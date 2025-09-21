IND vs PAK Pitch Report: दुबईत गोलंदाजांची जादू की फलंदाजांची होणार आतषबाजी? जाणून घ्या पिच रिपोर्ट

IND vs PAK Pitch Report Dubai International Cricket Stadium: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील आशिया कप 2025 चा सुपर-4 टप्प्यातील सामना रविवारी दुबईत खेळला जाणार आहे. लीग सामन्यात टीम इंडियाने पाकिस्तानला सात विकेट्सने नामोहरम करत दबावाखाली ढकललं होतं. आता पुन्हा एकदा कर्णधार सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ हा ऐतिहासिक हाय-व्होल्टेज सामना जिंकण्याच्या तयारीत आहे.
लीग सामन्यानंतर हस्तांदोलन टाळणं, त्यावरून झालेला गदारोळ आणि पीसीबीकडून बहिष्काराच्या धमक्या – या सगळ्या वादांना मागे टाकत आता दोन्ही संघ मैदानात उतरणार आहेत. भारताने लीग फेरीत सर्व सामने जिंकून सुपर-4 मध्ये धडक मारली, तर पाकिस्तान आपल्या गटात दुसऱ्या स्थानी राहून पुढे आला. भारतीय वेळेनुसार रात्री ८ वाजता दुबई इंटरनॅशनल स्टेडियमवर या सामन्याची सुरुवात होईल.
दुबईची पिच परंपरेने संथ गतीसाठी ओळखली जाते. येथे सुरुवातीला वेगवान गोलंदाजांची कसोटी लागते, मात्र सामन्याच्या मध्यावर स्पिनर्स वर्चस्व गाजवतात. फलंदाज जर एकदा क्रीजवर स्थिरावला तर तो मोठ्या आत्मविश्वासाने फटकेबाजी करू शकतो. पण संयम राखणं हीच इथे खरी कसोटी आहे. या मैदानाची आउटफिल्ड चपळ आहे, पण मैदानाचा आकार मोठा असल्यामुळे विशेषतः फिरकीपटूंविरुद्ध चेंडू सीमारेषेबाहेर नेणं सोपं नसतं. मागील सामन्यांत इथे दव फारसा अडथळा ठरला नाही, तरीही दोन्ही कर्णधार त्यावर लक्ष ठेवून असतील. टॉस जिंकणाऱ्या संघासाठी प्रथम फलंदाजी करणे फायदेशीर ठरू शकते.
दुबईत सध्या प्रखर उष्णता आहे. सामन्यादरम्यान तापमान ३०.५ ते ३४.८ डिग्री सेल्सियस दरम्यान राहण्याचा अंदाज आहे. उमस ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकते, ज्यामुळे खेळाडूंना फिटनेसची विशेष काळजी घ्यावी लागेल. तथापि, पावसाचा कोणताही धोका नाही, त्यामुळे प्रेक्षकांना अखंड रोमांचक क्रिकेट पाहायला मिळेल.
प्र.1: भारत-पाकिस्तान सुपर-4 सामना कुठे आणि कधी होणार आहे?
उ. सामना दुबई इंटरनॅशनल स्टेडियमवर रविवारी, भारतीय वेळेनुसार रात्री ८ वाजता होणार आहे.
प्र.2: दुबईची पिच कोणत्या प्रकारच्या खेळाडूंना मदत करते?
उ. पिच संथ असल्याने स्पिनर्सना मोठी मदत मिळते. मात्र, वेगवान गोलंदाजांनाही सुरुवातीला स्विंग मिळू शकते.
प्र.3: फलंदाजांसाठी ही पिच कसा आहे?
उ. फलंदाज जर संयम ठेवून क्रीजवर स्थिरावले तर मोठे फटके खेळू शकतात. पण सुरुवातीला सावधगिरी आवश्यक आहे.