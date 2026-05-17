/लातूरमध्ये आयपीएलवर सट्टा, छाप्यात जे काही सापडलं ते पाहून पोलीसही थक्क

Latur IPL 2026 Betting : लातूरमधील येरोळ मोड येथे ऑनलाईन आयपीएल सट्ट्यावर पोलिसांनी छापा टाकला आहे. यात तब्बल लाखोंचा मुद्देमाल पोलिसांनी जप्त केला असून यंदाच्या आयपीएल सीजनमधील लातूरमधून सट्टा प्रकरणी करण्यात आलेली ही दुसरी कारवाई आहे.
IPL 2026 Betting : इंडियन प्रीमियर लीग ही जगातील सर्वात मोठी आणि प्रसिद्ध टी20 लीगपैकी एक आहे. आयपीएलचा (IPL 2026) प्रेक्षकवर्ग सुद्धा मोठा असून जगभरातील क्रिकेट चाहत्यांचं या स्पर्धेकडे लक्ष असतं. सध्या आयपीएल 2026 ही स्पर्धा आता शेवटच्या टप्प्यात आली असून ३१ मे रोजी या स्पर्धेचा फायनल सामना अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. येत्या काही दिवसात स्पर्धेचे लीग स्टेज सामने संपून प्लेऑफचा थरार सुरु जाईल. मात्र अशातच आयपीएल सामन्यांवर सट्टेबाजीची सुद्धा अनेक प्रकरण समोर येत आहेत. लातूरमधील येरोळ मोड येथे ऑनलाईन आयपीएल सट्ट्यावर पोलिसांनी छापा टाकला आहे.
आयपीएल क्रिकेट सामन्यावर ऑनलाईन सट्टा चालवणाऱ्यांवर लातूर पोलिसांनी मोठी कारवाई केली आहे. शिरुर अनंतपाळ तालुक्यातील येरोळ मोड येथे स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने छापा टाकत मारुती स्वीफ्ट कारमध्ये बसून ऑनलाईन क्रिकेट बेटिंग स्वीकारणाऱ्या एका आरोपीला ताब्यात घेतले आहे. तातेराव शिवाजी दंडीमे असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव असून त्याच्याकडून मोबाईल, लॅपटॉप, रोख रक्कम, डायऱ्या, कॅल्क्युलेटर आणि कार असा तब्बल 7 लाख 6 हजार 710 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. आयपीएलमधील लखनऊ सुपर जायंट्स विरुद्ध चेन्नई सुपर किंग्ज सामन्यावर ऑनलाईन सट्टा सुरू असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्यानंतर पोलिसांनी सापळा रचून ही कारवाई केली. या प्रकरणी शिरूर अनंतपाळ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
एप्रिल महिन्यात सुद्धा लातूरमधून आयपीएल सट्टेबाजीचं प्रकरण समोर आलं होतं. यावेळी सुद्धा लातूर पोलिसांनी स्थानिक गुन्हे शाखेने अंबेजोगाई रोड परिसरात छापा टाकत सट्टा चालवणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश केला होता. या संपूर्ण कारवाईत चार आरोपींना जेरबंद करण्यात आलं असून स्थानिक गुन्हे शाखेने ही कारवाई केली. या कारवाईत चार आरोपींना रंगेहात अटक करण्यात आली असून त्यांच्या ताब्यातून तब्बल 13 लाख 73 हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. आयपीएल सट्ट्याव करण्यात आलेल्या कारवाईत जप्त करण्यात आलेल्या साहित्यामध्ये मोबाईल फोन, लॅपटॉप, रोख रक्कम आणि क्रेटा कारचा समावेश होता. हे आरोपी आयपीएलमधील सनरायझर्स हैदराबाद विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स या सामन्यावर ऑनलाइन सट्टा घेत असल्याचे तपासात उघड झाले.