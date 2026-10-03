/मिठाईचे बॉक्स बनवणाऱ्या बापाच्या लेकीची एशियन गेम्समध्ये उंच भरारी, भारतासाठी जिंकलं सुवर्णपदक

Kunkum Mohod Asian Games 2026 : सध्या जपान येथे एशियन गेम्स 2026 ची स्पर्धा सुरु आहे. या स्पर्धेत भारताच्या खेळाडूंची पदकांची लयलूट सुरूच असून यात महाराष्ट्रातील अमरावतीच्या लेकीने सुद्धा भारताला सुवर्णपदक जिंकून दिलं आहे. 3 ऑक्टोबरपर्यंत भारताच्या खात्यात एकूण 16 सुवर्णपदकांचा समावेश असून 25 रौप्य आणि 35 कांस्य पदकं सुद्धा आहेत. एशियन गेम्स 2026 च्या फायनल सामन्यात अमरावतीची 17 वर्षीय तरुणी कुमकुम मोहोडने तिरंदाजीत सुवर्णपदकाची कामगिरी करून देशाची मान उंचावली आहे.
एशियन गेम्स 2026 मध्ये तिरंदाजीच्या फायनल सामन्यात भारताच्या कुंकुम समोर सुवर्णपदकासाठी दक्षिण कोरियाचं आव्हान होतं. अशा परिस्थितीत अवघ्या 17 वर्षांच्या भारतीय मुलीने शांतचित्ताने निशाणा साधत सुवर्ण पदकाला गवसणी घातली आहे. 2018 मध्ये कुमकुमने खेळायला सुरुवात केली. त्यावेळी अत्याधुनिक साहित्य खरेदी करणे तिच्या कुटुंबाला शक्य नव्हते. तिचे वडील अनिल मोहोड हे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी मिठाईच्या दुकानांसाठी पुढ्यांचे बॉक्स बनवण्याचे काम करतात. अशा परिस्थितीत कुमकुमच्या आजीने दिलेल्या 3 हजार रुपयांच्या पुंजीतून तिचे पहिले लाकडी धनुष्य विकत घेण्यात मदत केली होती.
कुमकुमचे प्रशिक्षक प्रफुल्ल डांगे यांनी तिच्या प्रशिक्षणासाठी अथक मेहनत घेतली. भारतीय खेळाडू आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मोठ्या दबावाचे क्षण हाताळू शकतात का असा प्रश्न अनेकांना पडतो मात्र कुमकुम मोहोड हिरे अतिशय कमी वयात हे साध्य करून दाखवले. एशियन गेम्स स्पर्धेच्या फायनल सामन्यात मोठा मंच, वेगाने वाहणारा वारा आणि प्रचंड अपेक्षा अशा परिस्थितीतही कुमकुमने कमालीचा संयम, धैर्य आणि दृढनिश्चय दाखवला. समोर कोरियाची उत्तम प्रतिस्पर्धी असताना सुद्धा तिने प्रसंगाचे गांभीर्य ओळखून सामन्यावर स्वतःची मालकी मिळवली. यापूर्वी कुमकुमने शांघायमध्ये वर्ल्ड सांघिक सुवर्ण आणि अंताल्यामध्ये मिश्र सांघिक सुवर्ण जिंकले आहे. अमरावतीच्या या गोल्डन गर्लने आंतरराष्ट्रीय तिरंदाजीच्या क्षेत्रात देशाचा झेंडा उंचावला आहे.