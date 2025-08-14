English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

टेनिसपटू लिएंडर पेसचे वडील वेस पेस यांचे निधन, हॉकीमध्ये भारताला मिळवून दिले होते ऑलिम्पिक पदक

Former Hockey Player Vece Paes Passes Away: माजी भारतीय हॉकी खेळाडू वेसे पेस यांचे आज, शुक्रवारी कोलकाता येथील रुग्णालयात निधन झाले. ते टेनिस खेळाडू लिएंडर पेस यांचे वडील होते, ज्यांनी बीसीसीआयमध्ये देखील काम केले आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Aug 14, 2025, 12:59 PM IST
टेनिसपटू लिएंडर पेसचे वडील वेस पेस यांचे निधन, हॉकीमध्ये भारताला मिळवून दिले होते ऑलिम्पिक पदक
Former Hockey Player Vece Paes Passes Away (Photo Credits: Leander Paes/IG)

Leander Peas Father Vece Paes Passes Away: भारतीय क्रीडा क्षेत्राला धक्का बसवणारी बातमी आज कोलकात्यातून समोर आली आहे. माजी भारतीय हॉकीपटू वेस पेस यांचे वयाच्या 80व्या वर्षी कोलकात्यातील एका रुग्णालयात निधन झाले. ते प्रसिद्ध टेनिसपटू लिएंडर पेस यांचे वडील होते आणि त्यांनी बीसीसीआयमध्येही आपली सेवा दिली होती.

ऑलिम्पिक आणि वर्ल्ड कपमध्ये रौप्यपदक विजेता संघाचा भाग

30 एप्रिल 1945 रोजी जन्मलेले वेस पेस हे भारतीय हॉकी संघात मिडफिल्डर म्हणून खेळले. 1972 च्या म्यूनिख ऑलिम्पिकमध्ये त्यांनी भारतीय संघाचे प्रतिनिधित्व केले आणि त्या स्पर्धेत संघाने रौप्यपदक पटकावले. 1971 मध्ये बार्सिलोना येथे झालेल्या हॉकी वर्ल्ड कपमध्येही ते रौप्यपदक विजेत्या संघाचा भाग होते. खेळाडू असण्याबरोबरच ते स्पोर्ट्स मेडिसिनचे डॉक्टर होते आणि अनेक वर्षे बीसीसीआयच्या डोपिंग विरोधी विभागात कार्यरत होते.

 

बास्केटबॉलपटूशी विवाह, मुलाने टेनिसमध्ये कमावले नाव

वेस पेस यांनी कलकत्त्यातील प्रेसिडेन्सी कॉलेजमधून प्री-मेडिकल शिक्षण पूर्ण केले आणि त्यानंतर लखनौच्या ला मार्टिनियर कॉलेजमध्ये शिक्षण घेतले. त्यांचा विवाह लेखणी आणि क्रीडा या दोन्ही क्षेत्रात ओळख असलेल्या जेनिफर डटन यांच्यासोबत झाला. जेनिफर प्रसिद्ध बंगाली लेखक मायकेल मधुसूदन दत्त यांच्या परपोती असून, त्या 1972 च्या ग्रीष्मकालीन ऑलिम्पिकमध्ये भारतीय महिला बास्केटबॉल संघाचा भाग होत्या. 1982 मध्ये त्यांनी राष्ट्रीय संघाची कर्णधारपदही भूषवले.

लिएंडर पेसची ग्रँडस्लॅम कामगिरी

वेस पेस यांचा मुलगा लिएंडर पेसने टेनिसच्या मिक्स्ड डबल्स प्रकारात सर्व चार ग्रँडस्लॅम किताब जिंकले. त्याने 3 वेळा ऑस्ट्रेलियन ओपन (2003, 2010, 2015), 4 वेळा विंबल्डन (1999, 2003, 2010, 2015), 2 वेळा यूएस ओपन (2008, 2015) आणि 1 वेळा फ्रेंच ओपन (2016) जिंकला आहे.

कार्सची आवड

वेस पेस आणि लिएंडर पेस या दोघांनाही गाड्यांचा विशेष शौक होता. लिएंडरने एका मुलाखतीत सांगितले होते की, 70च्या दशकात त्यांच्या वडिलांकडे एम्बेसॅडर कार होती आणि ते दोघे मिळून तिची देखभाल करत, त्यावर खेळत असत.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
leander peasHockey PlayerVece Paes

इतर बातम्या

Big Bang Theory: कसं आहे ब्रह्मांडाचं जुळं स्वरुप? एक असं स...

विश्व