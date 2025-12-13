फॅन्सला परत मिळणार तिकिटाचे पूर्ण पैसे, मेस्सीचा कार्यक्रम आयोजित करणाऱ्याला अटक, ममता सरकारची मोठी घोषणा

Lionel Messi : फुटबॉलचा बादशाह लिओनेल मेस्सी (lionel Messi) हा तब्बल 14 वर्षांनी भारतात आलाय. मेस्सी तीन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर असून तो कोलकाता, मुंबई आणि दिल्ली या शहरांमध्ये कार्यक्रम घेऊन त्याच्या फॅन्सना भेटणार आहे. मेस्सीचा हा भारत दौरा त्याच्या भारतीय फॅन्ससाठी खूपच खास आहे. भारत दौऱ्याच्या पहिल्या दिवशी मेस्सीचा कार्यक्रम कोलकाताच्या सॉल्ट लेक स्टेडियममध्ये पार पडणार होता. यासाठी देशभरातून अनेक चाहते मेस्सीची एक झलक पाहण्यासाठी हजारो - लाखो रुपयांची तिकिटं काढून तेथे पोहोचले होते. मात्र मेस्सी केवळ १० मिनिटं मैदानात उपस्थित राहिल्याने अनेकांना त्याला पाहण्याची संधी सुद्धा मिळाली नाही आणि त्यामुळे नाराज फॅन्सनी स्टेडियम परिसराची तोडफोड केली. यानंतर आता ममता सरकारने मेस्सीचा हा कार्यक्रम आयोजित करणाऱ्या आयोजकाला ताब्यात घेतलं असून त्याचवेळी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मेस्सीच्या सर्व चाहत्यांना या घटनेबद्दल माफी मागून समाधानी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांनी असेही सांगितले की ज्यांनी कार्यक्रम पाहण्यासाठी तिकिटांसाठी पैसे दिले होते त्यांना त्याची परतफेड केली जाईल. राज्याचे डीजीपी राजीव कुमार यांनीही या प्रकरणावर एक निवेदन जारी केले आहे.
मेस्सीच्या कार्यक्रमात झालेल्या गोंधळानंतर पश्चिम बंगाल डीजीपी राजीव कुमार यांनी म्हटलं की, 'चाहत्यांमध्ये काहीसा राग किंवा अस्वस्थता होती. ते मोठ्याने ओरडत होते की मेस्सी खेळत नाहीये. मात्र मेस्सीच्या कार्यक्रमाची ही योजना होती की ते येऊन फॅन्सला भेटतील आणि हात हलवतील, काही लोकांना भेटतील आणि निघून जातील. डीजीपीने पुढे म्हटले की, 'आता सरकारने आधीच एक कमिटी एकत्रित केली असून याद्वारे कार्यक्रमाच्या विविध पैलूंबाबत तपास होईल. आयोजकांकडून काही गैरव्यवस्थापन झाले का, या सर्व बाबींची बारकाईने तपासणी केली जाईल. विक्री केलेल्या तिकिटांचे पैसे परत केले जातील असे लेखी आश्वासन आयोजकांकडून संबंधितांना दिले जात आहे. आता परिस्थिती नियंत्रणात आहे. आम्ही आधीच आयोजकाला ताब्यात घेतले आहे'.
एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) जावेद शमीम यांनी म्हटले की, 'शांतता त्वरित पूर्ववत झाली पाहिजे. हे सुनिश्चित करण्यात आले आहे. सर्वजण आपापल्या घरी परतले आहेत. ही घटना सॉल्ट लेक स्टेडियमपुरती मर्यादित आहे. ही एक मोठी घटना होती. आम्ही या प्रकरणात गुंतलो आहोत आणि आज साल्ट लेक स्टेडियममध्ये घडलेल्या घटनेसाठी जो कोणी जबाबदार असेल त्याला शिक्षा होईल आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर आवश्यक ती सर्व कारवाई केली जाईल याची खात्री करू'.
एडीजी शमीमने पुढे काय सांगितले, 'आता परिस्थिती सामान्य आहे. तपासाचा दुसरा टप्पा सुरू आहे. या प्रकरणात एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे. मुख्य आयोजकाला अटक करण्यात आली आहे. मी तुम्हाला सांगत आहे की आयोजक चाहत्यांना तिकिटांचे शुल्क परत करण्याचे आश्वासन देत आहेत. ते कसे शक्य होईल ते आम्ही पाहू'.
लिओनेल मेस्सी भारतात कधी आणि किती दिवसांसाठी आला?
उत्तर: लिओनेल मेस्सी १४ वर्षांनंतर भारतात आला असून, तो तीन दिवसांच्या दौऱ्यावर आहे. तो कोलकाता, मुंबई आणि दिल्ली या शहरांमध्ये कार्यक्रम घेऊन फॅन्सना भेटणार आहे.
मेस्सीच्या दौऱ्यातील पहिल्या दिवशी कोलकात्यात काय घडलं?
उत्तर: दौऱ्याच्या पहिल्या दिवशी सॉल्ट लेक स्टेडियममध्ये मेस्सीचा कार्यक्रम पार पडणार होता. हजारो-लाखो रुपयांची तिकिटे काढून आलेले फॅन्स मेस्सी केवळ १० मिनिटे उपस्थित राहिल्याने नाराज झाले आणि स्टेडियम परिसराची तोडफोड केली.
ममता बॅनर्जी सरकारने या घटनेवर काय कारवाई केली?
उत्तर: सरकारने कार्यक्रम आयोजित करणाऱ्या आयोजकाला ताब्यात घेतलं. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी चाहत्यांना माफी मागितली आणि तिकिटांसाठी दिलेल्या पैशांची परतफेड करण्याचे आश्वासन दिले.