मुंबई इंडियन्सने कर्णधार बदलावा... हार्दिककडून कर्णधारपद काढून 'या' खेळाडूला द्या! माजी क्रिकेटरने दिला सल्ला

मागच्या दोन वर्षांप्रमाणेच मुंबई इंडियन्सचा संघ आयपीएल 2026 मध्ये हार्दिक पंड्याच्या नेतृत्वात खेळण्यासाठी उतरणार आहे. मात्र हार्दिकच्या नेतृत्वात मुंबई संघाने फार कमाल दाखवलेली नाही, त्यामुळे हार्दिककडून कर्णधारपद काढून घेत ते संघातील टी २० वर्ल्ड कप चॅम्पियन कर्णधाराला द्यावं असा सल्ला माजी सिलेक्टर एस श्रीकांत यांनी दिली.   

पूजा पवार | Updated: Mar 23, 2026, 05:56 PM IST
Mumbai Indians : आयपीएलमध्ये कधीकाळी सर्वात खतरनाक समजल्या जाणाऱ्या मुंबई इंडियन्स (Mumbai Indians) संघाची स्पर्धेतील दहशत मागील काही दिवसांपासून कमी दिसतेय. दोन वर्षांपूर्वी मुंबई इंडियन्सच्या मॅनेजमेंटने रोहित शर्माला (Rohit Sharma) हटवून गुजरात टायटन्समधून ट्रेड केलेल्या हार्दिक पंड्याला (Hardik Pandya) आपल्या संघात घेतलं होतं. हा निर्णय हार्दिक आणि मॅनेजमेंटसाठी खूप चॅलेंजिंग ठरला, यावेळी नाराज झालेल्या फॅन्सनी त्याला खूप ट्रोल केलं. मागच्या सिजनमधे हार्दिक पंड्याच्या नेतृत्वात मुंबई इंडियन्सचा संघ प्लेऑफमध्ये क्वालिफाय करण्यात यशस्वी ठरला. मात्र ते फायनलपर्यंत मजल मारू शकले नाहीत. तेव्हा माजी सिलेक्टर आणि कर्णधाराने मुंबई इंडियन्सला एक सल्ला दिला आहे. 

कोणी दिला सल्ला?

भारतीय संघाचे माजी सिलेक्टर एस श्रीकांतने आपल्या युट्युब चॅनलवर म्हटले की, 'त्यांना (मुंबई इंडियन्स) ला पुन्हा एकदा एकत्र मिळून एक योजना आखावी लागेल. फ्रँचायझीचे मालक आणि संघ व्यवस्थापन यांना, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव आणि हार्दिक पांड्या यांच्यासोबत मिळून परिस्थिती सुधारण्यासाठी काम करावे लागेल. त्यांनी यावर्षी सूर्यकुमार यादवला संघाचं कर्णधारपद करण्यास सांगायला हवं होतं. जेणेकरून पाहता येईल की नशीब बदलतं का? ते सूर्याला कर्णधार म्हणून कधीही नियुक्त करू शकतात. त्यांना आता याची घोषणा करण्याची गरज नाही'.

संघात दोन वर्ल्ड कप चॅम्पियन कर्णधार : 

एस श्रीकांत यांनी पुढे सांगितलं की, 'संघात एक मजेदार कॉम्बिनेशन आहे. हार्दिक पंड्या एक चांगला कर्णधार आहे. पण हो त्याच्या नेतृत्वात दोन असे कर्णधार खेळतायत ज्यांच्या नेतृत्वात टीम इंडियाने टी20 वर्ल्ड कप जिंकलाय. हे त्यांच्या व्यवस्थेतील एक अंतर्गत धोरण असू शकते, ज्यावर त्यांना लक्ष देण्याची गरज आहे. बाहेरून पाहता, सूर्यकुमार यादव हा स्पष्टपणे सर्वोत्तम पर्याय वाटतो. पण हे फ्रँचायझीचे धोरणही असू शकते'.

रोहित - सूर्याच्या अंडर खेळला हार्दिक : 

एस श्रीकांतने हार्दिक पंड्याच्या कर्णधार पदाबाबत म्हटलं की, 'ही एक विचित्र परिस्थिती आहे, कारण हार्दिकने रोहित आणि सूर्याच्या नेतृत्वाखाली खेळून भारताला विश्वचषक जिंकण्यास मदत केली होती. नाहीतर, हार्दिकने स्वतःहून कर्णधारपद नाकारावे आणि सूर्याला ते सांभाळू द्यावे. जर हार्दिकने स्वतःहून व्यवस्थापनाला हे सांगितले, तर प्रकरण सुटेल. त्याने म्हणायला पाहिजे की, 'सूर्याला संघाचे नेतृत्व करू दे आणि मी त्याला पाठिंबा देईन'. हा देखील त्यावर तोडगा काढण्याचा एक मार्ग आहे'.

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

