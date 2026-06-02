"कोणाचंही ऐकू नकोस..." वैभव सूर्यवंशीबद्दल ललित मोदींची भविष्यवाणी, स्टार बनण्यासाठी दिल्या टिप्स!

Lalit Modi's on Vaibhav Sooryavanshi : भारतीय युवा स्टार वैभव सूर्यवंशीने या सिझनमध्ये कमालीची कामगिरी केली होती, त्याने या सिझनमध्ये सर्वाधिक धावा केल्या. त्याचबरोबर अनेक रेकॅार्ड देखील त्याने मोडले आहेत. त्याला आयपीएलमध्ये अनेक महत्वाचे पुरस्कार देखील देण्यात आले आहेत, आता तो भारतीय अ संघासाठी मालिका खेळताना दिसणार आहेत. त्याने या सिझनमध्ये केलेल्या कामगिरीनंतर सर्वाचे लक्ष वेधले आहे, त्याने फक्त क्रिकेट चाहत्यांकडूनच नाही तर क्रिकेट दिग्गजांनी देखील त्याच्यावर कौतुकाचा वर्षाव केलेला आहे. आता आयपीएलचे माजी अध्यक्ष ललित मोदी यांनी वैभव सूर्यवंशीबद्दल जे विधान केले आहे, त्यामुळे ही चर्चा एका वेगळ्याच उंचीवर पोहोचली आहे.
आयपीएलचे माजी अध्यक्ष ललित मोदी हे त्याच्या एक्सवरील पोस्ट किंवा त्यांनी दिलेल्या मुलाखतींमध्ये सातत्याने चर्चेत पाहायला मिळाले आहेत. अनेक वादग्रस्त वक्तव्यामुळे त्यांना अनेकदा सोशल मिडियावर टीका देखील करण्यात आली आहे. वैभव सूर्यवंशीने केविन पीटरसन याच्या मुलाखतीमध्ये सांगितले होते की, टी-२० मध्ये द्विशतक झळकावण्याचे त्याचे स्वप्न आहे. यावर ललित मोदी म्हणाला की तो या क्षणाची आतुरतेने वाट पाहत आहे, त्यांनी एक धाडसी भविष्यवाणी केली आणि एक इशाराही दिला.
वैभव सूर्यवंशीबद्दल सांगताना म्हणाले की, मी सूर्यवंशी 200 धावा करशील या दिनाची वाट पाहत आहे. त्यांनी पुढे वैभवला असेही सांगितले की, पैशांची हवा ही डोक्यामध्ये जाऊ देऊ नकोस असे सूचना देखील त्याला दिल्या आहेत. तू जगातला पहिल्या क्रमांकाचा सुपरस्टार होशिल, मग ते हॉलिवूड किंवा बॉलिवूडमधल्या कोणत्याही स्टारपेक्षाही मोठा. मनापासून खेळ आणि कोणाचंही ऐकू नकोस, तू माझ्या चांगला मित्रालाही मागे टाकले आहे. ज्याची बॅट माझ्या घरात खाली भिंतीवर टांगलेली आहे.
आयपीएल झाल्यानंतर आता वैभव सूर्यवंशी भारतीय अ संघासोबत श्रीलंका दौऱ्यावर दिसणार आहे. यामध्ये भारतीय अ संघाची ट्रायसिरीज मालिका खेळवली जाणार आहे.वैभव सूर्यवंशीने आयपीएल 2026 मध्ये पाच पुरस्कार जिंकले. त्याने एका हंगामात सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजाला दिला जाणारा ऑरेंज कॅप तर जिंकलाच, पण त्यासोबतच 'इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीझन', 'सुपर स्ट्रायकर ऑफ द सीझन', 'सुपर सिक्सर्स ऑफ द सीझन' आणि 'मोस्ट व्हॅल्युएबल प्लेयर ऑफ द सीझन' हे पुरस्कारही पटकावले.