24 पैकी 19 डॉट बॉल, WPL च्या पहिल्याच सामन्यात 'या' महिला गोलंदाजाने मुंबईला घाम फोडला

WPL 2026 : इंडियन प्रीमियर लीगच्या पार्श्वभूमीवर महिला क्रिकेटला प्रोत्साहन देण्यासाठी बीसीसीआयकडून सुरु करण्यात आलेल्या महिला प्रीमियर लीगचा यंदा चौथा सीजन आहे. या सीजनची सुरुवात शुक्रवार 9 जानेवारी पासून झाली असून पहिलाच सामना हा मुंबई इंडियन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यात खेळवला गेला. यावेळी आरसीबीची कर्णधार स्मृती मंधाना हिने टॉस जिंकून गोलंदाजी निवडली. यावेळी आरसीबीची गोलंदाज लॉरेन बेल हिने मुंबई इंडियन्सच्या फलंदाजांना घाम फोडला.
नवी मुंबईतील डिवाय पाटील स्टेडियमवर मुंबई इंडियन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यात शुक्रवारी सामना खेळवण्यात आला. यावेळी टॉस हरल्याने मुंबई इंडियन्सचे खेळाडू मैदानात फलंदाजीसाठी आले. यावेळी आरसीबीची गोलंदाज लॉरेन बेल हिने सुरुवातीच्या ओव्हर्स टाकल्या. सामन्यात तिने अतिशय अचूक गोलंदाजी केली आणि तब्बल 4 ओव्हर टाकताना अवघ्या 14 धावा देऊन 1 विकेट सुद्धा मिळवली. विशेष म्हणजे लॉरेन बेलने 24 पैकी 19 डॉट बॉल टाकले.
लॉरेन बेल ही मूळ इंग्लंडची गोलंदाज आहे. आरसीबीची कर्णधार मंधानाने लॉरेन बेलला पहिली ओव्हर टाकण्यास दिली. कर्णधाराने टाकलेल्या भरोशावर ती खरी उतरली आणि पॉवर प्लेमध्ये तिने उत्तम गोलंदाजी केली. लॉरेन बेलने सामन्यातील पहिली ओव्हर मेडन टाकली आणि आरसीबीला चांगली सुरुवात करून दिली. हीच गती कायम ठेवत, बेलने पुन्हा पुढचे षटक टाकले, फक्त एक धाव दिली. दोन जोरदार सिक्सनंतर, कर्णधाराने तिला गोलंदाजी देणं सुरूच ठेवलं.
तिसऱ्या ओव्हरमध्ये लॉरेन बेलला एका बॉलवर चौकार लगावला, तसेच चांगली गोलंदाजी करून तिने फक्त 6 धावाचं दिल्या. चौथ्या ओव्हरला तिने फक्त सात धावा केल्या. त्यामुळे तिएन ४ ओव्हरमध्ये केवळ 14 धावा दिल्या. दरम्यान तिने 19 डॉट बॉल टाकले. एकाच WPL डावात डॉट बॉल टाकण्याची ही संयुक्त दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वाधिक संख्या आहे. 2025 मध्ये वडोदरा येथे मुंबई आणि गुजरात जायंट्स यांच्यातील सामन्यात शबनीम इस्माईलने सर्वाधिक 20 डॉट बॉल टाकले.
WPL 2026 च्या सर्व सामन्याचे लाईव्ह स्ट्रीमिंग जिओ हॉटस्टार अॅप आणि वेबसाईटवर पाहता येईल. तर या सामन्याचे थेट प्रक्षेपण टीव्हीवर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर केले जाणार आहे.