/20 सामने 20 गोल... विश्वचषकातील सर्वात मोठा मेस्सीचा विक्रम एम्बाप्पे मोडणार! फक्त एक गोल मागे

Kylian Mbappé Goals : फ्रान्स विरुद्ध मोरोक्को यांच्यामध्ये पहिला फीफा विश्वचषक 2026 क्वाटर फायनलचा सामना खेळवण्यात आला. या सामन्यामध्ये फ्रान्सच्या संघाने 2-0 असा विजय मिळवून सेमीफायनलमध्ये स्थान पक्के करणारा फ्रान्सचा संघ पहिला संघ ठरला आहे. या सामन्यामध्ये मोरोक्कोविरुद्ध फ्रान्सचा स्टार खेळाडू किलियन एम्बाप्पेने एकतर्फी सामना संघाला जिंकवून दिला. त्याने त्याच्या कामगिरीने संपूर्ण जगाला चकित केले आहे, त्याचबरोबर फीफा विश्वचषक 2026 मध्ये तो गोल्डन बूटच्या सर्वात जवळ आहे. किलियन एम्बाप्पेने त्याच्या कामगिरीने आता विश्वचषकातील अनेक रेकॅार्ड मोडले आहेत, त्यामुळे आता त्याच्या कामगिरीबद्दल सविस्तर माहिती या लेखात वाचा.
अर्जेंटिनाच्या लिओनेल मेस्सीने 31 विश्वचषक सामने खेळले आहेत, यामध्ये त्याने 21 गोल केले आहे. तर फ्रान्सचा या सुपरस्टार फुटबॅाल खेळाडूने एमबाप्पे त्याच्यापेक्षा फक्त एका गोलने मागे आहे, पण त्याने 11 सामने कमी खेळले आहेत. फुटबॉलच्या इतिहासातील सर्वश्रेष्ठ गोल करणारा खेळाडू बनण्याच्या शर्यतीत एमबाप्पेने आधीच आघाडी घेतली आहे का? किलियन एम्बाप्पेची ही कामगिरी यासाठी देखील विशेष मानली जात आहे की त्याने खेळलेल्या विश्वचषकाच्या 20 सामन्यांमध्ये 20 गोल केले आहेत. ब्राझीलचा महान स्ट्रायकर रोनाल्डो नाझारियोने 19 सामन्यांमध्ये 15 गोल केले आहेत. तर जर्मनीच्या मिरोस्लाव क्लोझेने 24 सामन्यांमध्ये 16 गोल केले.
एका महान गोल करणाऱ्या खेळाडूची ओळख केवळ त्याने केलेल्या गोलांच्या संख्येवरूनच होत नाही, तर गोल करण्याची वेळ आणि ठिकाण यावरूनही होते. म्बाप्पेने 2018 च्या विश्वचषक अंतिम सामन्यात गोल केला, 2022 च्या अंतिम सामन्यात अर्जेंटिनाविरुद्ध हॅट-ट्रिक साधली आणि आता 2026 च्या नॉकआऊट फेरीसाठी तो फ्रान्सची सर्वोत्तम आशा त्याला आणि त्याच्या संघाला असणार आहे. म्बाप्पेने त्याच्या वयाच्या 27 व्या वर्षी त्याने हे यश मिळवले आहे, त्याला अजून आगामी विश्वचषकात खेळण्याची संधी आहे. त्याची कामगिरी अशीच सातत्याने राहिली तर त्याचा विक्रम इतिहासाच्याही पलीकडे जाऊ शकतो.
नॉर्वेचा अर्लिंग हालंड देखील या चर्चेतील एक प्रमुख नाव आहे, ज्याने 58 चॅम्पियन्स लीग सामन्यांमध्ये 57 गोल आणि आपल्या पहिल्या चार विश्वचषक सामन्यांमध्ये सात गोल केले आहेत. हालंड हा एक पारंपरिक नंबर 9 स्ट्रायकर आहे, ज्याची सर्वात मोठी ताकद गोल करणे ही आहे. याउलट, एमबाप्पे हा खूपच अष्टपैलू खेळाडू आहे. तो विंग्सवरून आक्रमण करतो, प्रति-आक्रमणावर धावतो, स्वतःसाठी संधी निर्माण करतो आणि अवघड कोनातूनही गोल करतो. यामुळेच जर केवळ गोल करण्याच्या क्षमतेचा विचार केला, तर हॉलंड पुढे असू शकतो, परंतु मोठ्या सामन्यांमधील कामगिरी, विविधता आणि आंतरराष्ट्रीय वर्चस्वाच्या बाबतीत, सध्या तरी एमबाप्पे हा सर्वात प्रबळ दावेदार दिसत आहे.