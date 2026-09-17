/लालबागच्या राजाने पूर्ण केला सूर्यकुमार यादवचा नवस, सहकुटुंब दर्शन घेत क्रिकेटरने केला खुलासा

Lalbagcha Raja Suryakumar Yadav : मुंबई आणि उपनगरात सध्या गणेशोत्सवाची धामधूम सुरु आहे. 'नवसाला पावणारा' अशी ख्याती असणाऱ्या लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी दरवर्षी लाखो भाविकांसह सेलिब्रिटी आणि विविध क्षेत्रातील मान्यवर मंडळी सुद्धा येत असतात. भारताचा माजी टी20 कर्णधार सूर्यकुमार यादव हा सुद्धा दरवर्षी लालबागच्या राजाच्या दर्शनाला येत असतो, मात्र यंदा तो आपल्या संपूर्ण कुटुंबासह गणरायाच्या चरणी नतमस्तक झाला. यावेळी सूर्यकुमार यादवने सांगितलं की त्याने गेल्यावर्षी लालबागच्या राजाच्या चरणी एक प्रार्थना केली होती आणि ती प्रार्थना देवाने ऐकली. यासोबतच सूर्याने यावेळी त्याच्या टीम इंडियातील कमबॅकबाबत सुद्धा भाष्य केलं.
सहकुटुंब लालबागच्या राजाचं दर्शन घेतल्यावर सूर्यकुमार यादव म्हणाला की, 'मला खूप छान वाटतंय. मी मागच्या पाच ते सहा वर्षांपासून येथे येतोय. एकदा मी सोशल मीडियावर कोणीतरी लिहिलेलं लेटर वाचलं, ज्यात लिहिलं होतं की भारत 2024 चा वर्ल्ड कप जिंकू देत, मग मी पुन्हा 2025 ला आलो, तेव्हा कोणी तरी लिहिलं की माझ्या नेतृत्वात भारत 2026 चा वर्ल्ड कप जिंकू देत. लालबागच्या चरणी मागितलेला नवस खूप प्रभावीपणे पूर्ण होतो.
क्रिकेटर सूर्यकुमार यादवने मीडियाशी बोलताना मोठा खुलासा केला. 36 वर्षांचा फलंदाज सूर्यकुमार यादवने सांगितलं की, तो आपलट पत्नी सह लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी आलेला तेव्हा त्याने मुलगी व्हावी अशी प्रार्थना केली आणि त्याला यावर्षी कन्यारत्नाच्या रूपाने आशीर्वाद मिळाला. म्हणून यावेळी तो सहकुटुंब लालबागच्या राजाचे आभार मानण्यासाठी आला होता.
WATCH | Mumbai, Maharashtra: Cricketer Surya Kumar Yadav visited the Lalbaugcha Raja Ganesh Pandal and offered prayersSeptember 16, 2026
He said, "It feels good. I’ve been coming here for the last five or six years. I once saw a note someone had written for 2024, saying that India would win the… pic.twitter.com/ci5uv6ceQp
सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वात यावर्षी भारताने मायदेशात आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप जिंकला. मिस्टर 360 नावाने प्रसिद्ध असलेल्या सूर्यकुमार यादवने यात 2022 आणि 2023 मध्ये 'आयसीसी मेन्स टी20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द इयर' हा पुरस्कार जिंकला. ऑक्टोबर 2022 मध्ये तो आयसीसी पुरुष टी20 आंतरराष्ट्रीय क्रमवारीत जगातील अव्वल क्रमांकाचा फलंदाज बनला. मात्र असं असून सुद्धा सूर्यकुमार यादवकडून आता भारतीय संघाचं टी20 कर्णधारपद काढून घेण्यात आलं आणि एवढंच नाही तर त्याला टीम इंडियातून सुद्धा वगळण्यात आलं आहे.