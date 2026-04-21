ललित मोदीचा IPL 'संघ मालका'वर काळ्या जादू केल्याचा धक्कादायक आरोप; म्हणाला, 'मला सबळ पुराव्यासह एक अलर्ट मिळाला'

Lalit Modi shocking Claim of black magic: काही दिवसांपासून एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे ज्यामुळे स्टेडियममध्ये बसलेला एक माणूस काळ्या जादू सारखं काही तरी करतो आणि त्यानंतर विकेट जाते. यावरून आता ललित मोदींनी एक दावा केला आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Apr 21, 2026, 02:49 PM IST
Lalit Modi shocking Claim of black magic on IPL team owner : सोशल मीडियावर हलक्याफुलक्या चर्चेतून सुरू झालेली एक घटना आता मोठ्या वादाचा विषय बनताना दिसते आहे. ललित मोदी यांनी केलेल्या नव्या दाव्यांमुळे पुन्हा एकदा इंडियन प्रीमियर लीगमधील पडद्यामागच्या गोष्टींची चर्चा रंगली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सुरुवात सनरायझर्स हैदराबाद च्या एका चाहत्याच्या व्हिडिओपासून झाली. या व्हिडीओमध्ये तो चाहता स्टेडीयममध्ये हातात लिंबू घेऊन काहीतरी विधीसारखं करताना दिसत होता. हा व्हिडीओ इंटरनेटवर व्हायरल झाला आणि काहींनी त्याला ‘काळी जादू’ असं म्हंटलं गेलं.  इतकंच नव्हे, तर काही युजर्सनी असा दावा केला की या तथाकथित अंधश्रद्धेमुळे चेन्नई सुपर किंग्स च्या एका खेळाडूला विकेट गमवावी लागली.

तक्रार करणार पत्र 

या अफवांना आणखी खतपाणी मिळालं, जेव्हा CSK कडून SRH विरोधात अधिकृत तक्रार दाखल केल्याचं सांगणारं एक पत्र सोशल मीडियावर फिरू लागलं. या पत्रात ‘काळ्या जादू’चा उल्लेख होता, त्यामुळे अनेक चाहत्यांनी ते खरं मानलं आणि चर्चेला उधाण आलं. मात्र, ललित मोदी यांनी पुढे येत हे पत्र पूर्णपणे बनावट असल्याचं स्पष्ट केलं.

 

ललित मोदींचा दावा 

पण या सगळ्यात खरी खळबळ उडवणारी गोष्ट म्हणजे त्यांनी केलेला आणखी एक दावा. त्यांनी सांगितलं की जरी सध्याचा प्रकार खोटा असला, तरी पूर्वी IPL मध्ये अशाच प्रकारच्या अंधश्रद्धात्मक कृती झाल्या आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, 2011 च्या सिझनदरम्यान एका फ्रँचायझीच्या मालकाने प्रतिस्पर्धी संघाच्या ड्रेसिंग रूममध्ये जाऊन अशा प्रकारचा ‘विधी’ केला होता.

 

काय म्हणाले ललित मोदी?

मोदी यांनी सांगितलं, “त्या वेळी मला याबाबत ठोस पुरावे मिळाले होते. परिस्थितीची गंभीरता लक्षात घेऊन मी लगेचच संबंधित टीमच्या मालकांना सतर्क केलं होतं. मात्र, त्या वेळी हा विषय फारसा बाहेर आला नाही.” त्यांनी पुढे असेही संकेत दिले की भविष्यात ते या सर्व घटनांचा सविस्तर खुलासा एखाद्या चित्रपट किंवा टीव्ही मालिकेतून करू शकतात, ज्यामुळे या गोष्टींचं वास्तव समोर येईल.

सुरु असलेल्या सीजची स्थिती काय?

दरम्यान, मैदानावरील कामगिरीबद्दल बोलायचं झालं तर इंडियन प्रीमियर लीग मध्ये स्पर्धा खूपच चुरशीची झाली आहे. सनरायझर्स हैदराबादने आपल्या पहिल्या सहा सामन्यांपैकी तीन जिंकत पॉईंट्स टेबलमध्ये चौथं स्थान पटकावलं आहे. टॉप-4 मध्ये स्थान मिळवण्यासाठी दिल्ली कॅपिटल्स आणि गुजरात टायटन्स यांच्यासोबत जोरदार स्पर्धा सुरू आहे.

दुसरीकडे, चेन्नई सुपर किंग्स साठी हंगाम अपेक्षेप्रमाणे गेला नाही. त्यांनी चार सामन्यांपैकी फक्त दोन विजय मिळवले असून सध्या ते  पॉईंट्स टेबलमध्ये  सातव्या स्थानावर आहेत. त्यामुळे पुढील सामने त्यांच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत. एकूणच, मैदानावरील खेळाइतकंच मैदानाबाहेरील अशा चर्चांमुळेही IPL सतत चर्चेत राहतो, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झालं आहे.

 

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

इतर बातम्या

न्यायालयात गुन्हेगाराला फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर न्यायाध...

भारत