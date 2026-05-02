RR VS DC : 15 वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीची विकेट घेऊन केलं आक्रमक सेलिब्रेशन, BCCI ने दिली मोठी शिक्षा

Kyle Jamieson Vaibhav Sooryavanshi Wicket Celebration : राजस्थानचा स्टार फलंदाज वैभव सूर्यवंशीची विकेट घेतल्यावर दिल्ली कॅपिटल्सचा गोलंदाज काइल जॅमीसनने खूप आक्रमकपणे सेलिब्रेशन केलं. बीसीसीआयने आयपीएलचं कोड ऑफ कंडक्टचं आर्टिकल 2.5 चं उल्लंघन केल्या प्रकरणी त्याला शिक्षा ठोठावली आहे.   

पूजा पवार | Updated: May 2, 2026, 10:58 AM IST
Photo Credit - Social Media

IPL 2026 : आयपीएल 2026 मध्ये दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स यांच्यात 43 वा सामना पार पडला. या सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्सने राजस्थान रॉयल्सवर 6 विकेटने विजय मिळवला. राजस्थान रॉयल्सने प्रथम फलंदाजी करून विजयासाठी दिल्लीला 226 धावांचे आव्हान दिले होते. हे आव्हान दिल्लीने 5 बॉल राखून पूर्ण केले. मात्र सामन्यादरम्यान राजस्थानचा स्टार फलंदाज वैभव सूर्यवंशीची विकेट घेतल्यावर दिल्ली कॅपिटल्सचा गोलंदाज काइल जॅमीसनने खूप आक्रमकपणे सेलिब्रेशन केलं. त्यामुळे त्याला बीसीसीआयकडून शिक्षा ठोठावण्यात आली असून त्याला एक डेमेरीट पॉईंट देण्यात आला आहे. 

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

Vaibhav SooryavanshiIPL 2026Cricket Newsmarathi newsbcci

