Marathi News
Kuldeep Yadav: भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका टेस्ट दरम्यान कुलदीप यादवने BCCI कडे पत्र लिहून मागितली रजा; कारण...

IND vs SA: कुलदीप यादवने बीसीसीआयला पत्र लिहून नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात सुट्टीची विनंती केली आहे. या सुट्टीमागचं फारच खास कारण आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 15, 2025, 08:35 AM IST
Kuldeep Yadav: भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका टेस्ट दरम्यान कुलदीप यादवने BCCI कडे पत्र लिहून मागितली रजा; कारण...
Kuldeep Yadav Requests Leave from BCCI

Kuldeep Yadav wedding News: भारत–दक्षिण आफ्रिका पहिल्या टेस्टदरम्यान टीम इंडियाचा स्पिनर कुलदीप यादव चर्चेत आला आहे. कळतंय की या दमदार  गोलंदाजाने नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात रजा देण्याची विनंती BCCI कडे केली आहे. कारणही खासच कुलदीप त्या काळात लग्नबंधनात अडकणार असल्याची मोठी माहिती समोर आली आहे.

कुलदीपने बीसीसीआयला लिहिलं पत्र

टाइम्स ऑफ इंडिया समोर आलेल्या माहितीनुसार, कुलदीपने बोर्डाला पत्र लिहून वैयक्तिक कारणांसाठी टीममधून काही दिवस मुक्त करण्याची मागणी केली आहे. टीम व्यवस्थापनाने मात्र अजून यावर अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. संघाला त्याची आवश्यकता नेमकी केव्हा लागेल, याचे मूल्यांकन करूनच रजा दिली जाणार आहे.

नोव्हेंबरमध्ये दुसरा टेस्ट आणि वनडे मालिका

भारत 22 नोव्हेंबरपासून गुवाहाटीत दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध दुसरा टेस्ट खेळणार आहे. यानंतर 30 नोव्हेंबरपासून रांची येथे तीन सामन्यांची वनडे मालिका सुरु होईल. या दोन्ही मालिकांसाठी कुलदीप यादव संघात समाविष्ट आहे.

लग्नामध्ये आधीच आला होता अडथळा

यंदाच्या सुरुवातीला कुलदीपला आपली लग्नाची तारीख पुढे ढकलावी लागली होती. भारत–पाकिस्तान सीमावादामुळे IPL 2025 उशिरा संपला, त्यामुळे सर्व नियोजन बदलावे लागले. परिणामी लग्नाची तारीखही पुढे ढकलण्यात आली होती.

4 जूनला झालं होता साखरपुडा 

कानपूरचा रहिवासी कुलदीप यादवने 4 जूनला लखनऊतील खास समारंभात आपल्या बालमैत्रीण वंशिका सोबत साखरपुडा झाला होता. श्यामनगरची वंशिका LIC मध्ये कार्यरत असून, दोघांची ओळख अनेक वर्षांची आहे. या सोहळ्याला रिंकू सिंगसह अनेक क्रिकेटर्स आणि कुटुंबीय उपस्थित होते.

 

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Kuldeep YadavbcciweddingInd vs SA

