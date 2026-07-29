Video : बाबर आझमच्या बाबतीत घडली 'लगान' मूव्हमेंट, घ्यायचा होता एक रन, फिल्डरने मुद्दाम चेंडू जाऊ दिला चौकारासाठी, होईल दंड?

Pakistan vs West Indies: वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघाने पहिल्या कसोटी सामन्यात पाकिस्तानचा ९० धावांनी पराभव केला. त्रिनिदादच्या ब्रायन लारा स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात, पाकिस्तानसमोर २११ धावांचे लक्ष्य होते, परंतु संपूर्ण संघ अवघ्या १२० धावांत बाद झाला. या विजयासह वेस्ट इंडिजने दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे.
सामन्यादरम्यान एक रंजक घटना घडली, जेव्हा वेस्ट इंडिजच्या एका क्षेत्ररक्षकाने बाबर आझमने मारलेला फटका मुद्दाम चौकारासाठी जाऊ दिला. याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे आणि चाहते या कृतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. वेस्ट इंडिजचा खेळाडू जेडेन सील्स याने असे का केले, असा सवाल लोक करत आहेत.
ही मजेशीर घटना पाकिस्तानच्या दुसऱ्या डावातील ३१ व्या षटकात घडली. पाकिस्तानच्या नऊ विकेट्स आधीच पडल्या होत्या आणि बाबर आझमसोबत जोडीदार म्हणून खेळण्यासाठी दुसरा फलंदाज उरला नव्हता; केवळ ११ व्या क्रमांकाचा फलंदाज मोहम्मद अब्बास दुसऱ्या टोकाला होता. शामार जोसेफच्या षटकातील शेवटच्या चेंडूवर बाबर आझमने 'लेग साइड'ला फटका मारला. पुढच्या षटकातही फलंदाजीची संधी (स्ट्राइक) आपल्याकडेच राहावी, यासाठी त्याला केवळ एक धाव घ्यायची होती. मात्र, जेडेन सील्सने बाबरची ही योजना हाणून पाडली. तो चेंडूपर्यंत पोहोचला होता आणि सहजपणे क्षेत्ररक्षण करू शकला असता, पण त्याने मुद्दाम चेंडू चौकारासाठी जाऊ दिला. त्याला असे हवे होते की, पुढच्या षटकात मोहम्मद अब्बासने फलंदाजी करावी.
Last ball of the over.— Nibraz Ramzan (@nibraz88cricket) July 29, 2026
Babar Azam looked for a single to keep strike.
Jayden Seales deliberately let the ball go for four so the tailender would face the next over.
Smart cricket or should he be fined?
What do you think? #wivpak pic.twitter.com/EzDPP1JSA5
सोशल मीडियावर चाहते याबद्दल प्रश्न उपस्थित करत आहेत. प्रामुख्याने पाकिस्तानी चाहते यावर आक्षेप घेत आहेत. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, जेडेन सील्सने हे मुद्दाम केले आणि खेळाच्या भावनेचे उल्लंघन केले; काही चाहते तर त्याच्यावर दंड आकारण्याची मागणीही करत आहेत. मात्र, तसे होण्याची शक्यता कमी आहे. जेडेन सील्सने जे केले, त्याला क्रिकेटच्या भाषेत 'रणनीतिक चातुर्य' (tactical cunning) मानले जाते. आयसीसीच्या नियमांनुसार, जर त्याने हातात चेंडू नसताना फेकण्याचे नाटक केले असते तर त्याला दंड झाला असता; परंतु त्याऐवजी, त्याने चेंडू सहजपणे 'बाउंड्री'कडे जाऊ दिला. या प्रसंगाने भारतीय चाहत्यांना 'लगान' चित्रपटाची आठवण करून दिली, ज्यामध्ये इंग्लंडच्या कर्णधाराने भुवन (आमीर खान) विरुद्ध अगदी अशीच कृती केली होती.
दुसऱ्या डावात बाबर आझमने वेस्ट इंडीजच्या गोलंदाजांविरुद्ध एकहाती झुंज देत नाबाद ५८ धावा केल्या. मात्र, त्याला दुसऱ्या टोकाकडून कोणतीही साथ मिळाली नाही आणि पाकिस्तानचा ९० धावांनी पराभव झाला. आता मालिका बरोबरीत आणण्याच्या उद्देशाने बाबर आणि त्याचा संघ दुसऱ्या कसोटी सामन्यासाठी मैदानात उतरतील.