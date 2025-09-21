English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

IND vs PAK Pitch Report: दुबईत गोलंदाजांची जादू की फलंदाजांची होणार आतषबाजी? जाणून घ्या पिच रिपोर्ट

IND vs PAK Pitch Report: रविवारी दुबई येथे आशिया कप 2025 च्या सुपर फोर फेरीत भारत आणि पाकिस्तान आमनेसामने येतील.दुबईच्या खेळपट्टीचा फायदा कोणाला होऊ शकतो ते जाणून घ्या.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 21, 2025, 12:10 PM IST
IND vs PAK Pitch Report: दुबईत गोलंदाजांची जादू की फलंदाजांची होणार आतषबाजी? जाणून घ्या पिच रिपोर्ट

IND vs PAK Pitch Report Dubai International Cricket Stadium: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील आशिया कप 2025 चा सुपर-4 टप्प्यातील सामना रविवारी दुबईत खेळला जाणार आहे. लीग सामन्यात टीम इंडियाने पाकिस्तानला सात विकेट्सने नामोहरम करत दबावाखाली ढकललं होतं. आता पुन्हा एकदा कर्णधार सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ हा ऐतिहासिक हाय-व्होल्टेज सामना जिंकण्याच्या तयारीत आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

मागील वाद- विवादांनंतर नवा हिशेब

लीग सामन्यानंतर हस्तांदोलन टाळणं, त्यावरून झालेला गदारोळ आणि पीसीबीकडून बहिष्काराच्या धमक्या – या सगळ्या वादांना मागे टाकत आता दोन्ही संघ मैदानात उतरणार आहेत. भारताने लीग फेरीत सर्व सामने जिंकून सुपर-4 मध्ये धडक मारली, तर पाकिस्तान आपल्या गटात दुसऱ्या स्थानी राहून पुढे आला. भारतीय वेळेनुसार रात्री ८ वाजता दुबई इंटरनॅशनल स्टेडियमवर या सामन्याची सुरुवात होईल.

दुबई पिचचा स्वभाव

दुबईची पिच परंपरेने संथ गतीसाठी ओळखली जाते. येथे सुरुवातीला वेगवान गोलंदाजांची कसोटी लागते, मात्र सामन्याच्या मध्यावर स्पिनर्स वर्चस्व गाजवतात. फलंदाज जर एकदा क्रीजवर स्थिरावला तर तो मोठ्या आत्मविश्वासाने फटकेबाजी करू शकतो. पण संयम राखणं हीच इथे खरी कसोटी आहे. या मैदानाची आउटफिल्ड चपळ आहे, पण मैदानाचा आकार मोठा असल्यामुळे विशेषतः फिरकीपटूंविरुद्ध चेंडू सीमारेषेबाहेर नेणं सोपं नसतं. मागील सामन्यांत इथे दव फारसा अडथळा ठरला नाही, तरीही दोन्ही कर्णधार त्यावर लक्ष ठेवून असतील. टॉस जिंकणाऱ्या संघासाठी प्रथम फलंदाजी करणे फायदेशीर ठरू शकते.

हवामानाचा अंदाज

दुबईत सध्या प्रखर उष्णता आहे. सामन्यादरम्यान तापमान ३०.५ ते ३४.८ डिग्री सेल्सियस दरम्यान राहण्याचा अंदाज आहे. उमस ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकते, ज्यामुळे खेळाडूंना फिटनेसची विशेष काळजी घ्यावी लागेल. तथापि, पावसाचा कोणताही धोका नाही, त्यामुळे प्रेक्षकांना अखंड रोमांचक क्रिकेट पाहायला मिळेल.

FAQ

प्र.1: भारत-पाकिस्तान सुपर-4 सामना कुठे आणि कधी होणार आहे?
उ. सामना दुबई इंटरनॅशनल स्टेडियमवर रविवारी, भारतीय वेळेनुसार रात्री ८ वाजता होणार आहे.

प्र.2: दुबईची पिच कोणत्या प्रकारच्या खेळाडूंना मदत करते?
उ. पिच संथ असल्याने स्पिनर्सना मोठी मदत मिळते. मात्र, वेगवान गोलंदाजांनाही सुरुवातीला स्विंग मिळू शकते.

प्र.3: फलंदाजांसाठी ही पिच कसा आहे?
उ. फलंदाज जर संयम ठेवून क्रीजवर स्थिरावले तर मोठे फटके खेळू शकतात. पण सुरुवातीला सावधगिरी आवश्यक आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
IND vs Pakindia vs pakistanasia cupAsia Cup 2025Suryakumar Yadav

इतर बातम्या

Rishabh Pant: ऋषभ पंतच्या पुनरागमनाबाबत मोठी अपडेट, जाणून घ...

स्पोर्ट्स