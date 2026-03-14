English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • Kuldeep Yadav Wedding: कुलदीपच्या हळदीत चहल बेभान नाचला! नवीन जोडप्यासोबत मस्ती करतानाच Video Viral

Kuldeep Yadav Wedding: कुलदीपच्या हळदीत चहल बेभान नाचला! नवीन जोडप्यासोबत मस्ती करतानाच Video Viral

Kuldeep Yadav Vanshika Wedding: भारताचा खेळाडू कुलदीप यादवच्या लग्नाच्या कार्यक्रमांना, विधींना सुरुवात झाली असून यासाठी भारतीय संघातील अनेक मित्र खेळाडू मसुरी येथे आले आहेत.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 14, 2026, 09:37 AM IST
Yuzvendra Chahal crazy dance in Kuldeep Yadav Vanshika Wedding: भारतीय क्रिकेट संघाचा स्टार फिरकीपटू कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) आज 14 मार्च रोजी आपली प्रेयसी  वंशिका (Vanshika)  हिच्यासोबत विवाहबंधनात अडकणार आहे. या दोघांच्या लागण्याच्या सोहळ्यांना, विधीला सुरुवात झाली आहे. आज लग्न आहे. लग्नाआधी मसुरी येथे कुटुंबीय आणि जवळच्या मित्रांच्या उपस्थितीत मेहंदी आणि हळदीचे कार्यक्रम मोठ्या उत्साहात पार पडले. शुक्रवारी (13 मार्च) झालेल्या हळदी समारंभात भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहलने (Yuzvendra Chahal)  मित्र कुलदीप आणि त्याच्या होणाऱ्या बायकोसोबत भरपूर धमाल केली. चहलने हळदीत तर बेभान डान्स केला. त्याच्या या मस्तीचा, डान्सचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

मित्रांनी हळदी समारंभात केली धमाल

मसुरीमध्ये कुलदीपच्या लग्नाचे सगळे विधी आणि लग्न होत आहे. यामध्ये अनेक दिग्ग्ज खेळाडू सहभागी झाले आहे. यावेळी हळदी समारंभात चहलने कुलदीप आणि वंशिका दोघांनाही हळद लावली. व्हायरल होत असलेल्या व्हिडीओमध्ये चहल कुलदीपच्या चेहऱ्यावर हळद लावताना आणि त्यानंतर जबरदस्त डान्स करताना दिसत आहे. कुलदीप आणि चहल यांनी अनेक वर्षे भारतीय संघासाठी एकत्र गोलंदाजी केली असल्यामुळे त्यांच्या मैत्रीची झलक या कार्यक्रमात स्पष्ट दिसून आली.

या कार्यक्रमात भारतीय संघाचे फिल्डिंग कोच टी. दिलीप (T. Dilip) तसेच युवा क्रिकेटपटू रिंकू सिंग (Rinku Singh) देखील उपस्थित होते.

टी20 वर्ल्ड कप विजयानंतर लगेचच लग्नाची घोषणा

कुलदीप यादवचा हळदी समारंभ मसुरीतील प्रसिद्ध द सवॉय (The Savoy) या आलिशान हॉटेलमध्ये आयोजित करण्यात आला आहे. त्याच ठिकाणी 13 मार्च रोजी मेहंदीचा कार्यक्रमही पार पडला  कुलदीप यादवने आपल्या लग्नाची घोषणा त्यावेळी केली होती, जेव्हा भारताने आयसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 (ICC Men's T20 World Cup 2026) च्या अंतिम सामन्यात न्यूझीलंड संघाला (New Zealand team) पराभूत करून विजेतेपद पटकावले. या स्पर्धेपूर्वीच कुलदीप आणि वंशिका यांची साखरपुडा समारंभ पार पडला होता.

लग्नासाठी संपूर्ण हॉटेल बुक

काही मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, कुलदीप यादवने आपल्या लग्नासाठी मसुरीतील ‘द सवॉय’ हॉटेलमधील जवळपास 80 रूम्स बुक केल्या आहेत. इतकेच नव्हे तर लग्नासाठी जवळपास संपूर्ण हॉटेलच आरक्षित करण्यात आल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे या काळात इतर पाहुण्यांसाठी हॉटेलमध्ये रूम्स  उपलब्ध नसल्याचे सांगितले जात आहे.

17 मार्चला लखनऊमध्ये ग्रँड रिसेप्शन

कुलदीप यादव आणि वंशिका यांचा भव्य रिसेप्शन सोहळा 17 मार्च रोजी सेंट्रम हॉटेल येथे आयोजित करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाला भारतीय संघातील अनेक स्टार खेळाडू उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे.

अजून कोण कोण येणार?

रिपोर्ट्सनुसार, भारताचे दिग्गज फलंदाज विराट कोहली आणि रोहित शर्माही 14 मार्च रोजी मसुरी येथे होणाऱ्या लग्न समारंभात सहभागी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे या लग्न सोहळ्याकडे क्रिकेट चाहत्यांचे विशेष लक्ष लागले आहे

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Kuldeep Yadav WeddingKuldeep Yadav and Vanshika Chadha Weddingyuzvendra chahalViral Video

इतर बातम्या

“धोनी कदाचित शेवटचा…” IPL 2026 पूर्वी दिग्गज क्रिकेटपटूचे म...

स्पोर्ट्स