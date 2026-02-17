English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
झिम्बाब्वेच्या विजयाने भारताला कसा होणार फायदा? विजयाच्या वाटेतला मोठा काटा दूर होणार

Zimbabwe VS Ireland: आज (17 फेब्रुवारी रोजी) संध्याकाळी पल्लेकेले येथे झिम्बाब्वे आणि आयर्लंडमध्ये टी-20 विश्वचषकातील सामना पार पडणार आहे. या सामन्यात जर झिम्बाब्वेने आयर्लंडचा पराभव केला तर, सुपर-8 मध्ये भारताला मोठा फायदा होणार आहे. यासाठी सुपर-8 चे समीकरण कसे असेल? आणि झिम्बाब्वेकडून झालेला आयर्लंडचा पराभव भारताला कसा फायदा मिळवून देईल? हे जाणून घेण्यासाठी सदर बातमी नक्की वाचा.   

मनाली सागवेकर | Updated: Feb 17, 2026, 01:45 PM IST
How will India benefit if Zimbabwe beats Ireland?: टी-20 विश्वचषक 2026 मध्ये झिम्बाब्वेनंतर ऑस्ट्रेलियानेही श्रीलंकाशी हार पत्करून त्यांच्या अडचणी आणखी वाढवल्या आहेत. ग्रुप बी मध्ये झालेल्या 3 सामन्यांपैकी ऑस्ट्रेलियाची हा तिसरा पराभव आहे. या पराभवानंतर ऑस्ट्रेलियाही यावर्षाच्या टी-20 विश्वचषकातून बाहेर पडण्याची शक्यता वाढली आहे. कारण आता ऑस्ट्रेलियाच्या सुपर-8 चे समीकरण झिम्बाब्वे आणि आयर्लंड यांच्यामध्ये होणाऱ्या सामन्यावर अवलंबून आहे. आज (17 फेब्रुवारी रोजी) पल्लेकेले येथे झिम्बाब्वे आणि आयर्लंडमधील सामना रंगेल. या सामन्यात जर झिम्बाब्वेकडून आयर्लंडचा पराभव झाला तर, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप बी मधून बाहेर पडेल. यामुळे भारताला मोठा फायदा होणार आहे. भारत आणि ऑस्ट्रेलियासाठी सुपर-8 चे काय समीकरण आहे ते जाणून घेऊया. 

भारत आणि ऑस्ट्रेलियासाठी सुपर-8 चे काय समीकरण असेल? 

सध्या सुरू असलेल्या टी-20 विश्वचषक 2026 मध्ये भारतीय संघाने ग्रुप ए मधील पहिल्या तीन सामन्यांमध्ये विजय मिळवत सुपर-8 मध्ये स्थान मिळवले. दरम्यान  ऑस्ट्रेलियाचा संघ दोन पराभवांसह पॉईंट टेबलमध्ये तिसऱ्या स्थानावर आहे, तर झिम्बाब्वे दुसऱ्या स्थानावर आहे. अशात सुपर-8 च्या समीकरणाबद्दल विचार केल्यास, झिम्बाब्वेच्या संघाने पुढील सामन्यात आयर्लंडचा पराभव केला तर, श्रीलंकासह सुपर-8 मध्ये पोहोचणारी तो दुसरा संघ बनण्याची शक्यता आहे. अशात ऑस्ट्रेलियाची परिस्थिती मात्र अधिक गुंतागुंतीची झाली आहे. कारण त्यांच्या संघाचे लक्ष फक्त आयर्लंडच्या विजयावरच नाही तर श्रीलंका आणि झिम्बाब्वेच्या सामन्यावरही आहे. 

 

झिम्बाब्वेच्या विजयाचा भारताला कसा होईल फायदा? 

या पार्श्वभूमीवर जर झिम्बाब्वेने सुपर-8 मध्ये प्रवेश केला तर, 26 फेब्रुवारी रोजी त्यांना भारतासह सामना करावा लागेल, जो चेन्नईमध्ये पार पडेल. तसेच जर झिम्बाब्वेच्या संघाने आयर्लंडचा परवाभव केला, तर सुपर-8 मध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाला शेवटच्या लीग सामन्यात ओमानवर मोठा विजय मिळवावा लागेल. या शेवटच्या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने त्यांची उत्तम धावगती दाखवली तर त्यांचा संघ सुपर-8 मध्ये पोहोचण्याची शक्यता कईक पटीने वाढेल. कारण हा सामना सर्वाधिक धावांवरच अवलंबून असेल. असे झाले तर, पुन्हा एकदा ऑस्ट्रेलियाचा सामना भारतासह होईल. हीच शक्यता टाळण्यासाठी आणि भारताच्या मार्गातील अडथळा दूर करण्यासाठी जर झिम्बाब्वेने आयर्लंडचा पराभव केला तर, सुपर-8 मध्ये भारतासाठी सोपे आव्हान असेल. 

भारत आणि ऑस्ट्रेलियाचा आयसीसी स्पर्धांमधील रेकॉर्ड कसा होता?

आयसीसीच्या सर्व स्पर्धांमध्ये भारत आणि ऑस्ट्रेलियामध्यील स्पर्धा नेहमीच अतितटीची राहिली आहे. विशेषतः नॉकआऊट सामन्यांमध्ये भारतीय संघासाठी ऑस्ट्रेलिया नेहमीच विजयाच्या मार्गातील मोठा अडथळा ठरली आहे. 2003 आणि 2023 मधील एकदिवसीय विश्वचषकाच्या अंतिम फेरीतील सामन्यात श्वास रोखून धरणारी खेळी पाहायला मिळाली होती. भारत आणि ऑस्ट्रेलियाचा संघ आयसीसी स्पर्धांमध्यील वनडे, टी-20 विश्वचषक, वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप आणि चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये एकूण 24 वेळा समोरासमोर आला आहे. यावेळी 13 वेळा ऑस्ट्रेलियाने विजय मिळवला आहे तर, भारताने 11 वेळा बाजी मारली आहे.

