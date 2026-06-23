/Lionel Messi : लिओनल मेस्सीने रचला इतिहास, फिफा वर्ल्ड कपमध्ये सर्वात जास्त गोल करणारा खेळाडू

Lionel Messi World Record : सोमवारी फिफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये अर्जेंटिना विरुद्ध ऑस्ट्रिया यांच्यात सामना पार पडला. या सामन्यात लिओनल मेस्सीने दोन गोल करून इतिहास रचला आहे. तो या स्पर्धेच्या इतिहासात सर्वाधिक गोल करणारा खेळाडू ठरला आहे. सोमवारी सामन्यादरम्यान पेनल्टी मिस केल्यावर मेस्सीने सामन्यात पहिला गोल केला, ज्यामुळे फक्त अर्जेंटिनाने 1-0 ने आघडी घेतली नाही तर मेस्सी हा फिफा वर्ल्ड कपच्या इतिहासातील सर्वात जास्त गोल करणारा खेळाडू ठरला. मेस्सी यंदा त्याचा सहावा फिफा वर्ल्ड कप खेळतोय आणि हा त्याने स्पर्धेत केलेला 17 वा गोल होता.
38 वर्षांच्या लिओनल मेस्सीने सोमवारी फिफा वर्ल्ड कपमध्ये त्याचा 17 वा गोल केला आणि यासह जर्मनीचा दिग्गज स्ट्राइकर मिरोस्लाव क्लोस याचा 16 गोल करण्याचा ऐतिहासिक रेकॉर्ड मागे टाकला. मेस्सीच्या फॉर्मचा अंदाज या गोष्टीने लावला जाऊ शकतो की त्याने लागोपाठ 6 वर्ल्ड कप सामन्यात गोल करण्याचा रेकॉर्ड सुद्धा आपल्या नावावर केला आहे. आता तो फ्रान्सच्या जस्ट फॉन्टेन आणि ब्राझीलच्या जैरझिन्यो यांच्यासोबत या खास क्लबमध्ये सामील झाला आहे.
सोमवारी झालेल्या सामन्याच्या 9 व्या मिनिटाला लिओनल मेस्सीजवळ इतिहास रचण्याची संधी आली होती. ऑस्ट्रेलियाच्या पेनल्टी बॉक्समध्ये लुटारो मार्टिनेज सोबत फाऊल झाला ज्यामुळे वीएआर तपासणीनंतर अर्जेन्टिनाला पेनल्टी मिळाली. मात्र मेस्सी या पेनल्टीमध्ये गोल करण्यात यशस्वी झाला नाही. सोपी संधी गमावल्यामुळे मेस्सीची खूप निराशा झाली. मात्र त्यानंतर मेस्सीने दोन गोल केले आणि त्याला जगातील महान फुटबॉलपटू का म्हणतात हे पुन्हा एकदा सिद्ध केलं .
फिफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये अर्जेन्टिनाने मागच्या आठवड्यात त्यांचा स्पर्धेतील पहिला सामना खेळला होता. यावेळी मेस्सीने वर्ल्ड कपमध्ये पदार्पण केलेल्याला 20 वर्ष पूर्ण झाले होते. यावेळी अल्जेरिया विरुद्ध खेळताना मेस्सीने तीन गोल करून हॅट्रिक केली. यानंतर मेस्सी हा वर्ल्ड कपच्या इतिहासात हॅट्रिक करणारा सर्वात वयस्कर खेळाडू ठरला. यापूर्वी हा रेकॉर्ड ख्रिस्तियानो रोनाल्डो (33 वर्ष) यांच्या नावावर होता. अर्जेंटिनाच्या जर्सीत आतापर्यंत मेस्सीने 11 हॅट्रिक केल्या आहेत.