Lenskart Controversy : लेन्सकार्टचा बिंदी-तिलक वाद चिघळला! सीईओच्या स्पष्टीकरणामुळे गदारोळ आणखी वाढला

मागील काही दिवसांपासून भारतामध्ये हिंदू मुस्लिम वाद सातत्याने वाढत चालले आहेत. सोशल मिडियावर यासंदर्भात अनेक व्हिडिओ पाहायला मिळत आहेत. आता मागील काही दिवसांपासून प्रसिद्ध चश्मा ब्रॅन्ड लेन्सकार्ट हा चर्चेचा विषय आहे. आतापर्यत लेन्सकार्टमध्ये हिंदू मुस्लिम यांच्यामुळे कंपनी वादाचे कारण ठरली आहे. लेन्सकार्ट कंपनी आता हिंदू नागरिकांच्या निशाण्यावर आहे. आता हा वाद सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात पेटला आहे. कंपनीविरोधात सुरू असलेल्या सोशल मीडियावरील आंदोलनाचा कंपनीवर स्पष्टपणे परिणाम झालेला दिसत आहे. कंपनीचे सीईओ, पियुष बन्सल यांनी स्पष्टीकरण दिले असले तरी, हा वाद पूर्णपणे शमला नाही. आता हिंदू धर्मांच्या लोकांनी डायरेक्ट दुकानांमध्ये जाऊन या वादावर तोडगा काढला आहे.
बिंदी-तिलक वादाबद्दल सांगायचे झाले तर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओंमध्ये हिंदू धर्मीयांचे लोक हे आता लेन्सकार्टच्या दुकानामध्ये जाऊन ते तेथील कामगारांना तिलक लावत आहेत. व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये हिंदू धर्मीयांचे लोक हे गळ्यामध्ये भगव्या रंगात स्कार्फ घालून बिंदी-तिलक कर्मचाऱ्यांना लावत आहेत. यावर आता लेन्सकार्टचे सीईओ पियुष बन्सल यांनी वक्तव्य केले आहे.
Videos are coming from every corner of India & Peyush Bansal wasn't ready for this, hindus across the country are visiting Lenskart stores & applying tilak to employees
It's a clear message to every brand, If you want to do business here, you have to respect Hindu traditions pic.twitter.com/1q9qfuUsF7
— Voice of Hindus (@Voiceofhindus) April 19, 2026
लेन्सकार्टचे सीईओ पियुष बन्सल यांनी सांगितले की, व्हायरल होत असलेला डॉक्यूमेंट जूने आहेत. त्यामुळे कंपनीच्या आताच्या धोरणांचे हे प्रतिबिंब नाहीत असे त्यांनी सांगितले आहे. त्याचबरोबर कंपनीमध्ये धार्मिक चिन्हांवर कोणतीही बंदी झाली नाही असेही त्यांनी सांगितले आहे. त्याचबरोबर त्यांनी माफी देखील मागितली आहे. या वादाची ठिणगी पेटल्यानंतर आता सोशल मिडियावर नवी पॅालिसी जारी केली आहे.
हेही वाचा - Indian Railways : अरे बापरे...! भारतीय रेल्वेने भंगार विकून केली करोडोंची कमाई, कशी केली जाते भंगार विक्री?
लेन्सकार्ट बिंदी-तिलक वादानंतर आता नव्या पॅालिसी घोषणा केली आहे आणि त्यांनी यामध्ये असे नमूद केले आहे की, कर्मचारी बिंदी, टिळा, सिंदूर, कडे, हिजाब आणि पगडी यांसारखी सर्व धार्मिक आणि सांस्कृतिक चिन्हे परिधान करू शकतात. कंपनीने म्हटले आहे की, ती भारताच्या विविधतेचा आदर करते आणि तिलाच आपली ताकद मानते.