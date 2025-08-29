English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
लिओनेल मेस्सी घेणार निवृत्ती? 4 सप्टेंबरला खेळू शकतो शेवटचा सामना

Lionel Messi : 38 वर्षांचा अर्जेंटिनाच्या स्टार फुटबॉलपटू लिओनेल मेस्सी हा त्याच्या आंतरराष्ट्रीय करिअरच्या शेवटच्या टप्प्यावर पोहोचला असल्याचं त्याने स्वतः एका मुलाखतीदरम्यान स्पष्ट केलं आहे. यासोबतच त्याने त्याच्या निवृत्तीचे देखील संकेत दिलेत.   

पूजा पवार | Updated: Aug 29, 2025, 03:16 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

Lionel Messi : जगप्रसिद्ध फुटबॉलपटू लिओनेल मेस्सीने केलेल्या एका वक्तव्याने त्याच्या चाहत्यांची चिंता वाढली आहे. 38 वर्षांच्या मेस्सीने हे स्पष्ट केलंय की तो सध्या त्याच्या आंतरराष्ट्रीय करिअरच्या शेवटच्या टप्प्यावर पोहोचला आहे. मेस्सीने इशारा केला की 4 सप्टेंबर रोजी ब्यूनस आयर्सच्या एस्टादियो मोन्यूमेंटल स्टेडियममध्ये वेनेजुएला विरुद्ध होणार वर्ल्ड कप क्वालिफायर सामना हा कदाचित त्याचा शेवटचा होम सामना होऊ शकतो. 

कुटुंबासोबत मैदानात असणार मेस्सी : 

Apple TV ला देण्यात आलेल्या एका मुलाखतीत मेस्सीने म्हटले की, 'हा माझ्यासाठी एक खूपच खास सामना असेल. हा माझ्यासाठी माझा शेवटचा क्वालिफायर सामना होऊ शकतो. मला नाही माहित की यानंतर कोणते फ्रेंडली आणि दुसरे सामने होणार की  नाही. पण या सामन्यासाठी माझं संपूर्ण कुटुंब हे माझ्या सोबत असेल. माझी पत्नी, माझी मुलं, माझे आई वडील, माझा भाऊ- बहीण इत्यादी सर्व नातेवाईक स्टेडियममध्ये असतील'. 

अर्जेंटीनाने क्वालिफाय केलंय : 

2026 वर्ल्ड कपसाठी अर्जेंटिनाने क्वालिफाय केलं आहे. टीम 35 पॉईंट्स सोबत साउथ अमेरिकन क्वालिफायर टेबलमध्ये टॉपवर आहे. त्यामुळे 4 सप्टेंबर रोजी होणारा हा सामना अर्जेंटीनासाठी एक औपचारिक सामना असेल. पण मेस्सी आणि त्याच्या फॅन्ससाठी हा खूपच भावूक क्षण असेल. 

मेस्सीचा क्वालिफायर रिकॉर्ड : 

आतापर्यंत मेस्सीने 193 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. त्यापैकी त्याने वर्ल्ड कप क्वालिफायर  31 गोल ​​केले आहेत. 2022 चा कतार वर्ल्ड कप जिंकून त्याने अर्जेंटिनाला 36 वर्षांनी वर्ल्ड चॅम्पियन बनवले. ही त्याच्या कारकिर्दीतील आतापर्यंतची सर्वात मोठी कामगिरी मानली जाते.

मेस्सी 9 सप्टेंबर रोजी इक्वाडोर विरुद्ध क्वालिफायर सामना खेळू शकतो. पण तो सामना बाहेर असेल. त्यामुळे 4 सप्टेंबर हा कदाचित शेवटचा दिवस असेल जेव्हा ब्युनोस आयर्सच्या प्रेक्षकांना त्यांच्या नायकांना घरच्या मैदानावर क्वालिफायरमध्ये खेळताना पाहायला मिळेल.

अर्जेंटीनासाठी एका युगाचा अंत?

जर 4 सप्टेंबर रोजी खरोखरच मेस्सीने त्याचा शेवटचा होम सामना खेळला तर हा अर्जेंटिनाच्या इतिहासातील सर्वात भावुक क्षण असेल. मेस्सीने अद्याप अधिकृतपणे आंतरराष्ट्रीय निवृत्तीची घोषणा केलेली नसली तरी, त्याच्या संकेताने हे स्पष्ट झाले आहे की फुटबॉलचा हा सुवर्ण अध्याय आता संपण्याच्या जवळ आहे.

FAQ : 

मेस्सीचा 4 सप्टेंबरचा सामना का खास आहे?
मेस्सीने Apple TV ला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं की हा सामना त्याच्यासाठी खूप खास आहे कारण तो कदाचित त्याचा शेवटचा वर्ल्ड कप क्वालिफायर सामना असेल. या सामन्यासाठी त्याचं संपूर्ण कुटुंब, म्हणजे पत्नी, मुलं, आई-वडील, भाऊ-बहीण आणि इतर नातेवाईक स्टेडियममध्ये उपस्थित असतील.

मेस्सीचा वर्ल्ड कप क्वालिफायरमधील रेकॉर्ड काय आहे?
मेस्सीने आतापर्यंत 193 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले असून, त्यापैकी वर्ल्ड कप क्वालिफायरमध्ये त्याने 31 गोल केले आहेत. 2022 च्या कतार वर्ल्ड कपमध्ये त्याने अर्जेंटिनाला 36 वर्षांनंतर विश्वविजेता बनवला, जी त्याच्या कारकिर्दीतील सर्वात मोठी कामगिरी मानली जाते.

मेस्सी यानंतर आणखी क्वालिफायर सामने खेळणार आहे का?
मेस्सी 9 सप्टेंबर 2025 रोजी इक्वाडोर विरुद्ध क्वालिफायर सामना खेळू शकतो, पण तो सामना बाहेरच्या मैदानावर असेल. त्यामुळे 4 सप्टेंबर हा ब्यूनस आयर्समधील प्रेक्षकांसाठी मेस्सीला होम क्वालिफायर सामन्यात खेळताना पाहण्याची शेवटची संधी असू शकते.

