/Rajasthan Royals : राजस्थान रॉयल्सच्या नव्या मालकांचा संघाला सरप्राईज व्हिजिट, GT सामन्याआधी मोठी हालचाल

RR New Owner : आता सोशल मिडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे यामध्ये राजस्थान रॅायल्यचे खेळाडू त्यांच्या नव्या मालकाची भेट घेताना दिसत आहेत. राजस्थान रॉयल्सचे नवीन मालक लक्ष्मी मित्तल यांनी जयपूरमध्ये सवाई मानसिंग स्टेडियमला आरआरच्या खेळाडूंची आणि कोचिंग स्टाफची भेट घेतली.
आयपीएल 2026 आधी आरसीबीच्या संघाचे मालक बदलले होते, त्यानंतर अनेक वृतांनी राजस्थान रॅायल्सचे मालक बदलणार अशी माहिती देण्यात आली होती. त्यानंतर आता सोशल मिडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे यामध्ये राजस्थान रॅायल्यचे खेळाडू त्यांच्या नव्या मालकाची भेट घेताना दिसत आहेत. राजस्थान रॉयल्सचे नवीन मालक लक्ष्मी मित्तल यांनी जयपूरमध्ये सवाई मानसिंग स्टेडियमला आरआरच्या खेळाडूंची आणि कोचिंग स्टाफची भेट घेतली. आज गुजरात टायटन्स विरुद्ध राजस्थान रॅायल्स यांच्यामध्ये आयपीएल 2026 चा 52 वा सामना खेळवला जाणार आहे. हा सामना पिंक सिटीमध्ये आयोजित करण्यात आला आहे. दोन्ही संघासाठी आजचा सामना जिंकणे अनिवार्य असणार आहे.
या सामन्याआधी राजस्थान रॅायल्सच्या संघातील खेळाडू, कोचिंग स्टाफ आणि त्यांच्या नव्या मालकाचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. ही स्पर्धा आता अंतिम टप्प्यात आहे, त्याआधी राजस्थानच्या खेळाडूंनी त्याच्या नव्या मालकाची भेट घेतली. आरआरचे नवीन मालक लक्ष्मी मित्तल यांच्याशी खेळाडूंनी संवाद साधला. सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे सीईओ आदर पूनावाला यांच्यासोबत अंदाजे 15,660 कोटी रुपयांना ही फ्रँचायझी विकत घेतली असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. राजस्थानचे सध्याचे गुंतवणूकदार मनोज बदाळे यांच्याकडून संघ विकत घेतला आहे.
The way all the Rajasthan players are meeting and greeting their new owner, Lakshmi Mittal, bro that aura is insane!— (ImRo45_Club) May 8, 2026
Finally, someone strong enough has arrived to challenge Ambani’s AURA in the IPL. pic.twitter.com/dHmw1xLB1P
राजस्थान रॅायल्सचे नव्या मालकांबद्दल सांगायचे झाले तर ते केवळ 2008 मध्ये आयपीएल विजेत्यां संघाचेच नव्हे तर जगभरातील त्यांच्या उपकंपन्यांमध्ये त्यांची मालकी आहे. कॅरिबियन लीगमधील बार्बाडोस रॉयल्स आणि SA20 दक्षिण आफ्रिकन लीगमधील पार्ल रॉयल्स यांचा देखील त्यांच्याशी संबंध आहे. वृतांनी दिलेल्या माहितीनुसार तिसऱ्या तिमाहीपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे, त्यानंतर आरआरची लक्ष्मी मित्तल यांच्याकडे फ्रँचायझीमधील 75% हिस्सा असणार आहे. तर आदर पुनावाला यांच्याकडे 18% हिस्सा असणार आहे. तर राहिलेला 7% हिस्सा हा मनोज बदाले यांच्याकडे असणार आहे.
हेही वाचा
राजस्थान रॅायल्सच्या कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर संघाने या सिझनमध्ये दमदार सुरुवात केली पण त्यानंतर संघाला काही सामन्यांमध्ये पराभवाचा देखील सामना करावा लागला. पॅाइंट टेबलमध्ये संघ आता सध्या चौथ्या स्थानावर आहे, संघाने आतापर्यत 10 सामने खेळले आहेत. यामध्ये संघाला 6 सामन्यात विजय मिळाला आहे तर 4 सामन्यात त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. आता उर्वरित 4 सामन्यामध्ये संघामध्ये चुरशीची लढत पाहायला मिळणार आहे.