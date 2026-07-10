Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /स्पोर्ट्स
  • /20 सामने 20 गोल... विश्वचषकातील सर्वात मोठा मेस्सीचा विक्रम एम्बाप्पे मोडणार! फक्त एक गोल मागे

20 सामने 20 गोल... विश्वचषकातील सर्वात मोठा मेस्सीचा विक्रम एम्बाप्पे मोडणार! फक्त एक गोल मागे

फुटबॅाल विश्वचषकाचा फ्रान्स विरुद्ध मोरोक्को यांच्यामध्ये सामना पार पडला, या सामन्यात एम्बाप्पेने कहर केला.  किलियन एम्बाप्पेने त्याच्या कामगिरीने आता विश्वचषकातील अनेक रेकॅार्ड मोडले आहेत, त्यामुळे आता त्याच्या कामगिरीबद्दल सविस्तर माहिती या लेखात वाचा. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 10, 2026, 06:34 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 06:40 PM IST
20 सामने 20 गोल... विश्वचषकातील सर्वात मोठा मेस्सीचा विक्रम एम्बाप्पे मोडणार! फक्त एक गोल मागे
Image Credit: AI

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
20 सामने 20 गोल... विश्वचषकातील सर्वात मोठा मेस्सीचा विक्रम एम्बाप्पे मोडणार! फक्त एक गोल मागे
Kylian Mbappe9 min ago
2
supreme court15 min ago
3
Moshi Building Collapse33 min ago
4
Eknath Khadse44 min ago
5
Mumbai news57 min ago