/मेस्सीचं गोल्डन बूटचं स्वप्न पूर्ण होणार? शर्यतीत अव्वल, एमबाप्पेसुद्धा यादीत

लिओनेल मेस्सीचा गोल करण्याचा सपाटा सुरूच आहे, आणि तो इतक्या सहजतेने गोल करत आहे की ते अगदी सोपे वाटते. केप व्हर्डीने एकदा धोक्याची घंटा वाजवली असली तरी, अर्जेंटिनाच्या सलग दुसऱ्यांदा विश्वचषक जिंकण्याच्या आशा कायम आहेत. विश्वचषकातील आपल्या कामगिरीने फुटबॉल चाहत्यांची मने जिंकलेल्या अर्जेंटिनाने, अतिरिक्त वेळेत केप व्हर्डीला 3-2 ने पराभूत करून अंतिम 16 संघांमध्ये प्रवेश केला. केप व्हर्डीविरुद्धचा हा सामना अर्जेंटिनाच्या कर्णधाराचा सलग आठवा फिफा विश्वचषक सामना ठरला, ज्यात त्याने किमान एक गोल केला आहे. मेस्सीने केप व्हर्डीविरुद्ध सामन्याच्या 29 व्या मिनिटाला आपल्या विश्वचषक कारकिर्दीतील 20 वा गोल केला.
20 गोलांसह तो विश्वचषक इतिहासातील सर्वकालीन सर्वाधिक गोल करणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत अव्वल स्थानी कायम आहे, तो फ्रान्सच्या किलियन एमबाप्पेपेक्षा दोन गोलने मागे आहे. या वर्षीच्या स्पर्धेतील हा त्याचा सातवा गोल होता, ज्यामुळे तो गोल्डन बूटच्या शर्यतीत म्बाप्पेपेक्षा एका गोलने मागे आहे. मेस्सीने आपल्या शेवटच्या आठ विश्वचषक सामन्यांमध्ये 12 गोल केले आहेत. मेस्सीने कधीही गोल्डन बूट जिंकलेला नाही. 2022 च्या विश्वचषकात सात गोल करून तो एमबाप्पेपेक्षा एका गोलने मागे होता, तर 2014 मध्ये चार गोल करून तो संयुक्तपणे तिसऱ्या स्थानावर होता.
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अर्जेंटिना आणि इंटर मियामीसाठी मेस्सीसोबत खेळलेल्या रॉड्रिगो डी पॉलने सांगितले की, "माझ्यासाठी मेस्सीची मैत्री ही सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे आणि या क्षणी त्याच्यासोबत मैदानावर असण्याचे भाग्य मला लाभले आहे." गोल्डन बूटच्या यादीबद्दल सांगायचे झाले तर मेस्सी आणि एमबाप्पे यांच्या व्यतिरिक्त, नॉर्वेचा अर्लिंग हालंड आणि इंग्लंडचा हॅरी केन हे देखील प्रत्येकी पाच गोलांसह विश्वचषकातील सर्वाधिक गोल करणाऱ्या खेळाडूसाठी असलेल्या गोल्डन बूट पुरस्काराच्या शर्यतीत आहेत.
फ्रान्सचा उस्मान डेम्बेले, स्पेनचा मिकेल ओयार्झाबाल, ब्राझीलचा व्हिनिसियस ज्युनियर आणि सेनेगलचा इस्माईला सार यांनी प्रत्येकी चार गोल केले आहेत. सेनेगल स्पर्धेतून बाहेर पडल्यामुळे सार या शर्यतीतून बाहेर आहे. आजपासून राउंड ऑफ 16 च्या स्पर्धेला सुरुवात होणार आहे.
The race for the Golden Boot is heating up.— ZEE (@ZEECorporate) June 25, 2026
The big guns are firing.
Messi leads for now.
But the chase is closing in.
Poora India Watchega every goal, LIVE and exclusive on #Zee5.#FootballWorldCup2026 #HomeOfSports #WatchTheAction pic.twitter.com/qXZZegdjVO
2006 जर्मनी: 1 गोल
2010 दक्षिण आफ्रिका: 0 गोल
2014 ब्राझील: 4 गोल
2018 रशिया: 1 गोल
2022 कतार: 7 गोल
2026 उत्तर अमेरिका: 7 ध्येये*