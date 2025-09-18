पळपुट्या ललित मोदीच्या भावाला अटक, दिल्ली पोलिसांनी एअरपोर्टवरून घेतलं ताब्यात, काय आहे प्रकरण?

Samir Modi Arrested : देश सोडून पळून गेलेल्या ललित मोदीच्या (Lalit Modi) भावाला दिल्ली पोलिसांनी एअरपोर्टवरून अटक केली आहे. ललित मोदीचा भाऊ समीर मोदीवर (Samir Modi) बलात्काराचे गंभीर आरोप आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार शहर सोडण्याच्या तयारीत असताना त्याला दिल्ली विमानतळावरून ताब्यात घेण्यात आलं. हे प्रकरण जुनं असून त्याची चौकशी बऱ्याच काळापासून सुरू आहे.
पोलिस सूत्रांनुसार, दिल्लीतील न्यू फ्रेंड्स कॉलनी पोलिस स्टेशनमध्ये समीर मोदीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. महिलेने 50 कोटी रुपयांच्या तडजोडीची मागणी देखील केली आहे. समीर मोदीला अटक केल्यानंतर पोलिसांनी त्याला न्यायालयात हजर केलं आहे.
11,000 कोटींच्या संपत्तीचा वाद : 11,000 कोटींच्या संपत्तीचा वाद हा वडील के.के. मोदी यांच्या संपत्तीवरून आहे. समीर मोदी, त्याची आई बीना मोदी आणि भाऊ बहीण यांच्यात मागील बऱ्याच वर्षांपासून न्यायालयीन वाद सुरु आहे. हे प्रकरण न्यायालयात असून याच्या अधूनमधून सुनावणी होत असतात.
हल्ल्याचा आरोप : वर्ष 2024 मध्ये समीर मोदीने दिल्ली पोलिसांमध्ये तक्रार दाखल केली होती की त्याच्या आईच्या पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसरने गॉडफ्रे फिलिप्स इंडियाच्या बोर्ड मीटिंग दरम्यान त्याच्यावर हल्ला केला. समीर मोदी यांनी आरोप केला की हा हल्ला त्यांना कंपनीच्या संचालक मंडळातून काढून टाकण्याच्या कटाचा एक भाग होता, परंतु त्यांच्या आईने हा आरोप फेटाळून लावला.
मानहानीचा खटला: गॉडफ्रे फिलिप्स इंडियाच्या दोन संचालकांनी समीर मोदींविरुद्ध मानहानीचा खटला दाखल केला. दिल्लीच्या एका न्यायालयाने त्यांना या प्रकरणासंदर्भात समन्स सुद्धा बजावले.
कंपनीच्या शेअर्सचा वाद: कुटुंबातील मालमत्तेचा वाद आणि बोर्डरूममधील संघर्षांसोबतच, समीर मोदी कंपनीच्या शेअर्स खरेदीवरून कायदेशीर कारवाईलाही सामोरे जात आहेत.
समीर मोदी हा आयपीएलचा माजी चेअरमन ललित मोदीचा भाऊ आहे. ललित मोदी स्वतः बऱ्याच काळापासून भारताबाहेर राहत आहेत आणि अनेक तपास संस्थांच्या रडारवर आहेत. समीर मोदींवरील कारवाईमुळे मोदी कुटुंबावरील कायदेशीर दबाव आणखी वाढला आहे.
