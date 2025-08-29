English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

17 वर्षांनी हरभजनसिंहच्या 'थप्पड कांड' चा व्हिडीओ समोर, नेमकं काय घडलं होतं? झाला खुलासा

harbhajan singh slapgate to sreesanth video : आयपीएल 2008 च्या पहिल्या एडिशनमध्ये झालेल्या या 'थप्पड कांड' च्या व्हिडीओचं फुटेज लपवण्यात आलं होतं, मात्र आयपीएलचे संस्थापक आणि माजी अध्यक्ष ललित मोदीने तब्बल १७ वर्षांनी हा व्हिडीओ समोर आणला आहे.   

पूजा पवार | Updated: Aug 29, 2025, 04:12 PM IST
17 वर्षांनी हरभजनसिंहच्या 'थप्पड कांड' चा व्हिडीओ समोर, नेमकं काय घडलं होतं? झाला खुलासा
(Photo Credit : Social Media)

Harbhajan singh slapgate to sreesanth video :  भारतीय संघाचा माजी गोलंदाज हरभजन सिंह (Harbahjan Singh) आणि श्रीसंत (Sreesanth) यांच्यात 2008 मध्ये आयपीएलमदरम्यान झालेल्या 'थप्पड कांड' ची खूप चर्चा झाली. या घटनेनंतर अनेकवर्ष दोघं एकमेकांशी बोलत सुद्धा नव्हते. आता जेव्हा हरभजन आणि श्रीसंतमध्ये सर्वकाही ठीक झालं तेव्हा एका घटनेचा व्हिडीओ समोर आला आहे. आयपीएल 2008 च्या पहिल्या एडिशनमध्ये झालेल्या या 'थप्पड कांड' च्या व्हिडीओचं फुटेज लपवण्यात आलं होतं, मात्र आयपीएलचे संस्थापक आणि माजी अध्यक्ष ललित मोदीने तब्बल 17 वर्षांनी हा व्हिडीओ समोर आणला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

वर्ष 2008 मध्ये मुंबई इंडियन्स आणि किंग्स 11 पंजाबमध्ये झालेल्या एका सामन्यादरम्यान हरभजन सिंहने वेगवान गोलंदाज एस श्रीसंतच्या खानाखाली वाजवली होती. ज्याला 'थप्पड कांड' किंवा 'थप्पड गेट' म्हणून ओळखले जाते. आता आयपीएलचे संस्थापक आणि माजी अध्यक्ष ललित मोदी यांनी हरभजन आणि श्रीसंत यांच्यातील घटनेचे न पाहिलेले फुटेज प्रसिद्ध केले आहे. ललित मोदी यांनी ऑस्ट्रेलियन वर्ल्ड कप विजेत्या कर्णधार मायकेल क्लार्कसोबत Beyond23 क्रिकेट पॉडकास्टवर हे फुटेज शेअर केले आहे.

ललित मोदीने या घटनेचा व्हिडीओ दाखवण्यापूर्वी म्हटले की, 'खेळ संपला होता, कॅमेरा बंद झाले होते. माझा एक सिक्योरिटी कॅमेरा सुरु होता. त्याने श्रीसंत आणि हरभजन सिंहमध्ये झालेली घटना कॅप्चर केली. यात दिसले की कशाप्रकारे भज्जीने त्याला कानाखाली मारली. मी हा व्हिडीओ वाहेर रिलीज केला नव्हता'. 

पाहा व्हिडीओ : 

हरभजन सिंहला झाला होता पश्चाताप : 

हरभजन सिंहने श्रीसंत सोबत झालेल्या थप्पड कांडच्या घटनेबद्दल खेद व्यक्त केला होता. त्याने म्हटले होते की, हा त्याच्या कारकिर्दीतील असा एक क्षण आहे जो संधी मिळाल्यास तो कायमचा पुसून टाकू इच्छितो. हरभजन सिंहने आर अश्विनशी बोलताना म्हटले, 'माझ्या आयुष्यातील एक गोष्ट जी मी बदलू इच्छितो ती म्हणजे श्रीशांतसोबत घडलेली घटना. मी माझ्या कारकिर्दीतून ती घटना काढून टाकू इच्छितो. जे घडले ते चुकीचे होते आणि मी ते करायला नको होते. मी 200 वेळा माफी मागितली'.

हेही वाचा : लिओनेल मेस्सी घेणार निवृत्ती? 4 सप्टेंबरला खेळू शकतो शेवटचा सामना

 

FAQ : 

'थप्पड कांड' किंवा 'थप्पड गेट' म्हणजे काय?

'थप्पड कांड' ही 2008 च्या आयपीएलच्या पहिल्या हंगामात मुंबई इंडियन्स आणि किंग्स 11 पंजाब यांच्यातील सामन्यादरम्यान घडलेली घटना आहे. या सामन्यात हरभजन सिंहने वेगवान गोलंदाज एस. श्रीसंत यांच्या कानाखाली मारली होती, ज्याला 'थप्पड कांड' किंवा 'थप्पड गेट' म्हणून ओळखले जाते.

ललित मोदीने या व्हिडीओबद्दल काय सांगितले?

ललित मोदी यांनी सांगितले की सामना संपल्यानंतर कॅमेरे बंद झाले होते, पण त्यांचा एक सिक्योरिटी कॅमेरा सुरू होता. या कॅमेऱ्याने हरभजन सिंह आणि श्रीसंत यांच्यातील घटना कॅप्चर केली, ज्यात हरभजनने श्रीसंतला कानाखाली मारल्याचे दिसते. ललित मोदी यांनी हे फुटेज यापूर्वी सार्वजनिक केले नव्हते.

ललित मोदीने हे फुटेज आता का प्रसिद्ध केले?

ललित मोदीने Beyond23 क्रिकेट पॉडकास्टवर मायकेल क्लार्क यांच्यासोबत बोलताना हे फुटेज शेअर केले. त्यांनी यापूर्वी हे फुटेज जाहीर न करण्याचा निर्णय घेतला होता, पण 17 वर्षांनंतर त्यांनी ते सार्वजनिक करण्याचे ठरवले. यामागचे नेमके कारण त्यांनी स्पष्ट केले नाही. 

 

About the Author
Tags:
harbhajan singhmarathi newsCricket NewsSreeshantlalit modi

इतर बातम्या

‘मराठा’ आणि ‘96 कुळी मराठा’ या दोघांमध्ये फरक काय? 99% मराठ...

महाराष्ट्र बातम्या