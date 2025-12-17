खासदाराचा मुलगा IPL 2026च्या मैदानात! कोणत्या संघाने घेतलं विकत? 'या' किंमतीची लागली बोली

Kolkata knight riders buy MLA Pappu Yadav Son Sarthak Ranjan in IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 चा लिलाव क्रिकेटप्रेमींसाठी नेहमीच उत्सुकतापूर्ण असतो. यंदा हा लिलाव १६ डिसेंबर रोजी पार पडला. यामध्ये अनेक खेळाडूंचं भविष्य चमकलं तर काही शेवटपर्यंत अनसोल्ड राहिले. खेळाडूंवर पैशांची मोठी बोली १० संघानी लावली. यातच एक खेळाडू चर्चेचा विषय ठरला. हा खेळाडू म्हणजे सार्थक रंजन! सार्थकमुळे बिहारसाठी हा लिलाव विशेष ठरला. कारण सार्थक रंजन हापूर्णिया लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार पप्पू यादव यांचे पुत्र आहे. त्याचे नाव काल झालेल्या लिलावामध्ये होते आणि त्याला एका मोठ्या संघाने विकत घेतले आहे. IPL 2026 चा लिलाव 16 डिसेंबर रोजी अबू धाबी येथील एतिहाद एरिना येथे पार पडला. या लिलावासाठी सार्थक रंजन यांचे नाव शॉर्टलिस्ट करण्यात आले होते जे त्याच्या कारकिर्दीतील हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
सार्थक रंजन याची बेस प्राईज ही 30 लाख रुपये होती. तो आक्रमक शैलीत खेळणारे सलामीवीर फलंदाज असून, ते दिल्ली संघाकडून रणजी ट्रॉफीमध्ये खेळतो. देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये त्याच्या सातत्यपूर्ण कामगिरीमुळे तो निवडकर्त्यांच्या रडारवर आला. दिल्ली प्रीमियर लीगमध्ये सार्थकने 9 सामन्यांत सुमारे 448 धावा करत आपली छाप सोडली होती. 2025 च्या हंगामात नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्सकडून खेळताना त्यांनी अवघ्या 58 चेंडूंमध्ये शानदार शतक झळकावत क्रिकेटविश्वाचे लक्ष वेधून घेतले होते.
सार्थक रंजनने आतापर्यंत दिल्ली संघाकडून देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये मर्यादित पण महत्त्वाचा अनुभव मिळवला आहे. त्याने विविध फॉरमॅटमध्ये मिळालेल्या संधींचा उपयोग करण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी त्याची आकडेवारी अजून स्थिरावण्याच्या टप्प्यात आहे. फर्स्ट क्लास क्रिकेटमध्ये सार्थकने दिल्लीसाठी दोन सामने खेळले असून या फॉरमॅटमध्ये त्याला मोठी धावसंख्या उभारता आलेली नाही. त्याने एकूण 28 धावा केल्या असून सरासरी 9 च्या आसपास राहिली आहे. लिस्ट-ए क्रिकेटमध्ये त्याने चार सामने खेळत 100 हून अधिक धावा केल्या आहेत. या फॉरमॅटमध्ये त्याची सरासरी 26 च्या पुढे आहे, जी तुलनेने अधिक समाधानकारक मानली जाते.
टी20 क्रिकेटमध्ये सार्थकने पाच सामने खेळले आहेत. येथे त्याने 66 धावा केल्या असून त्याची सरासरी सुमारे 13 धावांची आहे. आक्रमक फलंदाजीची क्षमता असली तरी सातत्य मिळवणे हे त्याच्यासाठी अजून आव्हान ठरले आहे.
सार्थक रंजनने नोव्हेंबर 2018 मध्ये हैदराबादविरुद्ध फर्स्ट क्लास क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले होते. त्या वेळी दिल्ली संघाचे नेतृत्व नीतीश राणा करत होते. याआधी फेब्रुवारी 2017 मध्ये त्याने लिस्ट-ए क्रिकेटमध्ये पहिली संधी मिळवली होती. हिमाचल प्रदेशविरुद्ध झालेल्या त्या सामन्यात ऋषभ पंत संघाचा कर्णधार होता, तर अनुभवी फलंदाज गौतम गंभीरही त्या संघात सहभागी होता.
टी20 क्रिकेटमध्ये सार्थकने जानेवारी 2016 मध्ये वडोदऱ्याविरुद्ध पदार्पण केले. त्या काळात दिल्ली संघाची धुरा गौतम गंभीर सांभाळत होता. विविध कर्णधारांच्या नेतृत्वाखाली खेळताना सार्थकला वेगवेगळ्या परिस्थितींचा अनुभव घेता आला आहे.
2016 साली दिल्लीकडून प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलेल्या सार्थकला आता आयपीएलसारख्या मोठ्या मंचावर स्वतःला सिद्ध करण्याची संधी मिळणार आहे. त्याला त्याच्या 30 लाख रुपये या बेस प्राईजला कोलकत्ता नाइट राइडर्स या संघाने विकत घेतले आहे.
S/R answers the call of the Knights pic.twitter.com/7Bf6GHRbFr
— KolkataKnightRiders (@KKRiders) December 16, 2025
फक्त सार्थकच नव्हे, तर बिहार क्रिकेट असोसिएशनकडून पाठवण्यात आलेल्या यादीत इतरही अनेक खेळाडूंना स्थान मिळाले आहे. यात वेगवान गोलंदाज साकिब हुसैन, मोहम्मद इजहार, साबिर खान तसेच यष्टिरक्षक-फलंदाज बिपिन सौरभ यांचा समावेश आहे. याशिवाय, बिहारच्याच वैभव सूर्यवंशीला राजस्थान रॉयल्सने आधीच रिटेन केले आहे.