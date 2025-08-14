टेनिसपटू लिएंडर पेसचे वडील वेस पेस यांचे निधन, हॉकीमध्ये भारताला मिळवून दिले होते ऑलिम्पिक पदक

Leander Peas Father Vece Paes Passes Away: भारतीय क्रीडा क्षेत्राला धक्का बसवणारी बातमी आज कोलकात्यातून समोर आली आहे. माजी भारतीय हॉकीपटू वेस पेस यांचे वयाच्या 80व्या वर्षी कोलकात्यातील एका रुग्णालयात निधन झाले. ते प्रसिद्ध टेनिसपटू लिएंडर पेस यांचे वडील होते आणि त्यांनी बीसीसीआयमध्येही आपली सेवा दिली होती.
30 एप्रिल 1945 रोजी जन्मलेले वेस पेस हे भारतीय हॉकी संघात मिडफिल्डर म्हणून खेळले. 1972 च्या म्यूनिख ऑलिम्पिकमध्ये त्यांनी भारतीय संघाचे प्रतिनिधित्व केले आणि त्या स्पर्धेत संघाने रौप्यपदक पटकावले. 1971 मध्ये बार्सिलोना येथे झालेल्या हॉकी वर्ल्ड कपमध्येही ते रौप्यपदक विजेत्या संघाचा भाग होते. खेळाडू असण्याबरोबरच ते स्पोर्ट्स मेडिसिनचे डॉक्टर होते आणि अनेक वर्षे बीसीसीआयच्या डोपिंग विरोधी विभागात कार्यरत होते.
Dr Vece Paes, member of bronze-winning Indian hockey team at 1972 Olympics and father of tennis player Leander Paes dies at 80 years of age. pic.twitter.com/SJLmFIKUq4
— Press Trust of India (@PTI_News) August 14, 2025
वेस पेस यांनी कलकत्त्यातील प्रेसिडेन्सी कॉलेजमधून प्री-मेडिकल शिक्षण पूर्ण केले आणि त्यानंतर लखनौच्या ला मार्टिनियर कॉलेजमध्ये शिक्षण घेतले. त्यांचा विवाह लेखणी आणि क्रीडा या दोन्ही क्षेत्रात ओळख असलेल्या जेनिफर डटन यांच्यासोबत झाला. जेनिफर प्रसिद्ध बंगाली लेखक मायकेल मधुसूदन दत्त यांच्या परपोती असून, त्या 1972 च्या ग्रीष्मकालीन ऑलिम्पिकमध्ये भारतीय महिला बास्केटबॉल संघाचा भाग होत्या. 1982 मध्ये त्यांनी राष्ट्रीय संघाची कर्णधारपदही भूषवले.
वेस पेस यांचा मुलगा लिएंडर पेसने टेनिसच्या मिक्स्ड डबल्स प्रकारात सर्व चार ग्रँडस्लॅम किताब जिंकले. त्याने 3 वेळा ऑस्ट्रेलियन ओपन (2003, 2010, 2015), 4 वेळा विंबल्डन (1999, 2003, 2010, 2015), 2 वेळा यूएस ओपन (2008, 2015) आणि 1 वेळा फ्रेंच ओपन (2016) जिंकला आहे.
वेस पेस आणि लिएंडर पेस या दोघांनाही गाड्यांचा विशेष शौक होता. लिएंडरने एका मुलाखतीत सांगितले होते की, 70च्या दशकात त्यांच्या वडिलांकडे एम्बेसॅडर कार होती आणि ते दोघे मिळून तिची देखभाल करत, त्यावर खेळत असत.