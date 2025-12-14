क्रिकेटचा देव आणि फुटबॉलचा GOAT एका मंचावर! सचिनने मेस्सीला दिलं खास गिफ्ट, वानखेडे स्टेडियमवर ऐतिहासिक क्षण

Lionel Messi India Tour 2025 : फुटबॉलचा (Football) बादशाह लिओनेल मेस्सी (lionel Messi) हा तब्बल 14 वर्षांनी भारतात आलाय. मेस्सी तीन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर असून तो कोलकाता, हैद्राबाद, मुंबई आणि दिल्ली या शहरांमध्ये कार्यक्रम घेऊन त्याच्या फॅन्सना भेटणार आहे. मेस्सीचा हा भारत दौरा त्याच्या भारतीय फॅन्ससाठी खूपच खास आहे. त्यामुळे आपल्या आवडत्या फुटबॉलरची एक झलक पाहायला मिळावी यासाठी फॅन्स भारतातील विविध शहरांमधून मेस्सी भेट देणाऱ्या शहरांमध्ये पोहोचत आहेत. रविवार 14 डिसेंबर रोजी लिओनेल मेस्सी हा देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत दाखल झाला. येथे वानखेडे स्टेडियम (Wankhede Stadium) एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. यात फॅन्स सह सेलिब्रिटी आणि राजकीय व्यक्ती देखील मेस्सीला भेटण्यासाठी उपस्थित होते.
लिओनेल मेस्सी वानखेडे स्टेडियमवर आला तेव्हा तो फॅन्सला भेटला तसेच त्याने स्टॅन्डच्या दिशेने फुटबॉल सुद्धा भिरकावले. सोबतच तो युवा फुटबॉलपटू असलेल्या संघांसोबत फुटबॉल सुद्धा खेळला. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मेस्सीचे मुंबईत स्वागत केले. यावेळी मेस्सीने त्यांना त्याची सही असलेली जर्सी गिफ्ट केली. क्रिकेटचा देव म्हणून प्रसिद्ध असलेला सचिन तेंडुलकरने सुद्धा यावेळी लिओनेल मेस्सीची भेट घेतली. यावेळी सचिन तेंडुलकरने त्यांना आपली 10 नंबरची भारताची जर्सी भेट केली. ज्यावर सचिनचा ऑटोग्राफ होता. सचिन आणि मेस्सीने सोबत फोटो काढला. हा भारताच्या क्रीडा विश्वातील एक ऐतिहासिक क्षण होता.
VIDEO Maharashtra: Amid loud cheers, Indian cricket legend Sachin Tendulkar gifts Argentine football icon Lionel Messi the 2011 World Cup jersey, calling it a golden moment for Mumbai and India.
(Source: Third Party)
(Full VIDEO available on PTI Videos pic.twitter.com/GKIqReBoqa
Press Trust of India (PTI_News) December 14, 2025
One GOAT to another GOAT pic.twitter.com/F2zvmdG88c
Doordarshan Sports (ddsportschannel) December 14, 2025
भारताचा स्टार फुटबॉलर सुनील छेत्री याने सुद्धा वानखेडे स्टेडियमवर लिओनेल मेस्सीची भेट घेतली. दोन्ही स्टार फुटबॉलरची गळाभेट झाली यावेळी दोघांनी चर्चा सुद्धा केली. मेस्सीने त्याची सही असलेली जर्सी सुनील छेत्रीला भेट दिली. स्टेडियमवर बॉलिवूडचे मोठे स्टार्स आपल्या कुटुंबासोबत उपस्थित होते. यात करीना कपूर, दिपशिखा देशमुख, टायगर श्रॉफ इत्यादींचा समावेश होता.