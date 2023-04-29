IPL 2023 KKR vs GT : कोलकाताच्या मैदानावर गुजरात सव्वाशेर, 7 गडी राखून रायडर्सला पाजलं पाणी!

IPL 2023 KKR vs GT : कोलकाताने दिलेल्या 180 धावांचं आव्हान पार करताना गुजरात टायटन्सने दणक्यात विजय नोंदवला आहे. रहमानउल्ला गुरबाज (Rahmanullah Gurbaz) यांच्या अफलातून कामगिरीच्या जोरावर कोलकाताने 179 धावा केल्या होत्या. त्याला प्रत्युत्तर देताना शुभम गिल (Shubman Gill), हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya), विजय शंकर (Vijay Shankar) आणि डेव्हिड मिलरच्या जोरावर गुजरातने अवघड असा विजय पार केला. गुजरातच्या वतीने मोहम्मद शमीने तीन विकेट घेतल्या.
29 Apr 2023, 19:11 वाजता
IPL 2023 GT vs KKR Live Score: गुजरातला बसला तिसरा धक्का, शुभमन गिल झाला बाद, सुनील नरेनच्या गोलंदाजीवर गमावली विकेट
Match 39. WICKET! 11.2: Shubman Gill 49(35) ct Andre Russell b Sunil Narine, Gujarat Titans 93/3 https://t.co/SZJorCvgb8 #TATAIPL #KKRvGT #IPL2023
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29 Apr 2023, 19:07 वाजता
IPL 2023 GT vs KKR Live Score: गुजरातला बसला मोठा धक्का, कर्णधार हार्दिक पंड्या झाला बाद, हर्षित राणाच्या गोलंदाजीवर गमावली विकेट
Match 39. WICKET! 10.4: Hardik Pandya 26(20) lbw Harshit Rana, Gujarat Titans 91/2 https://t.co/SZJorCvgb8 #TATAIPL #KKRvGT #IPL2023
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29 Apr 2023, 19:02 वाजता
IPL 2023 GT vs KKR Live Score: 10 ओव्हरमध्ये गुजरातची 89 धावांची खेळी आणि 1 विकेटचं नुकसान , शुभमन गिल आणि हार्दिक पांड्या क्रिझवर
29 Apr 2023, 18:38 वाजता
IPL 2023 GT vs KKR Live Score: गुजरातला पहिला धक्का, रिद्धिमान साहा बाद, आंद्रे रसेलच्या गोलंदाजीवर गमावली विकेट
Match 39. WICKET! 4.1: Wriddhiman Saha 10(10) ct Harshit Rana b Andre Russell, Gujarat Titans 41/1 https://t.co/SZJorCvgb8 #TATAIPL #KKRvGT #IPL2023
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29 Apr 2023, 17:16 वाजता
IPL 2023 GT vs KKR Live Score: एकाच ओव्हरमध्ये कोलकाताला दोन मोठे धक्के, जोशुआ लिटलची उत्तम गोलंदाजी नितीश राणा आणि व्यंकटेश अय्यर बाद
Make THAT two in an over
Little gets two Big wickets in the form of Venkatesh Iyer and #KKR captain Nitish Rana!
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29 Apr 2023, 17:02 वाजता
IPL 2023 GT vs KKR Live Score: रहमानउल्ला गुरबाजकडून दमदार फलंदाजीचं प्रदर्शन, फक्त 27 चेंडूत अर्धशतक पूर्ण
29 Apr 2023, 16:50 वाजता
IPL 2023 GT vs KKR Live Score: पॉवरप्लेमध्ये कोलकाताची 61 धावांची खेळी आणि 2 विकेटचं नुकसान , रहमानउल्ला गुरबाज आणि व्यंकटेश अय्यर क्रिझवर,10.16चं रनरेट
29 Apr 2023, 16:43 वाजता
IPL 2023 GT vs KKR Live Score: कोलकाताला बसला दुसरा धक्का, शार्दुल ठाकूर झाला बाद, मोहम्मद शमीच्या गोलंदाजीवर गमावली विकेट
Match 39. WICKET! 4.6: Shardul Thakur 0(4) ct Mohit Sharma b Mohammad Shami, Kolkata Knight Riders 47/2 https://t.co/SZJorCvgb8 #TATAIPL #KKRvGT #IPL2023
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29 Apr 2023, 16:39 वाजता
IPL 2023 GT vs KKR Live Score: 4 ओव्हरमध्ये कोलकाताची 36 धावांची खेळी आणि 1 विकेटचं नुकसान , रहमानउल्ला गुरबाज आणि शार्दुल ठाकूर क्रिझवर, 9.00चं रनरेट
29 Apr 2023, 16:37 वाजता
IPL 2023 GT vs KKR Live Score: कोलकाताकडून पहिल्या विकेट नंतर शार्दूल ठाकूरवर फलंदाजीची जवाबदारी