Marathi News
Messi in India: तब्बल 14 वर्षानंतर लियोनेल मेस्सी भारतात, कोलकात्यात जोरदार स्वागत; 'या' शहरांना देणार भेट

Lionel Messi reaches Kolkata: लिओनेल मेस्सी त्याच्या 'GOAT इंडिया टूर' वर भारतात आला. 13 डिसेंबर रोजी सकाळी हा दिग्गज खेळाडू कोलकाता येथे पोहोचताच चाहत्यांनी त्याला बघायला गर्दी केली होती. मेस्सीचे भारतात जल्लोषात स्वागत झाले. तो मुख्य ३ शहरांना भेट देऊन त्याच्या चाहत्यांना भेटणार आहे आणि खेळणाराही आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 13, 2025, 08:29 AM IST
Lionel Messi  GOAT India Tour know full schedule: कोलकात्यात 'गोट इंडिया टूर' अंतर्गत लियोनेल मेस्सी 13 डिसेंबर रोजी भारतात दाखल झाला आहे. अर्जेंटिनाचा स्टार फुटबॉलर मेस्सीच्या स्वागतासाठी हजारो फॅन्स एयरपोर्टवर जमले होते. 2022 च्या फिफा वर्ल्ड कप विजेत्या संघाचे कर्णधार मेस्सीचे भारतातील तीन दिवसीय दौरेची सुरुवात कोलकात्यात झाली आहे. मेस्सीचे भारतातील स्वागत जोरदार झाले होते. कोलकात्यात येताना त्यांच्या स्वागतासाठी शाहरुख खान, ममता बॅनर्जी, आणि सौरव गांगुली यांसारख्या प्रसिद्ध व्यक्तींची उपस्थिती असण्याची शक्यता आहे. दौऱ्याच्या पहिल्या टप्प्यात मेस्सी कोलकात्यातील विविध कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होणार आहेत.

70 फूट उंची असलेली प्रतिमा 

मेस्सीचा दिवस एक 'मीट अँड ग्रीट' कार्यक्रमाने सुरू होईल, त्यानंतर ते आपली 70 फूट उंची असलेली प्रतिमा अनावरण करणार आहेत. यानंतर ते युवा भारती क्रीडांगण येथे जाऊन एक कार्यक्रमात सहभागी होतील, ज्यामध्ये बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान देखील उपस्थित असतील.

 

कोणाला भेटणार? 

यानंतर मेस्सी बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि भारतीय क्रिकेटच्या दिग्गज सौरव गांगुली यांच्याशी भेटणार आहेत. 10 वाजता सुरू होणाऱ्या कार्यक्रमानंतर 1.05वाजेपर्यंत समाप्त होईल. कार्यक्रमाच्या स्थळी प्रवेशासाठी फॅन्ससाठी ७ वाजेपासून गेट उघडले जातील. स्टेडियमच्या पाच गेट्समध्ये फॅन्ससाठी प्रवेशासाठी सिक्युरिटी चेक आणि टिकट स्कॅनिंग केले जाईल.

प्रमुख कार्यक्रमानंतर मेस्सी हैदराबादमध्ये एका मैत्रीपूर्ण फुटबॉल सामन्यात भाग घेणार आहे. येथे तेलंगाना राज्याचे मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली एक फुटबॉल सामना होईल. त्यानंतर, मेस्सी मुंबईमध्ये जाऊन विविध कार्यक्रमांमध्ये भाग घेईल, ज्यात एक चॅरिटी मॅच आणि फॅशन शो देखील असेल.

 

दिल्लीत समारोप 

मेसी भारत दौऱ्याचा समारोप दिल्लीमध्ये करणार आहेत. १५ डिसेंबरला, ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार असून, त्यानंतर अरुण जेटली स्टेडियम येथे एका कार्यक्रमात सहभागी होऊन त्यांचा भारत दौरा संपवणार आहेत.

येत्या तीन दिवशी मेस्सीचे दौरेतील सर्व प्रमुख कार्यक्रम हे भारतीय फुटबॉल फॅन्ससाठी एक अविस्मरणीय अनुभव ठरणार आहेत.

लिओनेल मेस्सी भारतात:

  • सकाळी १:३०: कोलकाता येथे आगमन
  • सकाळी ९:३० ते १०:३०: भेट-अभिवादन कार्यक्रम
  • सकाळी १०:३० ते ११:१५: मेस्सीच्या पुतळ्याचे आभासी उद्घाटन
  • सकाळी ११:१५ ते ११:२५: युवा भारती येथे आगमन
  • सकाळी ११:३०: शाहरुख खान युवा भारती येथे आगमन
  • दुपारी १२:००: पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि सौरव गांगुली स्टेडियमवर आगमन
  • दुपारी १२:०० ते १२:३०: मैत्रीपूर्ण सामना, सत्कार आणि संवाद
  • दुपारी २:००: हैदराबादला प्रस्थान
  • सायंकाळी ७:००: राजीव गांधी स्टेडियमवर मेस्सी आणि तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांचा ७-७ सामना
  • संगीत संगीत कार्यक्रम
About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Messi in IndiakolkataMumbaidelhi

