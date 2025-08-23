भारतात येतोय लियोनल मेस्सी, 'या' दिवशी केरळमध्ये खेळणार सामना, तारीख नोट करून ठेवा

Lionel Messi : भारतातील फुटबॉलप्रेमींसाठी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. जगातील महान फुटबॉल खेळाडूपैकी एक असलेला अर्जेंटिनाचा खेळाडू लिओनेल मेस्सी (Lionel Messi) भारताच्या दौऱ्यावर येणार आहे. त्याचा संघ नोव्हेंबर 2025 मध्ये भारत दौरा करणार आहे. अर्जेंटिना फुटबॉल असोसिएशनने शनिवारी (23 ऑगस्ट) या माहितीची पुष्टी केली असून मेस्सीचा बहुप्रतिक्षित सामना 10 ते 18 नोव्हेंबर दरम्यान केरळमध्ये खेळला जाणार आहे.
अर्जेंटिना टीम भारतात येणार ही बातमी मागील बऱ्याच काळापासून सुरु आहे. 2026 च्या फिफा विश्वचषकापूर्वी अर्जेंटिना संघाला भारतात मैत्रीपूर्ण सामना खेळण्यासाठी आणण्याच्या प्रयत्नांची केरळ सरकारने घोषणा केली, तेव्हापासून भारतीय फुटबॉलप्रेमी या सामन्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. आधी याची कोणतीही निश्चित तारीख सांगण्यात आलेली नव्हती. पण आता अर्जेंटिना फुटबॉल असोसिएशनने यावर शिक्कामोर्तब केल्याने इतर सर्व अफवांना पूर्णविराम लागलेला आहे.
जवळपास दीड दशकानंतर लिओनेल मेस्सी अर्जेंटिना संघासोबत पुन्हा भारतात येतो. यापूर्वी 2011 मध्ये लिओनेल मेस्सीच्या नेतृत्वात अर्जेंटिनाने कोलकाता सॉल्ट लेक स्टेडियम वेनेजुएला विरुद्ध सामना खेळला होता. हा सामना प्रत्यक्ष पाहण्यासाठी जवळपास 70,000 प्रेक्षक आले होते. त्याने निकोलस ओटामेंडीलाही असिस्ट दिला होता.
अर्जेंटिना फुटबॉल असोसिएशनने एक अधिकृत घोषणा करत म्हटले की, 'लिओनेल स्कालोनी यांच्या नेतृत्वाखालील अर्जेंटिना राष्ट्रीय संघ 2025 मध्ये दोन फिफा मैत्रीपूर्ण सामने खेळेल. पहिला सामना 6 ते 14 ऑक्टोबर दरम्यान अमेरिकेत होईल (प्रतिस्पर्धी आणि शहरे अद्याप निश्चित झालेली नाहीत). दुसरा सामना 10 ते 18 नोव्हेंबर दरम्यान अंगोलातील लुआंडा आणि भारतातील केरळ येथे खेळला जाईल (प्रतिस्पर्धी संघ अद्याप निश्चित झालेला नाही)'. या घोषणेमुळे मेस्सी केरळमध्ये येणार नसल्याच्या सर्व चर्चांना पूर्णविराम मिळाला आहे. आता हे स्पष्ट झाले आहे की अर्जेंटिना संघ केरळमध्ये सामना खेळेल. अद्याप अर्जेंटिना विरुद्ध कोणता प्रतिस्पर्धी संघ सामना खेळेल याबाबत अद्याप जाहीर करण्यात आलेले नाही.
हेही वाचा : 'ट्रम्प धमकी'मुळे भारत पाकिस्तानविरुद्ध खेळणार Asia Cup चा सामना? 'लेटरबॉम्ब'ने खळबळ
लिओनेल मेस्सीसाठी 2025 हे वर्ष अतिशय उत्तम ठरलं. तो मेजर लीग सॉकरमध्ये इंटर मियामीकडून खेळतो. मेस्सी अलीकडेच इंटर मियामीसाठी सर्वाधिक गोल करणारा आणि असिस्ट खेळाडू बनला आहे. या कामगिरीसह, त्याने फुटबॉल इतिहासात एक अनोखा विक्रम रचला आहे, जिथे तो तीन वेगवेगळ्या संघांसाठी सर्वाधिक गोल आणि असिस्ट करणारा पहिला खेळाडू बनला आहे.
लिओनेल मेस्सी भारतात कधी येणार आहे?
लिओनेल मेस्सी आणि अर्जेंटिना राष्ट्रीय फुटबॉल संघ नोव्हेंबर 2025 मध्ये भारत दौरा करणार आहे. हा सामना 10 ते 18 नोव्हेंबर दरम्यान केरळमध्ये खेळला जाईल.
मेस्सी यापूर्वी भारतात कधी आला होता का?
होय, मेस्सी यापूर्वी 2011 मध्ये भारतात आला होता. त्यावेळी अर्जेंटिना संघाने कोलकात्याच्या सॉल्ट लेक स्टेडियमवर वेनेजुएलाविरुद्ध मैत्रीपूर्ण सामना खेळला होता, ज्याला सुमारे 70000 प्रेक्षकांनी हजेरी लावली होती.
अर्जेंटिना फुटबॉल असोसिएशनने काय घोषणा केली आहे?
अर्जेंटिना फुटबॉल असोसिएशनने सांगितले की, 2025 मध्ये अर्जेंटिना संघ दोन फिफा मैत्रीपूर्ण सामने खेळेल. पहिला सामना 6 ते 14 ऑक्टोबर दरम्यान अमेरिकेत आणि दुसरा सामना 10 ते 18 नोव्हेंबर दरम्यान अंगोलातील लुआंडा आणि भारतातील केरळ येथे होईल.