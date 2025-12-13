Messi in India: तब्बल 14 वर्षानंतर लियोनेल मेस्सी भारतात, कोलकात्यात जोरदार स्वागत; 'या' शहरांना देणार भेट

Lionel Messi GOAT India Tour know full schedule: कोलकात्यात 'गोट इंडिया टूर' अंतर्गत लियोनेल मेस्सी 13 डिसेंबर रोजी भारतात दाखल झाला आहे. अर्जेंटिनाचा स्टार फुटबॉलर मेस्सीच्या स्वागतासाठी हजारो फॅन्स एयरपोर्टवर जमले होते. 2022 च्या फिफा वर्ल्ड कप विजेत्या संघाचे कर्णधार मेस्सीचे भारतातील तीन दिवसीय दौरेची सुरुवात कोलकात्यात झाली आहे. मेस्सीचे भारतातील स्वागत जोरदार झाले होते. कोलकात्यात येताना त्यांच्या स्वागतासाठी शाहरुख खान, ममता बॅनर्जी, आणि सौरव गांगुली यांसारख्या प्रसिद्ध व्यक्तींची उपस्थिती असण्याची शक्यता आहे. दौऱ्याच्या पहिल्या टप्प्यात मेस्सी कोलकात्यातील विविध कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होणार आहेत.
मेस्सीचा दिवस एक 'मीट अँड ग्रीट' कार्यक्रमाने सुरू होईल, त्यानंतर ते आपली 70 फूट उंची असलेली प्रतिमा अनावरण करणार आहेत. यानंतर ते युवा भारती क्रीडांगण येथे जाऊन एक कार्यक्रमात सहभागी होतील, ज्यामध्ये बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान देखील उपस्थित असतील.
Leo Messi, Rodrigo De Paul and Luis Suarez have arrived in India pic.twitter.com/fTqTKjO0Iz
— All About Argentina (@AlbicelesteTalk) December 12, 2025
यानंतर मेस्सी बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि भारतीय क्रिकेटच्या दिग्गज सौरव गांगुली यांच्याशी भेटणार आहेत. 10 वाजता सुरू होणाऱ्या कार्यक्रमानंतर 1.05वाजेपर्यंत समाप्त होईल. कार्यक्रमाच्या स्थळी प्रवेशासाठी फॅन्ससाठी ७ वाजेपासून गेट उघडले जातील. स्टेडियमच्या पाच गेट्समध्ये फॅन्ससाठी प्रवेशासाठी सिक्युरिटी चेक आणि टिकट स्कॅनिंग केले जाईल.
प्रमुख कार्यक्रमानंतर मेस्सी हैदराबादमध्ये एका मैत्रीपूर्ण फुटबॉल सामन्यात भाग घेणार आहे. येथे तेलंगाना राज्याचे मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली एक फुटबॉल सामना होईल. त्यानंतर, मेस्सी मुंबईमध्ये जाऊन विविध कार्यक्रमांमध्ये भाग घेईल, ज्यात एक चॅरिटी मॅच आणि फॅशन शो देखील असेल.
MESSI MESSI MESSI
In India
— MessiMania (@M10Update) December 12, 2025
मेसी भारत दौऱ्याचा समारोप दिल्लीमध्ये करणार आहेत. १५ डिसेंबरला, ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार असून, त्यानंतर अरुण जेटली स्टेडियम येथे एका कार्यक्रमात सहभागी होऊन त्यांचा भारत दौरा संपवणार आहेत.
येत्या तीन दिवशी मेस्सीचे दौरेतील सर्व प्रमुख कार्यक्रम हे भारतीय फुटबॉल फॅन्ससाठी एक अविस्मरणीय अनुभव ठरणार आहेत.