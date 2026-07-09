'Z' वर FIFA World Cup 2026 आघाडीच्या ब्रँड्सचा पाठिंबा; नॉक-आउटसाठी ९५% हून अधिक जाहिरात जागा आरक्षित

मुंबई: आघाडीची कंटेंट आणि तंत्रज्ञान कंपनी 'झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेस लिमिटेड' ('Z') ने FIFA World Cup 2026™ साठी जाहिरातदारांकडून जोरदार प्रतिसाद नोंदवला आहे. स्पर्धा आता अत्यंत उत्सुकतेने वाट पाहिल्या जाणाऱ्या उपांत्यपूर्व (क्वार्टर-फायनल) टप्प्यात प्रवेश करत असतानाच, कंपनीच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्म 'Zee5' आणि लिनियर स्पोर्ट्स पोर्टफोलिओवरील ९५% हून अधिक प्रीमियम जाहिरात जागा आधीच आरक्षित झाल्या आहेत.
जाहिरातदारांचा हा दमदार प्रतिसाद भारतातील फुटबॉलची वाढती लोकप्रियता अधोरेखित करतो आणि 'Z' च्या विस्तारणाऱ्या क्रीडा परिसंस्थेवर (स्पोर्ट्स इकोसिस्टम) आघाडीच्या ब्रँड्सचा असलेला विश्वास दर्शवतो. स्पर्धेच्या सुरुवातीपासून मिळालेल्या अभूतपूर्व प्रतिसादाच्या जोरावर, ऑटोमोटिव्ह, तंत्रज्ञान, पेये (बेव्हरेजेस), FMCG, आरोग्यसेवा, स्पोर्ट्सवेअर आणि लाइफस्टाइल, फॅशन, ई-कॉमर्स, आर्थिक सेवा, प्रवास आणि आदरातिथ्य (हॉस्पिटॅलिटी), रिअल इस्टेट, पेंट्स, तेल आणि ऊर्जा तसेच शिक्षण अशा विविध क्षेत्रांतील २२ हून अधिक आघाडीच्या ब्रँड्सनी फुटबॉलच्या या सर्वात मोठ्या जागतिक सोहळ्याचा लाभ घेण्यासाठी कंपनीशी भागीदारी केली आहे.
हा टप्पा प्रीमियम जागतिक क्रीडा स्पर्धांमधील कंपनीच्या धोरणात्मक गुंतवणुकीची पुष्टी करतो आणि प्रेक्षक, जाहिरातदार व भागीदार अशा सर्वांसाठी मूल्य निर्माण करणारा वैविध्यपूर्ण क्रीडा पोर्टफोलिओ उभारण्याच्या कंपनीच्या दृष्टीकोनाला बळकटी देतो. जाहिरातदारांच्या या जोरदार मागणीमुळे नॉक-आउट टप्प्यात १०-सेकंदांच्या प्रीमियम जाहिरातींचे दर ₹२०-२५ लाख इतके पोहोचले आहेत; यावरून FIFA World Cup 2026™ मुळे निर्माण झालेली व्याप्ती, प्रेक्षकांचा सहभाग आणि प्रीमियम प्रेक्षक वर्ग यांचे महत्त्व अधोरेखित होते.
जाहिरातींच्या जोरदार मागणीवर भाष्य करताना, झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेस लिमिटेडचे जाहिरात महसूल विभागाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संदीप मेहरोत्रा म्हणाले: "जाहिरातदारांकडून मिळालेला प्रतिसाद आमच्या अपेक्षांपेक्षा जास्त आहे. आमची ९५% पेक्षा जास्त जाहिरात जागा आधीच निश्चित झाली आहे आणि २२ हून अधिक आघाडीचे ब्रँड्स आमच्यासोबत भागीदारी करत आहेत, त्यामुळे फिफा विश्वचषक २०२६™ हा ब्रँड्ससाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रेक्षकांशी संवाद साधण्याकरिता सर्वात आकर्षक व्यासपीठांपैकी एक म्हणून स्थापित झाला आहे. अपवादात्मक पोहोच देण्यापलीकडे, या स्पर्धेने आम्हाला थेट खेळांची ताकद आणि डिजिटल सहभागाची अचूकता एकत्र आणणारे एकात्मिक विपणन उपाय तयार करण्यास सक्षम केले आहे. आम्ही पाहत असलेला जाहिरातदारांचा प्रबळ विश्वास, एक वेगळी आणि शाश्वत क्रीडा परिसंस्था निर्माण करण्याच्या आमच्या व्यापक दृष्टिकोनाची पुष्टी करतो."
