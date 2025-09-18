English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पळपुट्या ललित मोदीच्या भावाला अटक, दिल्ली पोलिसांनी एअरपोर्टवरून घेतलं ताब्यात, काय आहे प्रकरण?

ललित मोदीचा भाऊ समीर मोदी याला दिल्ली पोलिसांनी एअरपोर्टवरून अटक केली आहे. शहर सोडण्याच्या तयारीत असताना त्याला ही अटक करण्यात आल्याची माहिती आहे.   

पूजा पवार | Updated: Sep 18, 2025, 08:11 PM IST
पळपुट्या ललित मोदीच्या भावाला अटक, दिल्ली पोलिसांनी एअरपोर्टवरून घेतलं ताब्यात, काय आहे प्रकरण?
(Photo Credit : Social Media)

Samir Modi Arrested : देश सोडून पळून गेलेल्या ललित मोदीच्या (Lalit Modi) भावाला दिल्ली पोलिसांनी एअरपोर्टवरून अटक केली आहे. ललित मोदीचा भाऊ समीर मोदीवर (Samir Modi) बलात्काराचे गंभीर आरोप आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार शहर सोडण्याच्या तयारीत असताना त्याला दिल्ली विमानतळावरून ताब्यात घेण्यात आलं. हे प्रकरण जुनं असून त्याची चौकशी बऱ्याच काळापासून सुरू आहे.

पोलिस सूत्रांनुसार, दिल्लीतील न्यू फ्रेंड्स कॉलनी पोलिस स्टेशनमध्ये समीर मोदीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. महिलेने 50 कोटी रुपयांच्या तडजोडीची मागणी देखील केली आहे. समीर मोदीला अटक केल्यानंतर पोलिसांनी त्याला न्यायालयात हजर केलं आहे. 

अनेक वादांनी वेढलेलं समीर मोदीचं नाव : 

11,000 कोटींच्या संपत्तीचा वाद : 11,000 कोटींच्या संपत्तीचा वाद हा वडील के.के. मोदी यांच्या संपत्तीवरून आहे. समीर मोदी, त्याची आई बीना मोदी आणि भाऊ बहीण यांच्यात मागील बऱ्याच वर्षांपासून न्यायालयीन वाद सुरु आहे. हे प्रकरण न्यायालयात असून याच्या अधूनमधून सुनावणी होत असतात. 

हल्ल्याचा आरोप : वर्ष 2024 मध्ये समीर मोदीने दिल्ली पोलिसांमध्ये तक्रार दाखल केली होती की त्याच्या आईच्या पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसरने गॉडफ्रे फिलिप्स इंडियाच्या बोर्ड मीटिंग दरम्यान त्याच्यावर हल्ला केला. समीर मोदी यांनी आरोप केला की हा हल्ला त्यांना कंपनीच्या संचालक मंडळातून काढून टाकण्याच्या कटाचा एक भाग होता, परंतु त्यांच्या आईने हा आरोप फेटाळून लावला.

मानहानीचा खटला: गॉडफ्रे फिलिप्स इंडियाच्या दोन संचालकांनी समीर मोदींविरुद्ध मानहानीचा खटला दाखल केला. दिल्लीच्या एका न्यायालयाने त्यांना या प्रकरणासंदर्भात समन्स सुद्धा बजावले.

हेही वाचा : 'मॅच रेफरी भारताचा फिक्सर', पाकिस्तानच्या माजी खेळाडूचा आरोप, कॅप्टन सूर्याबाबत सुद्धा केलं मोठं वक्तव्य

 

कंपनीच्या शेअर्सचा वाद: कुटुंबातील मालमत्तेचा वाद आणि बोर्डरूममधील संघर्षांसोबतच, समीर मोदी कंपनीच्या शेअर्स खरेदीवरून कायदेशीर कारवाईलाही सामोरे जात आहेत.

ललित मोदीचा भाऊ आहे समीर मोदी : 

समीर मोदी हा आयपीएलचा माजी चेअरमन ललित मोदीचा भाऊ आहे. ललित मोदी स्वतः बऱ्याच काळापासून भारताबाहेर राहत आहेत आणि अनेक तपास संस्थांच्या रडारवर आहेत. समीर मोदींवरील कारवाईमुळे मोदी कुटुंबावरील कायदेशीर दबाव आणखी वाढला आहे.

FAQ : 

समीर मोदी याला का अटक करण्यात आली?
समीर मोदी याला दिल्ली पोलिसांनी बलात्काराच्या आरोपाखाली अटक केली आहे. न्यू फ्रेंड्स कॉलनी पोलिस स्टेशनमध्ये त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, ते शहर सोडण्याच्या तयारीत असताना दिल्ली विमानतळावरून त्याला ताब्यात घेण्यात आले.

समीर मोदी याच्यावरील बलात्काराच्या आरोपांचे स्वरूप काय आहे?
एका महिलेने समीर मोदी याच्यावर बलात्काराचा आरोप केला आहे. तक्रारदार महिलेने ५० कोटी रुपयांच्या तडजोडीची मागणी केल्याचेही पोलिस सूत्रांनी सांगितले आहे. हे प्रकरण बऱ्याच काळापासून तपासाधीन आहे. 

समीर मोदी याला कुठे आणि केव्हा अटक करण्यात आली?
समीर मोदी याला १८ सप्टेंबर २०२५ रोजी दिल्ली विमानतळावरून ताब्यात घेण्यात आले. तो शहर सोडण्याच्या तयारीत असताना पोलिसांनी त्याला अटक केली.

 

स्पोर्ट्स