‘कोहली,कोहली...’, हरिस रौफला भारतीय प्रेक्षकांनी दिलं चोख उत्तर! घुमला विराटच्या नावाचा जयघोष; Video व्हायरल

Pakistan fast bowler Haris Rauf ignited controversy: आशिया कप 2025 (Asia cup 2025) मधल्या सुपर-4 (Super 4 clash) सामन्यात भारत-पाकिस्तान (ind vs pak) लढतीदरम्यान पाकिस्तानी वेगवान गोलंदाज हरिस रऊफ (Haris Rauf) वादाच्या भोवऱ्यात सापडला. दुबईत रंगलेल्या या सामन्यात सीमारेषेजवळ फिल्डिंग करताना भारतीय चाहत्यांनी वारंवार "कोहली-कोहली" अशी घोषणा केली. त्यावर रऊफने कान झटकून दाखवला आणि नंतर लढाऊ विमानासारखा हावभाव करून प्रत्युत्तर दिलं. त्याचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे.
भारतीय संघाने या सामन्यात पाकिस्तानवर सहज मात केली. 173 धावांचं आव्हान टीम इंडियाने अवघ्या 18.4 षटकांत 6 विकेट्स राखून पूर्ण केलं. अबिषेक शर्मा याने फटकेबाज खेळी करत 39 चेंडूत 74 धावा ठोकत सामन्याचं पारडं भारताकडे झुकवलं. त्याच्या फलंदाजीने कठीण दिसणारी धावसंख्या अगदी सोपी वाटली.
चाहत्यांकडून होत असलेली "कोहली-कोहली"ची हाक 2022 टी-20 विश्वचषकाच्या आठवणींशी जोडली गेली. मेलबर्नमध्ये झालेल्या त्या सामन्यात विराट कोहलीने रऊफवर टाकलेल्या सलग दोन षटकारांमुळे सामना भारताच्या बाजूला झुकला होता. तो डाव आजही सर्वात मोठ्या टी-20 डावांपैकी एक मानला जातो.
Indians chanting KOHLI KOHLI after seeing Haris Rauf #INDvPAK #AsiaCup2025 pic.twitter.com/zL7cRbopQM
वाद आणखी मोठा झाला कारण रऊफने सामन्यापूर्वीच्या सराव सत्रात "6-0" असा नारा दिल्याचंही समोर आलं. हा भारतावर टाकलेला राजकीय टोमणा होता की खेळाडूंच्या आंतरिक फुटबॉल सामन्याशी निगडित विनोद, हे स्पष्ट झालं नाही. मात्र चाहत्यांनी आणि मीडियाने त्याचा संबंध भारताच्या ऑपरेशन सिंदूर मोहिमेशी लावला.
Haris rauf done his job today #INDvsPAK pic.twitter.com/OzYss9mmCA
सामन्यात तणाव वाढला, काही शब्दांची देवाणघेवाणही झाली. तरी पाकिस्तानचे फलंदाज मागच्या लढतीपेक्षा थोडा अधिक प्रतिकार दाखवू शकले. पण भारताचे गोलंदाज मधल्या टप्प्यात पुन्हा वर्चस्व गाजवू लागले आणि अखेरीस अभिषेक शर्मा याच्या चमकदार खेळीने भारताने 6 विकेट्स राखून विजय मिळवला.
या विजयासह भारताला आता दोन दिवसांची विश्रांती मिळणार आहे. पुढील सामना ते बांगलादेशविरुद्ध खेळतील. दुसरीकडे पाकिस्तानचा संघ एका दिवसाच्या विश्रांतीनंतर श्रीलंकेशी भिडणार आहे.