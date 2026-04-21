ललित मोदीचा IPL 'संघ मालका'वर काळ्या जादू केल्याचा धक्कादायक आरोप; म्हणाला, 'मला सबळ पुराव्यासह एक अलर्ट मिळाला'

Lalit Modi shocking Claim of black magic on IPL team owner : सोशल मीडियावर हलक्याफुलक्या चर्चेतून सुरू झालेली एक घटना आता मोठ्या वादाचा विषय बनताना दिसते आहे. ललित मोदी यांनी केलेल्या नव्या दाव्यांमुळे पुन्हा एकदा इंडियन प्रीमियर लीगमधील पडद्यामागच्या गोष्टींची चर्चा रंगली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सुरुवात सनरायझर्स हैदराबाद च्या एका चाहत्याच्या व्हिडिओपासून झाली. या व्हिडीओमध्ये तो चाहता स्टेडीयममध्ये हातात लिंबू घेऊन काहीतरी विधीसारखं करताना दिसत होता. हा व्हिडीओ इंटरनेटवर व्हायरल झाला आणि काहींनी त्याला ‘काळी जादू’ असं म्हंटलं गेलं. इतकंच नव्हे, तर काही युजर्सनी असा दावा केला की या तथाकथित अंधश्रद्धेमुळे चेन्नई सुपर किंग्स च्या एका खेळाडूला विकेट गमवावी लागली.
SRH fan tried lemon black magic in the stands to get CSK batters out
Sunrisers Hyderabad fans bringing full desi jugaad energy #IPL2026 #SRHvsCSK #Hydrabad pic.twitter.com/dEEeAf29cF
— The Buzz Filter (@TheBuzzFilter) April 19, 2026
या अफवांना आणखी खतपाणी मिळालं, जेव्हा CSK कडून SRH विरोधात अधिकृत तक्रार दाखल केल्याचं सांगणारं एक पत्र सोशल मीडियावर फिरू लागलं. या पत्रात ‘काळ्या जादू’चा उल्लेख होता, त्यामुळे अनेक चाहत्यांनी ते खरं मानलं आणि चर्चेला उधाण आलं. मात्र, ललित मोदी यांनी पुढे येत हे पत्र पूर्णपणे बनावट असल्याचं स्पष्ट केलं.
Seems fake this time. But one team owner did indulge in this type of practice
— Lalit Kumar Modi (@LalitKModi) April 19, 2026
पण या सगळ्यात खरी खळबळ उडवणारी गोष्ट म्हणजे त्यांनी केलेला आणखी एक दावा. त्यांनी सांगितलं की जरी सध्याचा प्रकार खोटा असला, तरी पूर्वी IPL मध्ये अशाच प्रकारच्या अंधश्रद्धात्मक कृती झाल्या आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, 2011 च्या सिझनदरम्यान एका फ्रँचायझीच्या मालकाने प्रतिस्पर्धी संघाच्या ड्रेसिंग रूममध्ये जाऊन अशा प्रकारचा ‘विधी’ केला होता.
I remember I posted some team owner doing this to the opposing team. By doing exactly this themselves in opposing team dressing room. I even alerted the opposing team owners about this way back in 2011 season - when it happened and I got an alert with concrete proof. I will… https://t.co/jxmv84Nkwv
— Lalit Kumar Modi (@LalitKModi) April 19, 2026
मोदी यांनी सांगितलं, “त्या वेळी मला याबाबत ठोस पुरावे मिळाले होते. परिस्थितीची गंभीरता लक्षात घेऊन मी लगेचच संबंधित टीमच्या मालकांना सतर्क केलं होतं. मात्र, त्या वेळी हा विषय फारसा बाहेर आला नाही.” त्यांनी पुढे असेही संकेत दिले की भविष्यात ते या सर्व घटनांचा सविस्तर खुलासा एखाद्या चित्रपट किंवा टीव्ही मालिकेतून करू शकतात, ज्यामुळे या गोष्टींचं वास्तव समोर येईल.
दरम्यान, मैदानावरील कामगिरीबद्दल बोलायचं झालं तर इंडियन प्रीमियर लीग मध्ये स्पर्धा खूपच चुरशीची झाली आहे. सनरायझर्स हैदराबादने आपल्या पहिल्या सहा सामन्यांपैकी तीन जिंकत पॉईंट्स टेबलमध्ये चौथं स्थान पटकावलं आहे. टॉप-4 मध्ये स्थान मिळवण्यासाठी दिल्ली कॅपिटल्स आणि गुजरात टायटन्स यांच्यासोबत जोरदार स्पर्धा सुरू आहे.
दुसरीकडे, चेन्नई सुपर किंग्स साठी हंगाम अपेक्षेप्रमाणे गेला नाही. त्यांनी चार सामन्यांपैकी फक्त दोन विजय मिळवले असून सध्या ते पॉईंट्स टेबलमध्ये सातव्या स्थानावर आहेत. त्यामुळे पुढील सामने त्यांच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत. एकूणच, मैदानावरील खेळाइतकंच मैदानाबाहेरील अशा चर्चांमुळेही IPL सतत चर्चेत राहतो, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झालं आहे.