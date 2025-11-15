Kuldeep Yadav: भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका टेस्ट दरम्यान कुलदीप यादवने BCCI कडे पत्र लिहून मागितली रजा; कारण...

Kuldeep Yadav wedding News: भारत–दक्षिण आफ्रिका पहिल्या टेस्टदरम्यान टीम इंडियाचा स्पिनर कुलदीप यादव चर्चेत आला आहे. कळतंय की या दमदार गोलंदाजाने नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात रजा देण्याची विनंती BCCI कडे केली आहे. कारणही खासच कुलदीप त्या काळात लग्नबंधनात अडकणार असल्याची मोठी माहिती समोर आली आहे.
टाइम्स ऑफ इंडिया समोर आलेल्या माहितीनुसार, कुलदीपने बोर्डाला पत्र लिहून वैयक्तिक कारणांसाठी टीममधून काही दिवस मुक्त करण्याची मागणी केली आहे. टीम व्यवस्थापनाने मात्र अजून यावर अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. संघाला त्याची आवश्यकता नेमकी केव्हा लागेल, याचे मूल्यांकन करूनच रजा दिली जाणार आहे.
भारत 22 नोव्हेंबरपासून गुवाहाटीत दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध दुसरा टेस्ट खेळणार आहे. यानंतर 30 नोव्हेंबरपासून रांची येथे तीन सामन्यांची वनडे मालिका सुरु होईल. या दोन्ही मालिकांसाठी कुलदीप यादव संघात समाविष्ट आहे.
यंदाच्या सुरुवातीला कुलदीपला आपली लग्नाची तारीख पुढे ढकलावी लागली होती. भारत–पाकिस्तान सीमावादामुळे IPL 2025 उशिरा संपला, त्यामुळे सर्व नियोजन बदलावे लागले. परिणामी लग्नाची तारीखही पुढे ढकलण्यात आली होती.
कानपूरचा रहिवासी कुलदीप यादवने 4 जूनला लखनऊतील खास समारंभात आपल्या बालमैत्रीण वंशिका सोबत साखरपुडा झाला होता. श्यामनगरची वंशिका LIC मध्ये कार्यरत असून, दोघांची ओळख अनेक वर्षांची आहे. या सोहळ्याला रिंकू सिंगसह अनेक क्रिकेटर्स आणि कुटुंबीय उपस्थित होते.