SRH vs KKR Match Highlights : कोलकाता नाईट रायडर्स विरुद्ध सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यामध्ये सामना झाला या सामन्यात केकेआरच्या संघाने गोलंदाजी आणि फलंदाजीमध्ये कमालीची कामगिरी केली आहे. या सामन्यात केकेआरच्या कर्णधाराने देखील महत्वाची भागिदारी रघुवंशीसोबत केली. 

शुभांगी मेरे | Updated: May 3, 2026, 07:37 PM IST
SRH vs KKR IPL 2026 : सनरायझर्सच्या विजयाला लागला फुलस्टाॅप! KKR ने हैदराबादला 7 विकेट्सने केले पराभूत
Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders Match Highlights: कोलकाता नाईट रायडर्स विरुद्ध सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यामध्ये सामना झाला, सुपर संडेच्या पहिल्या सामन्यामध्ये केकेआरच्या संघाने या स्पर्धेचा तिसरा विजय नावावर केला आहे. आजच्या सामन्यामध्ये केकेआरच्या संघाची मजबूत गोलंदाजी पाहायला मिळाली. आजच्या सामन्यामध्ये गोलंदाजी तर चांगली केलीच संघाने फलंदाजीमध्ये देखील समजूतदार पणा दाखवला. आजच्या सामन्यामध्ये केकेआरच्या संघाने विजय मिळवून सनरायझर्स हैदराबादचा विजयरथ रोखला आहे. मागील सलग पाच सामन्यामध्ये विजय मिळवल्यानंतर सनरायझर्स हैदराबादचा हा स्पर्धेतील चौथा पराभव आहे. केकेआरच्या संघाने आजच्या सामन्यामध्ये विजय मिळवून स्पर्धेमध्ये लय पकडली आहे. आजच्या सामन्यामध्ये दोन्ही संघाच्या कामगिरीचा अहवाल सविस्तर वाचा. 

केकेआरच्या गोलंदाजीने बदलला खेळ

आजच्या सामन्यामधील केकेआर विरुद्ध एसआरएच या सामन्यातील केकेआरच्या गोलंदाजीबद्दल सांगायचे झाले तर कार्तिक त्यागी याने संघाला पहिला विकेट मिळवून दिला आणि त्यानंतर केकेआरच्या संघाने एसआरएचच्या फलंदाजांना टिकू दिले नाही. केकेआरची फिरकी गोलंदाजांची जोडी सुनील नारायण आणि वरुण चक्रवर्ती यांनी कहर केला. वरुण चक्रवर्ती याने आजच्या सामन्यामध्ये केकेआरला तीन विकेट्स मिळवून दिले. आजच्या सामन्यामध्ये वरुण चक्रवर्तीने अनिकेत वर्मा, ट्रॅव्हिस हेड आणि स्मरण रविचंद्रन यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला. 

तर सुनील नारायण याने आजच्या सामन्यामध्ये महत्वाचे दोन विकेट नावावर केले आजच्या सामन्यामध्ये नारायण याने इशान किशन आणि साहिल अरोरा यांचे विकेट घेतले. तर कार्तिक त्यागीने संघाला संघाला 2 विकेट्स मिळवून दिले. त्याचबरोबर वैभव अरोडा, कॅमरोन ग्रीन आणि अनुकुल रॅाय यांनी प्रत्येकी एक विकेट घेतला.

एसआरएचची कामगिरी

एसआरएचच्या कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर आजच्या सामन्यामध्ये ट्रव्हिड हेड याने संघासाठी सर्वाधिक धावा केल्या. त्याने आजच्या सामन्यामध्ये 28 चेंडूमध्ये 61 धावा केल्या यामध्ये त्याने 3 षटकार आणि 9 चौकार मारले. तर इशान किशन याने संघासाठी 42 धावांची खेळी खेळली. आजच्या सामन्यामध्ये हैदराबादच्या गोलंदाजीने फार काही चांगली कामगिरी केली नाही

 

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

