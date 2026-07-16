मेस्सीने स्वतःच्या हातांनी घातली होती 'या' स्पॅनिश खेळाडूला, विश्वचषकात लढणार एकमेकांच्या विरोधात!

Lamine Yamal and Lionel Messi Photo : फुटबॅाल विश्वचषक शेवटच्या टप्प्यात आहे, मागील काही दिवसांमध्ये जगाने या स्पर्धेची मजा घेतली आहे. आता आगामी सामना स्पर्धेचा शेवटचा सामना असेल या सामन्यामध्ये फीफा विश्वचषक 2026 चा चॅम्पियन संघ हा जगाला मिळणार आहे. स्पेन विरुद्ध फ्रान्स यांच्यामध्ये झालेल्या सेमीफायनलच्या पहिल्या सामन्यात स्पेनने फ्रान्सला पराभूत करुन फायनलमध्ये प्रवेश केला आहे. तर अर्जेंटिना विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये झालेल्या सामन्यामध्ये अर्जेंटिनाने बाजी मारली आणि अंतिम फेरी गाठली आहे. या सामन्याआधी आता तुम्हाला आम्ही एक मनोरंजक किस्सा सांगणार आहोत, आपण कधी, कुठे आणि कोणाला भेटू हे कोणालाच माहीत नसते. आता स्पेनचा युवा खेळाडू लॅमिन यामल आणि लिओनेल मेस्सी यांच्यातील खास नात्याबद्दल सांगणार आहोत.
स्पेन विरुद्ध अर्जेंटिना यांच्यामध्ये फायनलचा सामना होण्याआधी आता एक फोटो सध्या लॅमिन यामल आणि लिओनेल मेस्सी यांचा सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. हे दोन्ही खेळाडू फुटबॉलच्या मैदानावर पहिल्यांदाच एकमेकांसमोर उभे ठाकणार आहेत, पण वस्तुस्थिती अशी आहे की ते जवळपास 19 वर्षांपूर्वीपासून एकमेकांना ओळखत होते. मेस्सी आणि यामल 2026च्या फिफा विश्वचषक स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात मैदानात उतरतील. हा अंतिम सामना अर्जेंटिना आणि स्पेन यांच्यात होणार आहे.
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सोशल मिडियावर व्हायरल होत असलेल्या फोटो हा 2007 चा आहे, जेव्हा बार्सिलोनाकडून खेळत होता. बार्सिलोनाकडून खेळणारा मेस्सी एका चॅरिटी फोटो शूटसाठी उपस्थित होता. त्यावेळी यामल लहान होता. व्हायरल झालेल्या फोटोमध्ये मेस्सी यामलला आंघोळ घालताना दिसत आहे. युनिसेफ आणि कॅटलान वृत्तपत्र 'डायरिओ स्पोर्ट' यांनी एक सोडत (रॅफल) आयोजित केली होती. विजेत्यांना बार्सिलोनाच्या खेळाडूंसोबत फोटो काढण्याची संधी मिळणार होती. यावेळी स्पेनचा खेळाडू लॅमिन यामल हा फक्त पाच महिन्याचा होता. यावेळी ती लॅाटरी जिंकल्यानंतर यामलची आई शीला एबाना ही त्याला स्टेडियममध्ये घेऊन आली होती त्यावेळी त्याची मेस्सीसोबत भेट झाली होती.
यमालने केलेल्या प्रभावी कामगिरीनंतर यमालच्या वडिलांनी सोशल मिडियावर हा फोटो युरोपियन चॅम्पियनशिपमध्ये शेअर केला होता. सुरुवातीला असे म्हटले जात होते की हा फोटो AI आहे पण या फोटोची एपी फोटो एजन्सीने सत्यता पडताळून पाहिली आणि फोटो खरा असल्याचे सांगितले जात आहे. अर्जेंटिनाच्या कर्णधार लिओनेल मेस्सीने दोन्ही गोलांसाठी सहाय्य केले. संघाचा पहिला गोल 85व्या मिनिटाला एन्झो फर्नांडिसने केला. त्यानंतर लगेचच, लॉटारो मार्टिनेझने अतिरिक्त वेळेत (90+2) दुसरा गोल केला, यासह अर्जेंटिनाच्या संघाने फायनलमध्ये प्रवेश केला आहे.