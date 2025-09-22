English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
‘कोहली,कोहली...’, हरिस रौफला भारतीय प्रेक्षकांनी दिलं चोख उत्तर! घुमला विराटच्या नावाचा जयघोष; Video व्हायरल

Haris Rauf, IND Vs PAK: भारत विरुद्ध पाकिस्तान आशिया कप सामन्यादरम्यान सीमा रेषेजवळ पाकिस्तानी वेगवान गोलंदाज मैदानावर असताना दुबईतील प्रेक्षकांनी हॅरिस रौफला ट्रोल केले आणि विराट कोहलीने जयघोष केला. याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 22, 2025, 08:09 AM IST
Pakistan fast bowler Haris Rauf ignited controversy: आशिया कप 2025 (Asia cup 2025) मधल्या सुपर-4 (Super 4 clash) सामन्यात भारत-पाकिस्तान (ind vs pak) लढतीदरम्यान पाकिस्तानी वेगवान गोलंदाज हरिस रऊफ (Haris Rauf) वादाच्या भोवऱ्यात सापडला. दुबईत रंगलेल्या या सामन्यात सीमारेषेजवळ फिल्डिंग करताना भारतीय चाहत्यांनी वारंवार "कोहली-कोहली" अशी घोषणा केली. त्यावर रऊफने कान झटकून दाखवला आणि नंतर लढाऊ विमानासारखा हावभाव करून प्रत्युत्तर दिलं. त्याचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे.

भारताचा विजय

भारतीय संघाने या सामन्यात पाकिस्तानवर सहज मात केली. 173 धावांचं आव्हान टीम इंडियाने अवघ्या 18.4 षटकांत 6 विकेट्स राखून पूर्ण केलं. अबिषेक शर्मा याने फटकेबाज खेळी करत 39 चेंडूत 74 धावा ठोकत सामन्याचं पारडं भारताकडे झुकवलं. त्याच्या फलंदाजीने कठीण दिसणारी धावसंख्या अगदी सोपी वाटली.

कोहली-कोहली अशा घोषणा 

चाहत्यांकडून होत असलेली "कोहली-कोहली"ची हाक 2022 टी-20 विश्वचषकाच्या आठवणींशी जोडली गेली. मेलबर्नमध्ये झालेल्या त्या सामन्यात विराट कोहलीने रऊफवर टाकलेल्या सलग दोन षटकारांमुळे सामना भारताच्या बाजूला झुकला होता. तो डाव आजही सर्वात मोठ्या टी-20 डावांपैकी एक मानला जातो.

 

ऑपरेशन सिंदूर मोहिमेशी संबंध?

वाद आणखी मोठा झाला कारण रऊफने सामन्यापूर्वीच्या सराव सत्रात "6-0" असा नारा दिल्याचंही समोर आलं. हा भारतावर टाकलेला राजकीय टोमणा होता की खेळाडूंच्या आंतरिक फुटबॉल सामन्याशी निगडित विनोद, हे स्पष्ट झालं नाही. मात्र चाहत्यांनी आणि मीडियाने त्याचा संबंध भारताच्या ऑपरेशन सिंदूर मोहिमेशी लावला.

 

सामन्यात वाढला तणाव 

सामन्यात तणाव वाढला, काही शब्दांची देवाणघेवाणही झाली. तरी पाकिस्तानचे फलंदाज मागच्या लढतीपेक्षा थोडा अधिक प्रतिकार दाखवू शकले. पण भारताचे गोलंदाज मधल्या टप्प्यात पुन्हा वर्चस्व गाजवू लागले आणि अखेरीस अभिषेक शर्मा याच्या चमकदार खेळीने भारताने 6 विकेट्स राखून विजय मिळवला.

या विजयासह भारताला आता दोन दिवसांची विश्रांती मिळणार आहे. पुढील सामना ते बांगलादेशविरुद्ध खेळतील. दुसरीकडे पाकिस्तानचा संघ एका दिवसाच्या विश्रांतीनंतर श्रीलंकेशी भिडणार आहे.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

भारत