरा येथे जन्मलेल्या सचिन यादवची सुरुवातीची ओढ क्रिकेटकडे होती. तो वेगवान गोलंदाज होण्याचं स्वप्न पाहत होता. पण 19 व्या वर्षी त्याने भालाफेकला आपलं करिअर बनवलं. 6 फूट 5 इंच उंचीचा हा खेळाडू माजी कर्णधार महेंद्रसिंग धोनी आणि स्टार गोलंदाज जसप्रीत बुमराह यांना आपले रोल मॉडेल मानतो.

चमकदार कामगिरी

विश्व चॅम्पियनशिपपूर्वीही सचिन सातत्याने प्रभावी कामगिरी करत होता. 2025 मधील आशियाई अजिंक्यपद स्पर्धेत त्याने रौप्यपदक जिंकलं. त्याआधी देहरादूनमध्ये झालेल्या 38 व्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत त्याने 84.39 मीटरचा विक्रमी थ्रो करत सुवर्णपदक पटकावलं होतं. ‘नीरज चोप्रा क्लासिक’मध्येही त्याने 82.33 मीटर फेक करत चौथं स्थान मिळवलं होतं.

 

भारतासाठी हा निकाल मिश्र भावना देणारा ठरला  नीरज चोप्रा अपेक्षेनुसार चमकू शकला नाही, पण सचिन यादवसारख्या नव्या चेहऱ्याने आपल्या  प्रदर्शनाने देशाला नव्या आशा दाखवल्या.

