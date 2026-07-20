/विश्वचषक जिंकल्यानंतर, यमाल आणि प्रेयसी मैदानावरच झाले रोमँटिक! कोण आहे चॅम्पियन खेळाडूची गर्लफ्रेंड?

Lamine Yamal Girlfriend : फुटबॅाल विश्वचषक 2026 चा फायनलचा सामना काही तासांपूर्वी झाला आणि यामध्ये स्पेनच्या संघाने बाजी मारली. अर्जेंटिना विरुद्ध स्पेन यांच्यामध्ये सामना पार पडला या सामन्यात स्पेनने 1-0 असा विजय मिळवला. 2010 नंतर स्पेनने आपले हे पहिले विजेतेपद नावावर केले होते. या सामन्यानंतर चाहत्यांनी तर जल्लोष साजरा केलाच त्याचबरोबर खेळाडूंनी देखील मैदानामध्ये त्यांचा आनंद साजरा केला. फायनलचा सामना होता त्यामुळे अनेक खेळाडूंच्या कुटुबातील सदस्य देखील सामना पाहायला आले होते. आता सध्या स्पेनचा स्टार खेळाडू, लामिन यामाल आणि त्याच्या गर्लफ्रेंडचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आणि तो चर्चेचा विषय बनला.
स्पेनच्या संघाने सामना जिंकल्यानंतर संपूर्ण स्टेडियम आणि खेळाडू हे विजयाचा उत्सव साजरा करत होते. यावेळी लामिन यामाल आणि त्यांच्या गर्लफ्रेंडचा व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत आहे. यामाल आणि त्याची गर्लफ्रेंड इनेस गार्सिया सँटोस हे दोघे, मैदानाच्या एका भागात एकमेकांच्या प्रेमात पडले. व्हिडिओमध्ये दिसत आहे की, यामालच्या प्रेयसीने त्याला मिठी मारली आणि त्यानंतर त्याला किस देखील केली. हा व्हिडिओ सोशल मिडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. चाहते या व्हिडिओवर उत्साहाने प्रतिक्रिया देत आहेत आणि याला विश्वचषकातील सर्वात अविस्मरणीय रोमँटिक क्षणांपैकी एक म्हणत आहेत.
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सोशल मिडियावर यामाल आणि त्याची गर्लफ्रेंड इनेस गार्सिया सँटोस हे अनेकदा एकत्र दिसले आहेत. आता यामालची गर्लफ्रेंड इनेस गार्सिया सँटोस ही कोण आहे हे जाणून घेण्यासाठी चाहत्यांना उत्सुकता लागली आहे. फिफा विश्वचषकादरम्यान इनेस अनेकदा स्टँड्समध्ये स्पॅनिश संघाला प्रोत्साहन देताना आणि सोशल मीडियावर लामिन यामालविषयी पोस्ट शेअर करताना दिसली आहे. या जोडप्याने मे 2026 मध्ये एफसी बार्सिलोनाच्या एका कार्यक्रमात आपले नाते अधिकृतपणे जाहीर केले.
World Cup glory, sealed with a kiss.— FIFA World Cup 2026 (@CinemaSporty) July 20, 2026
Lamine Yamal celebrates Spain's historic triumph with a kiss from his girlfriend Ines Garcia. #FIFAWorldCup #WorldCupFinal #WorldChampions #Spain #Espana #LaRoja #Yamal pic.twitter.com/Mfyc2zQB5V
इनेस गार्सिया सँटोस ही एक स्पॅनिश फॅशन, सौंदर्य आणि जीवनशैली इन्फ्लुएन्सर आहे. ती सेव्हियाची असून, फुटबॉलपटू लॅमिन यामालसोबतच्या तिच्या नात्याचा जाहीरपणे खुलासा केल्यानंतर तिला जगभरात प्रसिद्धी मिळाली. तिच्या अधिकृत इंस्टाग्राम हँडलवर 20 लाखांहून अधिक फॉलोअर्स आहेत.