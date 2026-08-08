/लिओनेल मेस्सीवर कोसळला दु:खाचा डोंगर, वडीलांचे 68 व्या वर्षी निधन!

Messi father pass away : काही दिवसांपूर्वी फीफा विश्वचषक 2026 चा विजेता मिळाला आणि या ऐतिहासिक फायनलच्या सामन्यामध्ये स्पेन आणि अर्जेंटिना यांच्यामध्ये हा सामना झाला. अर्जेंटिनाच्या संघाला या सामन्यामध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला. आता अर्जेंटिनाचा स्टार खेळाडू लिओनेल मेस्सीवर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. लिओनेल मेस्सीचे वडील जॉर्ज मेस्सी यांचे वयाच्या 68 व्या वर्षी निधन झाले आहे. अर्जेंटिनाच्या अनेक माध्यमांच्या वृत्तानुसार, जॉर्ज बऱ्याच काळापासून आरोग्याच्या समस्यांनी त्रस्त होते. मागील काही दिवासांपासून जॉर्ज यांच्या प्रकृतीबद्दल बरीच अटकळ बांधली जात होती. लिओनेल मेस्सीने काही दिवसांपूर्वीच संकेत दिले होते की त्याचे कुटुंब कठीण काळातून जात आहे.
लिओनेल मेस्सी हा जून महिन्यामध्ये अल्जेरियाविरुद्ध झालेल्या सामन्यामध्ये गोल केल्यानंतर मेस्सी मैदानावर दिसला होता. यावेळी त्याच्या डोळ्यामध्ये अश्रूं पाहायला मिळाले होते, यावेळी त्याने त्याच्या भावना व्यक्त केल्या होत्या आणि त्याच्या भावना या फुटबॅालशी संबंधित नाही असेही त्याने सांगितले होते. मेस्सी म्हणाला, "मी का रडत होतो? त्याचा फुटबॉलशी काहीही संबंध नव्हता. माझे काही दिवस खूप कठीण गेले आहेत." अनेक माध्यमांच्या वृत्तांनी त्याचा संबंध त्याचे वडील जॉर्ज यांच्या प्रकृतीशी जोडला.
Jorge Messi, father of Lionel Messi, has passed away at the age of 68 following a prolonged battle with illness.— Polymarket Sports (@PolymarketSport) August 8, 2026
Our deepest condolences go out to the Messi family during this difficult time. pic.twitter.com/8lmtpNZuF8
"रोसारियो शहरात वयाच्या 68 व्या वर्षी निधन पावलेल्या जॉर्ज मेस्सी यांना क्लब अॅटलेटिको नेवेल ओल्ड बॉईज अत्यंत दुःखाने आणि खेदाने निरोप देत आहे. ते 'लेप्रोसो' (क्लब) चे एक सुप्रसिद्ध चाहते, व्यावसायिक आणि अर्जेंटिना राष्ट्रीय संघाचा कर्णधार लिओनेल आंद्रेस मेस्सी यांचे वडील होते," असे क्लबने लिहिले आहे. "जॉर्ज यांनी, त्यांच्या पत्नी सेलिया कुकिएटिनी यांच्यासह, सर्वकालीन महान खेळाडूच्या संपूर्ण कारकिर्दीत एक भक्कम आधार आणि मार्गदर्शक म्हणून भूमिका बजावली. माल्विनासमधील त्याच्या सुरुवातीपासून ते जागतिक फुटबॉलच्या शिखरापर्यंतच्या त्याच्या उदयापर्यंत, त्यांनी पडद्याआड राहून प्रत्येक पावलावर लिओनेलला सतत साथ दिली आणि मार्गदर्शन केले. त्याला या रंगांवर प्रेम करायला शिकवल्याबद्दल धन्यवाद," असे क्लबच्या निवेदनात म्हटले आहे.
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"संचालक मंडळ, सदस्य, खेळाडू आणि संपूर्ण लेप्रोसा परिवार या कठीण काळात सेलिया, लिओनेल, रॉड्रिगो, मटियास, मारा सोल आणि त्यांच्या सर्व प्रियजनांसोबत आहे. कायमचा निरोप, लेप्रोसा," असे क्लबच्या निवेदनात म्हटले आहे.