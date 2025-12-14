English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

क्रिकेटचा देव आणि फुटबॉलचा GOAT एका मंचावर! सचिनने मेस्सीला दिलं खास गिफ्ट, वानखेडे स्टेडियमवर ऐतिहासिक क्षण

Lionel Messi India Tour 2025 : रविवार 14 डिसेंबर रोजी लिओनेल मेस्सी हा देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत दाखल झाला. येथे वानखेडे स्टेडियम एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. 

पूजा पवार | Updated: Dec 14, 2025, 08:02 PM IST
क्रिकेटचा देव आणि फुटबॉलचा GOAT एका मंचावर! सचिनने मेस्सीला दिलं खास गिफ्ट, वानखेडे स्टेडियमवर ऐतिहासिक क्षण
(Photo Credit : Social Media)

Lionel Messi India Tour 2025 : फुटबॉलचा (Football) बादशाह लिओनेल मेस्सी (lionel Messi) हा तब्बल 14 वर्षांनी भारतात आलाय. मेस्सी तीन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर असून तो कोलकाता, हैद्राबाद, मुंबई आणि दिल्ली या शहरांमध्ये कार्यक्रम घेऊन त्याच्या फॅन्सना भेटणार आहे. मेस्सीचा हा भारत दौरा त्याच्या भारतीय फॅन्ससाठी खूपच खास आहे. त्यामुळे आपल्या आवडत्या फुटबॉलरची एक झलक पाहायला मिळावी यासाठी फॅन्स भारतातील विविध शहरांमधून मेस्सी भेट देणाऱ्या शहरांमध्ये पोहोचत आहेत. रविवार 14 डिसेंबर रोजी लिओनेल मेस्सी हा देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत दाखल झाला. येथे वानखेडे स्टेडियम (Wankhede Stadium) एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. यात फॅन्स सह सेलिब्रिटी आणि राजकीय व्यक्ती देखील मेस्सीला भेटण्यासाठी उपस्थित होते. 

Add Zee News as a Preferred Source

सचिन तेंडुलकरने मेस्सीला दिलं खास गिफ्ट : 

लिओनेल मेस्सी वानखेडे स्टेडियमवर आला तेव्हा तो फॅन्सला भेटला तसेच त्याने स्टॅन्डच्या दिशेने फुटबॉल सुद्धा भिरकावले. सोबतच तो युवा फुटबॉलपटू असलेल्या संघांसोबत फुटबॉल सुद्धा खेळला. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मेस्सीचे मुंबईत स्वागत केले. यावेळी मेस्सीने त्यांना त्याची सही असलेली जर्सी गिफ्ट केली. क्रिकेटचा देव म्हणून प्रसिद्ध असलेला सचिन तेंडुलकरने सुद्धा यावेळी लिओनेल मेस्सीची भेट घेतली. यावेळी सचिन तेंडुलकरने त्यांना आपली 10 नंबरची भारताची जर्सी भेट केली. ज्यावर सचिनचा ऑटोग्राफ होता. सचिन आणि मेस्सीने सोबत फोटो काढला. हा भारताच्या क्रीडा विश्वातील एक ऐतिहासिक क्षण होता.  

मेस्सी आणि सुनील छेत्रीची गळाभेट : 

भारताचा स्टार फुटबॉलर सुनील छेत्री याने सुद्धा वानखेडे स्टेडियमवर लिओनेल मेस्सीची भेट घेतली. दोन्ही स्टार फुटबॉलरची गळाभेट झाली यावेळी दोघांनी चर्चा सुद्धा केली. मेस्सीने त्याची सही असलेली जर्सी सुनील छेत्रीला भेट दिली. स्टेडियमवर बॉलिवूडचे मोठे स्टार्स आपल्या कुटुंबासोबत उपस्थित होते. यात करीना कपूर, दिपशिखा देशमुख, टायगर श्रॉफ इत्यादींचा समावेश होता. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
sachin tendulkarLionel MessiSports newsFootballCricket News

इतर बातम्या

एका आठवड्यात सोनं 3770 रुपयांनी महागलं, तर चांदीची 8000 रुप...

भारत