/एक युगाचा अंत, लिओनेल मेस्सीने आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमधून केली निवृत्ती जाहीर!

Lionel Messi retired from international football : नुकताच फिफा विश्वचषक 2026 पार पडला आणि अर्जेंटिनाच्या संघाला पराभवाचा सामना करावा लागला. फिफा विश्वचषक 2026 मध्ये अर्जेंटिनाचा संघ उपविजेता ठरल्यानंतर काही दिवसांतच, अर्जेंटिनाचा महान फुटबॉलपटू लिओनेल मेस्सीने सोमवारी आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे. मेस्सी आता अर्जेंटिनाच्या राष्ट्रीय संघाकडून पुन्हा कधीही खेळणार नाही. 2026 विश्वचषक अंतिम सामना, ज्यात अर्जेंटिनाचा पराभव झाला, हा त्याच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीतील शेवटचा सामना ठरणार होता.
फीफा विश्वचषक 2026 च्या शेवटानंतर फुटबॅाल विश्वातील आता तीन दिग्गज खेळाडू हे निवृत्त झाले आहेत. मेस्सीने त्याच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवर एक भावनिक पोस्ट शेअर करुन ही माहिती दिली आहे. या पोस्टमध्ये त्याने ही निवृत्ती जाहीर केली आहे. अर्जेंटिनाच्या या महान खेळाडूने फुटबॉल विश्वात प्रचंड प्रसिद्धी मिळवली आहे. त्याने आपल्या देशाला 2022 च्या फिफा विश्वचषकात, तसेच सलग दोन कोपा अमेरिका विजेतेपद मिळवून दिले. आपल्या विलक्षण आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत, मेस्सीने अर्जेंटिनासाठी 185 हून अधिक सामने खेळले आणि देशाचा सर्वकालीन सर्वाधिक गोल करणारा खेळाडू व या खेळाच्या इतिहासातील महान खेळाडूंपैकी एक म्हणून आपले स्थान पक्के केले.
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इंस्टाग्रामवर केलेल्या पोस्टमध्ये मेस्सीने लिहीले आहे की, "माझ्याकडे देण्यासारखं काहीही उरलेलं नाही. शिवाय, देशात असे अनेक प्रतिभावान तरुण खेळाडू उदयास येत आहेत जे या जागेसाठी पात्र आहेत." मेस्सीने गेल्या 20 वर्षांपासून पाठिंबा दिल्याबद्दल चाहते, कुटुंब, सर्व प्रशिक्षक आणि सहकाऱ्यांचे आभार मानले. तो म्हणाला की, आता तो चांगल्या आणि वाईट दोन्ही काळात, मैदानाच्या आतून नव्हे, तर एका सामान्य चाहत्याप्रमाणे बाहेरून संघाला प्रोत्साहन देईल. मेस्सीने हे देखील उघड केले की, अंतिम सामन्यानंतर दोन दिवसांनी, 21 जुलै रोजी त्याने हे निरोपाचे पत्र लिहिले होते आणि कौटुंबिक परिस्थिती पाहता तो आपल्या निर्णयाबद्दल पूर्णपणे आत्मविश्वासू आहे.
मेस्सीच्या आंतरराष्ट्रीय कारकीर्दबद्दल सांगायचे झाले तर त्याने त्याच्या आंतरराष्ट्रीय कारकीर्दत मोठे यश मिळवले आहे त्याने एक दिग्गज खेळाडू म्हणून खेळातून निवृत्ती जाहीर केली आहे. त्याने आंतरराष्ट्रीय कारकीर्दीत 207 सामने खेळले आहेत, यामध्ये त्याने 125 गोल केले होते, तक 65 सहाय्य गोल केले आहेत. आंतरराष्ट्रीय कारकीर्दीच्या सुरुवातीला अनेकदा अपयश आल्यामुळे त्याला ट्रोल करण्यात आले होते पण त्यानंतर 2021 कोपा अमेरिका, 2022 फिनालिसीमा, 2022 फिफा विश्वचषक आणि 2024 कोपा अमेरिका या स्पर्धांमध्ये संघाला विजय मिळवून देत अर्जेंटिनाचा 28 वर्षांचा आंतरराष्ट्रीय ट्रॉफीचा दुष्काळ संपवला.