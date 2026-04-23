Lalit Modi Statement : "खेळाडूंना गाढवासारखी वागणूक देणे बंद..." ललित मोदीने साधला बीसीसीआयवर निशाणा

Lalit Modi Social Media Post : मागील काही दिवसांपासून ललित मोदी सातत्याने चर्चेत पाहायला मिळाला आहे. ललित मोदी मागील काही दिवसांपासून सोशल मिडियावर सक्रिय पाहायला मिळाला आहे. त्याने अनेक वादग्रस्त वक्तव्य सोशल मिडियावर त्याचबरोबर मुलाखतीमध्ये देखील अनेकांवर वादग्रस्त वक्तव्यांचा मारा केला आहे. आता त्याने थेट भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI) वर निशाणा साधला आहे. त्याने खेळाडूंच्या वर्क लोडवर भाष्ये केले आहे आणि बीसीसीआयवर त्याने टीका केली आहे. वाढत्या व्यस्त वेळापत्रकामुळे खेळाडूंना मशीनसारखी वागणूक दिली जाते असा त्याने आरोप बीसीसीआयवर केला आहे.
एनडीटीव्हीच्या एका वृत्ताने माहिती दिली आहे की, गौतम गंभीर हे बीसीसीआयवर नाराज आहेत, याचे कारण म्हणजेच अफगाणिस्तानविरुद्धच्या आगामी कसोटी सामन्याच्या वेळापत्रकामुळे नाराज असल्याचे सांगितले जात आहे. त्याचबरोबर वृताने अशीही माहिती दिली आहे की, अनेक खेळाडू हे 31 मे रोजी इंडियन प्रीमियर लीग 2026 चा फायनलचा सामना खेळणार आहेत. त्यामुळे त्यांना लगेचच 6 जून रोजी कसोटी सामन्याची तयारी करण्यासाठी यावे लागणार आहे. त्यामुळे खेळाडूंना आराम आणि तैयारी करण्याची संधी कधी मिळणार असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
ललित मोदी याने त्याच्या एक्स अकाऊंटवर पोस्ट शेअर केली आहे, यामध्ये त्याने बीसीसीआयवर थेट टीका केली आहे. ललित मोदी याने त्याच्या सोशल मिडियावर लिहीले आहे की, मी पूर्णपणे या विधानाशी सहमत आहे की बीसीसीआय हे त्याच्या व्यस्त वेळापत्रकामुळे खेळाडूंचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान करत आहे. त्याचबरोबर तुम्ही ज्या वेळापत्रकामध्ये खेळाडूंना अडकवत आहात ते थांबवा असेही त्याने सांगितले आहे. त्याने त्याच्या पोस्टमध्ये असेही सांगितले आहे की खेळाडूंना कुटुंबासोबत आणि आरामासाठी वेळ हवा आहे – तुम्हाला पैशांची गरज नाही. मी एक वार्षिक महसूल प्रणाली तयार केली आहे, ज्याचा संपूर्ण जगाला हेवा वाटतो. त्या खुर्च्यांवर बसून तुम्हाला याची कधीही चिंता करावी लागणार नाही असे तो म्हणाला.
पुढे त्याने सांगितले आहे की, खेळाडूंना गाढवासारखी वागणूक देणे बंद करा. स्टेडियम्स सुधारण्यावर आणि चाहत्यांना जागतिक दर्जाचा अनुभव देण्यावर काम करा. या संघटनेला हृदय आणि आनंद मिळू द्या असे त्याने सांगितले आहे. भारतीय संघाची आगामी मालिका ही अफगाणिस्तानविरुद्ध खेळवली जाणार आहे. या मालिकेमध्ये एकमेव कसोटी सामना खेळवला जाणार आहे.