English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

फॅन्सला परत मिळणार तिकिटाचे पूर्ण पैसे, मेस्सीचा कार्यक्रम आयोजित करणाऱ्याला अटक, ममता सरकारची मोठी घोषणा

Lionel Messi : मेस्सीच्या भारत दौऱ्याच्या पहिल्या दिवशी सॉल्ट लेक स्टेडियमवर मोठा गोंधळ झाला. त्यानंतर स्टेडियमवर नाराज फॅन्सने साधनसामग्रीची तोडफोड केली.   

पूजा पवार | Updated: Dec 13, 2025, 05:15 PM IST
फॅन्सला परत मिळणार तिकिटाचे पूर्ण पैसे, मेस्सीचा कार्यक्रम आयोजित करणाऱ्याला अटक, ममता सरकारची मोठी घोषणा
(Photo Credit : Social Media)

Lionel Messi : फुटबॉलचा बादशाह लिओनेल मेस्सी (lionel Messi) हा तब्बल 14 वर्षांनी भारतात आलाय. मेस्सी तीन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर असून तो कोलकाता, मुंबई आणि दिल्ली या शहरांमध्ये कार्यक्रम घेऊन त्याच्या फॅन्सना भेटणार आहे. मेस्सीचा हा भारत दौरा त्याच्या भारतीय फॅन्ससाठी खूपच खास आहे. भारत दौऱ्याच्या पहिल्या दिवशी मेस्सीचा कार्यक्रम कोलकाताच्या सॉल्ट लेक स्टेडियममध्ये पार पडणार होता. यासाठी देशभरातून अनेक चाहते मेस्सीची एक झलक पाहण्यासाठी हजारो - लाखो रुपयांची तिकिटं काढून तेथे पोहोचले होते. मात्र मेस्सी केवळ १० मिनिटं मैदानात उपस्थित राहिल्याने अनेकांना त्याला पाहण्याची संधी सुद्धा मिळाली नाही आणि त्यामुळे नाराज फॅन्सनी स्टेडियम परिसराची तोडफोड केली. यानंतर आता ममता सरकारने मेस्सीचा हा कार्यक्रम आयोजित करणाऱ्या आयोजकाला ताब्यात घेतलं असून त्याचवेळी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मेस्सीच्या सर्व चाहत्यांना या घटनेबद्दल माफी मागून समाधानी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांनी असेही सांगितले की ज्यांनी कार्यक्रम पाहण्यासाठी तिकिटांसाठी पैसे दिले होते त्यांना त्याची परतफेड केली जाईल. राज्याचे डीजीपी राजीव कुमार यांनीही या प्रकरणावर एक निवेदन जारी केले आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

पश्चिम बंगाल डीजीपी राजीव कुमार काय म्हणाले?

मेस्सीच्या कार्यक्रमात झालेल्या गोंधळानंतर पश्चिम बंगाल डीजीपी राजीव कुमार यांनी म्हटलं की, 'चाहत्यांमध्ये काहीसा राग किंवा अस्वस्थता होती. ते मोठ्याने ओरडत होते की मेस्सी खेळत नाहीये. मात्र मेस्सीच्या कार्यक्रमाची ही योजना होती की ते येऊन फॅन्सला भेटतील आणि हात हलवतील, काही लोकांना भेटतील आणि निघून जातील. डीजीपीने पुढे म्हटले की, 'आता सरकारने आधीच एक कमिटी एकत्रित केली असून याद्वारे कार्यक्रमाच्या विविध पैलूंबाबत तपास होईल. आयोजकांकडून काही गैरव्यवस्थापन झाले का, या सर्व बाबींची बारकाईने तपासणी केली जाईल. विक्री केलेल्या तिकिटांचे पैसे परत केले जातील असे लेखी आश्वासन आयोजकांकडून संबंधितांना दिले जात आहे. आता परिस्थिती नियंत्रणात आहे. आम्ही आधीच आयोजकाला ताब्यात घेतले आहे'.

ही एक मोठी घटना आहे - ए़डीजी शमीम

एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) जावेद शमीम यांनी म्हटले की, 'शांतता त्वरित पूर्ववत झाली पाहिजे. हे सुनिश्चित करण्यात आले आहे. सर्वजण आपापल्या घरी परतले आहेत. ही घटना सॉल्ट लेक स्टेडियमपुरती मर्यादित आहे. ही एक मोठी घटना होती. आम्ही या प्रकरणात गुंतलो आहोत आणि आज साल्ट लेक स्टेडियममध्ये घडलेल्या घटनेसाठी जो कोणी जबाबदार असेल त्याला शिक्षा होईल आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर आवश्यक ती सर्व कारवाई केली जाईल याची खात्री करू'.

एडीजी शमीमने पुढे काय सांगितले, 'आता परिस्थिती सामान्य आहे. तपासाचा दुसरा टप्पा सुरू आहे. या प्रकरणात एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे. मुख्य आयोजकाला अटक करण्यात आली आहे. मी तुम्हाला सांगत आहे की आयोजक चाहत्यांना तिकिटांचे शुल्क परत करण्याचे आश्वासन देत आहेत. ते कसे शक्य होईल ते आम्ही पाहू'. 

FAQ : 

लिओनेल मेस्सी भारतात कधी आणि किती दिवसांसाठी आला?
उत्तर: लिओनेल मेस्सी १४ वर्षांनंतर भारतात आला असून, तो तीन दिवसांच्या दौऱ्यावर आहे. तो कोलकाता, मुंबई आणि दिल्ली या शहरांमध्ये कार्यक्रम घेऊन फॅन्सना भेटणार आहे.

मेस्सीच्या दौऱ्यातील पहिल्या दिवशी कोलकात्यात काय घडलं?
उत्तर: दौऱ्याच्या पहिल्या दिवशी सॉल्ट लेक स्टेडियममध्ये मेस्सीचा कार्यक्रम पार पडणार होता. हजारो-लाखो रुपयांची तिकिटे काढून आलेले फॅन्स मेस्सी केवळ १० मिनिटे उपस्थित राहिल्याने नाराज झाले आणि स्टेडियम परिसराची तोडफोड केली.

ममता बॅनर्जी सरकारने या घटनेवर काय कारवाई केली?
उत्तर: सरकारने कार्यक्रम आयोजित करणाऱ्या आयोजकाला ताब्यात घेतलं. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी चाहत्यांना माफी मागितली आणि तिकिटांसाठी दिलेल्या पैशांची परतफेड करण्याचे आश्वासन दिले.

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
Lionel Messimarathi newsCricket NewsFootball

इतर बातम्या

मुंबई ते पुणे प्रवास फक्त दीड तासांत होणार, नवीन एक्स्प्रेस...

महाराष्ट्र बातम्या