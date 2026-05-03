SRH vs KKR IPL 2026 : सनरायझर्सच्या विजयाला लागला फुलस्टाॅप! KKR ने हैदराबादला 7 विकेट्सने केले पराभूत

Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders Match Highlights: कोलकाता नाईट रायडर्स विरुद्ध सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यामध्ये सामना झाला, सुपर संडेच्या पहिल्या सामन्यामध्ये केकेआरच्या संघाने या स्पर्धेचा तिसरा विजय नावावर केला आहे. आजच्या सामन्यामध्ये केकेआरच्या संघाची मजबूत गोलंदाजी पाहायला मिळाली. आजच्या सामन्यामध्ये गोलंदाजी तर चांगली केलीच संघाने फलंदाजीमध्ये देखील समजूतदार पणा दाखवला. आजच्या सामन्यामध्ये केकेआरच्या संघाने विजय मिळवून सनरायझर्स हैदराबादचा विजयरथ रोखला आहे. मागील सलग पाच सामन्यामध्ये विजय मिळवल्यानंतर सनरायझर्स हैदराबादचा हा स्पर्धेतील चौथा पराभव आहे. केकेआरच्या संघाने आजच्या सामन्यामध्ये विजय मिळवून स्पर्धेमध्ये लय पकडली आहे. आजच्या सामन्यामध्ये दोन्ही संघाच्या कामगिरीचा अहवाल सविस्तर वाचा.
आजच्या सामन्यामधील केकेआर विरुद्ध एसआरएच या सामन्यातील केकेआरच्या गोलंदाजीबद्दल सांगायचे झाले तर कार्तिक त्यागी याने संघाला पहिला विकेट मिळवून दिला आणि त्यानंतर केकेआरच्या संघाने एसआरएचच्या फलंदाजांना टिकू दिले नाही. केकेआरची फिरकी गोलंदाजांची जोडी सुनील नारायण आणि वरुण चक्रवर्ती यांनी कहर केला. वरुण चक्रवर्ती याने आजच्या सामन्यामध्ये केकेआरला तीन विकेट्स मिळवून दिले. आजच्या सामन्यामध्ये वरुण चक्रवर्तीने अनिकेत वर्मा, ट्रॅव्हिस हेड आणि स्मरण रविचंद्रन यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला.
तर सुनील नारायण याने आजच्या सामन्यामध्ये महत्वाचे दोन विकेट नावावर केले आजच्या सामन्यामध्ये नारायण याने इशान किशन आणि साहिल अरोरा यांचे विकेट घेतले. तर कार्तिक त्यागीने संघाला संघाला 2 विकेट्स मिळवून दिले. त्याचबरोबर वैभव अरोडा, कॅमरोन ग्रीन आणि अनुकुल रॅाय यांनी प्रत्येकी एक विकेट घेतला.
एसआरएचच्या कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर आजच्या सामन्यामध्ये ट्रव्हिड हेड याने संघासाठी सर्वाधिक धावा केल्या. त्याने आजच्या सामन्यामध्ये 28 चेंडूमध्ये 61 धावा केल्या यामध्ये त्याने 3 षटकार आणि 9 चौकार मारले. तर इशान किशन याने संघासाठी 42 धावांची खेळी खेळली. आजच्या सामन्यामध्ये हैदराबादच्या गोलंदाजीने फार काही चांगली कामगिरी केली नाही