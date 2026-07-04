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मेस्सीचं गोल्डन बूटचं स्वप्न पूर्ण होणार? शर्यतीत अव्वल, एमबाप्पेसुद्धा यादीत

लिओनेल मेस्सीने विश्वचषकातील आपल्या कामगिरीने फुटबॉल चाहत्यांची मने जिंकलेल्या अर्जेंटिनाने, अतिरिक्त वेळेत केप व्हर्डीला 3-2 ने पराभूत करून अंतिम 16 संघांमध्ये प्रवेश केला. मेस्सीने या विश्वचषकात 7 गोल केले आहेत, त्यामुळे आता त्याची नजर ही गोल्डन बुटवर असणार आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 04, 2026, 10:05 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 10:07 PM IST
मेस्सीचं गोल्डन बूटचं स्वप्न पूर्ण होणार? शर्यतीत अव्वल, एमबाप्पेसुद्धा यादीत
Source: Bureau

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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मेस्सीचं गोल्डन बूटचं स्वप्न पूर्ण होणार? शर्यतीत अव्वल, एमबाप्पेसुद्धा यादीत
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