जाहिरातदारांचा हा उत्साह झी ५ पर्यंतही मोठ्या प्रमाणावर दिसून येतो, जिथे ब्रँड्स वैयक्तिकृत आणि मोजता येण्याजोग्या अनुभवांद्वारे ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी प्लॅटफॉर्मची वाढती व्याप्ती, प्रगत लक्ष्यीकरण क्षमता आणि आकर्षक जाहिरात स्वरूपांचा लाभ घेत आहेत. आजच्या विपणकांच्या बदलत्या गरजा ओळखून, कंपनीने पारंपरिक मीडिया खरेदीच्या पलीकडे जाऊन, विशेष, क्रॉस-प्लॅटफॉर्म उपायांद्वारे एकात्मिक विपणन परिसंस्था प्रदान करण्यास सुरुवात केली आहे.
थेट खेळांच्या अतुलनीय पोहोच आणि झी ५, कनेक्टेड टीव्ही, डिजिटल प्लॅटफॉर्म, सोशल मीडिया व प्रत्यक्ष मैदानातील आकर्षक अनुभवांची अचूकता यांचा मिलाफ साधून, या सर्वसमावेशक भागीदारींमुळे ब्रँड्सना संपूर्ण फिफा विश्वचषक २०२६™ स्पर्धेदरम्यान आपली दृश्यमानता वाढवणे, ग्राहकांचा सहभाग अधिक दृढ करणे आणि मोजता येण्याजोगा व्यावसायिक प्रभाव निर्माण करणे शक्य होत आहे. जाहिरातदारांच्या जोरदार सहभागाव्यतिरिक्त, या स्पर्धेत टेलिव्हिजन, डिजिटल आणि सोशल प्लॅटफॉर्मवर चाहत्यांचा प्रचंड सहभाग दिसून आला आहे.
संवादात्मक स्पर्धा, प्रेक्षकांसाठीचे उपक्रम आणि सहभाग-केंद्रित अनुभवांनी प्रेक्षकांचा सहभाग आणखी वाढवला आहे, ज्यामुळे चाहते, ब्रँड्स आणि स्पर्धा यांच्यात अधिक घनिष्ठ संबंध निर्माण झाले आहेत. स्पर्धेतील बाद फेरीचे सामने हे स्पर्धेतील सर्वात तीव्र आणि उत्कंठावर्धक फुटबॉल सामन्यांचे आश्वासन देत असल्याने, या स्पर्धेभोवती असलेल्या अभूतपूर्व प्रेक्षकसंख्येचा आणि चाहत्यांच्या उत्साहाचा फायदा घेण्यासाठी ब्रँड्स उत्सुक आहेत, ज्यामुळे जाहिरातदारांची आवड सतत वाढत आहे. फिफा विश्वचषक २०२६™ ला मिळालेला जाहिरातदारांचा जोरदार प्रतिसाद, प्रीमियम क्रीडा सामग्रीसाठी एक उदयोन्मुख केंद्र म्हणून 'झी'चे स्थान अधिक मजबूत करत आहे. ही गती कायम ठेवत, कंपनी बुंडेसलिगा आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटसारख्या प्रमुख कार्यक्रमांच्या माध्यमातून आपल्या क्रीडा पोर्टफोलिओचा विस्तार करत आहे, ज्यामुळे प्रेक्षक आणि जाहिरातदारांना जागतिक दर्जाच्या क्रीडा स्पर्धांमध्ये सहभागी होण्यासाठी वर्षभर संधी उपलब्ध होत आहेत.