Kuldeep Yadav Wedding: कुलदीपच्या हळदीत चहल बेभान नाचला! नवीन जोडप्यासोबत मस्ती करतानाच Video Viral

Yuzvendra Chahal crazy dance in Kuldeep Yadav Vanshika Wedding: भारतीय क्रिकेट संघाचा स्टार फिरकीपटू कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) आज 14 मार्च रोजी आपली प्रेयसी वंशिका (Vanshika) हिच्यासोबत विवाहबंधनात अडकणार आहे. या दोघांच्या लागण्याच्या सोहळ्यांना, विधीला सुरुवात झाली आहे. आज लग्न आहे. लग्नाआधी मसुरी येथे कुटुंबीय आणि जवळच्या मित्रांच्या उपस्थितीत मेहंदी आणि हळदीचे कार्यक्रम मोठ्या उत्साहात पार पडले. शुक्रवारी (13 मार्च) झालेल्या हळदी समारंभात भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहलने (Yuzvendra Chahal) मित्र कुलदीप आणि त्याच्या होणाऱ्या बायकोसोबत भरपूर धमाल केली. चहलने हळदीत तर बेभान डान्स केला. त्याच्या या मस्तीचा, डान्सचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.
मसुरीमध्ये कुलदीपच्या लग्नाचे सगळे विधी आणि लग्न होत आहे. यामध्ये अनेक दिग्ग्ज खेळाडू सहभागी झाले आहे. यावेळी हळदी समारंभात चहलने कुलदीप आणि वंशिका दोघांनाही हळद लावली. व्हायरल होत असलेल्या व्हिडीओमध्ये चहल कुलदीपच्या चेहऱ्यावर हळद लावताना आणि त्यानंतर जबरदस्त डान्स करताना दिसत आहे. कुलदीप आणि चहल यांनी अनेक वर्षे भारतीय संघासाठी एकत्र गोलंदाजी केली असल्यामुळे त्यांच्या मैत्रीची झलक या कार्यक्रमात स्पष्ट दिसून आली.
या कार्यक्रमात भारतीय संघाचे फिल्डिंग कोच टी. दिलीप (T. Dilip) तसेच युवा क्रिकेटपटू रिंकू सिंग (Rinku Singh) देखील उपस्थित होते.
Yuzvendra Chahal applying haldi to Kuldeep Yadav and his wife Vanshika during the haldi ceremony before the wedding.
Yuzi is applying haldi to everyone now we'll have to see when it will be his turn.
March 13, 2026
Kuldeep yadav haldi ceremony with dance yuzi chahal
March 13, 2026
कुलदीप यादवचा हळदी समारंभ मसुरीतील प्रसिद्ध द सवॉय (The Savoy) या आलिशान हॉटेलमध्ये आयोजित करण्यात आला आहे. त्याच ठिकाणी 13 मार्च रोजी मेहंदीचा कार्यक्रमही पार पडला कुलदीप यादवने आपल्या लग्नाची घोषणा त्यावेळी केली होती, जेव्हा भारताने आयसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 (ICC Men's T20 World Cup 2026) च्या अंतिम सामन्यात न्यूझीलंड संघाला (New Zealand team) पराभूत करून विजेतेपद पटकावले. या स्पर्धेपूर्वीच कुलदीप आणि वंशिका यांची साखरपुडा समारंभ पार पडला होता.
काही मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, कुलदीप यादवने आपल्या लग्नासाठी मसुरीतील ‘द सवॉय’ हॉटेलमधील जवळपास 80 रूम्स बुक केल्या आहेत. इतकेच नव्हे तर लग्नासाठी जवळपास संपूर्ण हॉटेलच आरक्षित करण्यात आल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे या काळात इतर पाहुण्यांसाठी हॉटेलमध्ये रूम्स उपलब्ध नसल्याचे सांगितले जात आहे.
कुलदीप यादव आणि वंशिका यांचा भव्य रिसेप्शन सोहळा 17 मार्च रोजी सेंट्रम हॉटेल येथे आयोजित करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाला भारतीय संघातील अनेक स्टार खेळाडू उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे.
उत्तराखंड के मसूरी में भारतीय क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप विजेता स्टार स्पिनर कुलदीप यादव और वंशिका के शादी के जश्न की तस्वीरें।
कुलदीप यादव कल मसूरी में वंशिका के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं।
ANI_HindiNews, March 13, 2026
रिपोर्ट्सनुसार, भारताचे दिग्गज फलंदाज विराट कोहली आणि रोहित शर्माही 14 मार्च रोजी मसुरी येथे होणाऱ्या लग्न समारंभात सहभागी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे या लग्न सोहळ्याकडे क्रिकेट चाहत्यांचे विशेष लक्ष लागले आहे