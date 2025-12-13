रविवारी 'फुटबॉलचा बादशाह' मुंबई दौऱ्यावर, कोणकोणत्या ठिकाणी भेट देणार लिओनेल मेस्सी? पाहा संपूर्ण डिटेल्स

Lionel Messi Mumbai Tour : फुटबॉलचा बादशाह लिओनेल मेस्सी (lionel Messi) हा तब्बल 14 वर्षांनी भारतात आलाय. मेस्सी तीन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर असून तो कोलकाता, हैद्राबाद, मुंबई आणि दिल्ली या शहरांमध्ये कार्यक्रम घेऊन त्याच्या फॅन्सना भेटणार आहे. मेस्सीचा हा भारत दौरा त्याच्या भारतीय फॅन्ससाठी खूपच खास आहे. त्यामुळे आपल्या आवडत्या फुटबॉलरची एक झलक पाहायला मिळावी यासाठी फॅन्स भारतातील विविध शहरांमधून मेस्सी भेट देणाऱ्या शहरांमध्ये पोहोचत आहेत. रविवार 14 डिसेंबर रोजी लिओनेल मेस्सी हा देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत येणार आहे. तेव्हा रविवारी लिओनेल मेस्सीच्या मुंबई भेटीचा शेड्युल कसं असेल याविषयी जाणून घेऊयात.
लिओनेल मेस्सी सकाळी मुंबई एअरपोर्टवर दाखल होणार आहे.
मुंबईत मेस्सीच्या स्वागतासाठी सायन भागात एक मोठा ग्रॅफिटी तयार करण्यात आला आहे, जो फॅन्ससाठी आकर्षणाचा केंद्रबिंदू झाला आहे.
लिओनेल मेस्सी आणि विराट कोहली यांची मुंबईत भेट होऊ शकते अशी चर्चा आहे. आयोजकांनी विराटला आमंत्रित केले असून, काही सूत्रांनुसार त्यांची भेट होऊ शकते.
मेस्सीच्या शेड्युलमध्ये एका चॅरिटी फॅशन शोचा समावेश आहे ज्यामध्ये तो सहभागी होईल आणि त्यानंतर स्टेडियममध्ये कार्यक्रम होईल.
मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर लिओनेल मेस्सीच्या उपस्थितीत कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलंय. सायंकाळी ५ वाजता याला सुरुवात होईल आणि दुपारी 3: 30 वाजल्यापासून तिकीट धारक फॅन्ससाठी वानखेडेचे दरवाजे खुले केले जातील.
स्टेडियममध्ये चाहत्यांना मेस्सीला पाहण्याची संधी मिळेल. तो स्टेडियमवर चाहत्यांना व्हेव करेल कदाचित एका लहान प्रदर्शनात किंवा संवादात्मक सत्रात सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे.
वानखेडे स्टेडियमवर लिओनेल मेस्सीचं स्वागत करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तसेच सरकारमधील इतर मंत्री आणि नेते उपस्थित असतील. तसेच काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी सुद्धा या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे.
वानखेडेवरील कार्यक्रम झाल्यावर मेस्सी पुन्हा हवाई मार्गाने दिल्लीला रवाना होण्याची शक्यता आहे.
मेस्सी भारत दौऱ्याचा समारोप दिल्लीमध्ये करणार आहेत. 15 डिसेंबरला, ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार असून, त्यानंतर अरुण जेटली स्टेडियम येथे एका कार्यक्रमात सहभागी होऊन त्यांचा भारत दौरा संपवणार आहेत.
येत्या तीन दिवशी मेस्सीचे दौरेतील सर्व प्रमुख कार्यक्रम हे भारतीय फुटबॉल फॅन्ससाठी एक अविस्मरणीय अनुभव ठरणार आहेत.
