IPL 2026 : 'त्यांना जेलमध्ये असायला पाहिजे...' चहलच्या व्हेपिंग VIDEO वरून नवा वाद; माजी भारतीय खेळाडू संतापला

पंजाब किंग्जचा गोलंदाज युझवेंद्र चहलचा ई-सिगारेट ओढतानाचा व्हिडिओमुळे सोशल मिडियावर अनेक वाद सुरु आहेत. सोशल मिडियावर त्याला मोठ्या प्रमाणात ट्रोल केले जात आहे, आता भारतीय संघामधील फिरकी गोलंदाज लक्ष्मण शिवरामकृष्णन यांनी केलेल्या पोस्टनंतर नवा वाद सुरु झाला आहे.
IPL 2026 Controversy : मागील काही दिवसांपासून आयपीएल 2026 चे सातत्याने अनेक वाद समोर येत आहेत. खेळाडूंची अनेक कृत्य कॅमेरामध्ये कैद झाले आहेत. त्यामुळे बीसीसीआयचे सचिव देवजीय सैकिया यांनी देखील यावर त्याचबरोबर गर्लफ्रेंड कल्चवर वक्तव्य केले होते आणि त्याच्यावर कारवाई केली जाणार असे सांगितले होते. सामन्यादरम्यान रियान पराग हा ई-सिगारेट ओढताना कॅमेऱ्यात कैद झाला तर त्यानंतर काही दिवसांनंतर युझवेंद्र चहल देखील संघासोबत ट्रॅव्हल करताना ई-सिगारेट ओढताना दिसला होता. त्यानंतर आता सोशल मिडियावर खेळाडूंवर तर टीका केली जात आहेच, त्याचबरोबर बीसीसीआयवर देखील अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
आता युझवेंद्र चहलचा ई-सिगारेट ओढतानाचा व्हिडिओ वादात असताना भारतीय संघामधील फिरकी गोलंदाज लक्ष्मण शिवरामकृष्णन यांनी केलेल्या पोस्टनंतर नवा वाद सुरु झाला आहे. सोशल मिडियावर मागील काही दिवसांपासून युझवेंद्र चहल याच्यावर कठोर कारवाई केली जावी यासंदर्भात जोर लावला जात आहे. अर्शदीप सिंगने त्याच्या यूट्यूब चॅनलवर एक व्हिडिओ पोस्ट केला आहे, यामध्ये युझवेंद्र चहलवर हैदराबादला जाणाऱ्या विमानात व्हेप/ई-सिगारेट वापरल्याचा आरोप आहे. आता आयपीएल 2026 मध्येच व्हेप वापरताना चहल हा पहिला खेळाडू नाही याआधी रियान पराग देखील या वादामध्ये सापडला होता.
रियान परागने या केलेल्या कृत्यानंतर त्याला सामना शुल्काच्या 25 टक्के दंड आणि एक डिमेरिट गुण देण्यात आला आहे. आता भारताचे माजी खेळाडू शिवरामकृष्णन यांच्या मते 25 टक्के दंड खूपच कमी आहे आणि चहलला तुरुंगात पाठवले जावे अशी त्यांची इच्छा आहे. सोशल मिडियावर त्यांनी एक पोस्ट केली आहे यामध्ये त्यांनी लिहीले आहे की, "भारतामध्ये जे व्हेपिंगचा वापर करत आहेत त्यांनी तुरुंगामध्ये टाकले पाहिजे कारण भारतामध्ये व्हेपिंग बंदी आहे. कायद्यांची अमंलबजावणी होत नसेल तर त्याचा फायदा काय? मॅच फीवर 25 टक्के दंड हे खूपच कमी आहेत. जर एखाद्या सामान्य माणसाने हे कृत्य केले असते तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली असती".
Vape is banned in India. Should be behind bars. What is the point in having Laws and not implementing them. 25% of match fees is peanuts. What if a regular person had done this, What would the action be?— Laxman Sivaramakrishnan (@LaxmanSivarama1) May 8, 2026
बीसीसीआयच्या सचिवांनी, काही दिवसांपूर्वी स्पर्धेच्या ठिकाणांमध्ये ड्रेसिंग रूम आणि इतर प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्ये व्हेपिंग होत असल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. त्यावर लक्ष घातले जाणार आहे त्याचबरोबर त्याच्यावर कारवाई देखील होणार असे सांगण्यात आले होते. भारतीय कायद्यानुसार व्हेपिंग आणि इलेक्ट्रॉनिक सिगारेट प्रतिबंधित आहेत. खेळाडू फक्त बीसीसीआय आणि आयपीएलमध्ये नियमांचे उल्लंघन करत नाहीत तर लागू कायद्यानुसार दखलपात्र गुन्हा देखील लागू होऊ शकतो.