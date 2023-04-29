English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
CONTACT US. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

IPL 2023 KKR vs GT : कोलकाताच्या मैदानावर गुजरात सव्वाशेर, 7 गडी राखून रायडर्सला पाजलं पाणी!

IPL 2023 KKR vs GT: गुजरात टायटन्स आणि कोलकाता नाईट रायडर्स (Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans) यांच्यात आयपीएलचा 39 वा सामना कोलकाताच्या ईडन गार्डन्सवर (Eden Gardens, Kolkata) खेळला गेला. या सामन्यात गुजरातने दणदणीत विजय नोंदवला आहे.

कमेंट देखें |
IPL 2023 KKR vs GT : कोलकाताच्या मैदानावर गुजरात सव्वाशेर, 7 गडी राखून रायडर्सला पाजलं पाणी!

IPL 2023 KKR vs GT : कोलकाताने दिलेल्या 180 धावांचं आव्हान पार करताना  गुजरात टायटन्सने दणक्यात विजय नोंदवला आहे. रहमानउल्ला गुरबाज (Rahmanullah Gurbaz) यांच्या अफलातून कामगिरीच्या जोरावर कोलकाताने 179 धावा केल्या होत्या. त्याला प्रत्युत्तर देताना शुभम गिल (Shubman Gill), हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya), विजय शंकर (Vijay Shankar) आणि डेव्हिड मिलरच्या जोरावर गुजरातने अवघड असा विजय पार केला. गुजरातच्या वतीने मोहम्मद शमीने तीन विकेट घेतल्या.

29 Apr 2023, 19:11 वाजता

IPL 2023 GT vs KKR Live Score: गुजरातला बसला तिसरा धक्का, शुभमन गिल झाला बाद, सुनील नरेनच्या गोलंदाजीवर गमावली विकेट 

29 Apr 2023, 19:07 वाजता

IPL 2023 GT vs KKR Live Score: गुजरातला बसला मोठा धक्का, कर्णधार हार्दिक पंड्या झाला बाद, हर्षित राणाच्या गोलंदाजीवर गमावली विकेट 

29 Apr 2023, 19:02 वाजता

IPL 2023 GT vs KKR Live Score: 10 ओव्हरमध्ये गुजरातची 89 धावांची खेळी आणि 1 विकेटचं नुकसान , शुभमन गिल आणि  हार्दिक पांड्या क्रिझवर 

 

29 Apr 2023, 18:38 वाजता

IPL 2023 GT vs KKR Live Score: गुजरातला पहिला धक्का,  रिद्धिमान साहा बाद, आंद्रे रसेलच्या गोलंदाजीवर गमावली विकेट 

29 Apr 2023, 17:16 वाजता

IPL 2023 GT vs KKR Live Score: एकाच ओव्हरमध्ये कोलकाताला दोन मोठे धक्के,  जोशुआ लिटलची उत्तम गोलंदाजी नितीश राणा आणि व्यंकटेश अय्यर बाद 

29 Apr 2023, 17:02 वाजता

IPL 2023 GT vs KKR Live Score: रहमानउल्ला गुरबाजकडून दमदार फलंदाजीचं प्रदर्शन, फक्त 27 चेंडूत अर्धशतक पूर्ण 

29 Apr 2023, 16:50 वाजता

IPL 2023 GT vs KKR Live Score: पॉवरप्लेमध्ये कोलकाताची 61 धावांची खेळी आणि 2 विकेटचं नुकसान , रहमानउल्ला गुरबाज आणि व्यंकटेश अय्यर क्रिझवर,10.16चं रनरेट 

29 Apr 2023, 16:43 वाजता

IPL 2023 GT vs KKR Live Score: कोलकाताला बसला दुसरा धक्का, शार्दुल ठाकूर झाला बाद, मोहम्मद शमीच्या गोलंदाजीवर गमावली विकेट

29 Apr 2023, 16:39 वाजता

IPL 2023 GT vs KKR Live Score: 4 ओव्हरमध्ये कोलकाताची 36 धावांची खेळी आणि 1 विकेटचं नुकसान , रहमानउल्ला गुरबाज आणि शार्दुल ठाकूर क्रिझवर, 9.00चं रनरेट 

 

29 Apr 2023, 16:37 वाजता

IPL 2023 GT vs KKR Live Score: कोलकाताकडून पहिल्या विकेट नंतर शार्दूल ठाकूरवर फलंदाजीची जवाबदारी 

ट्रेंडिंग न्यूज़

बाजार समित्यांमध्ये मविआची सरशी, कोणाला किती जागा मिळाल्या जाणून घ्या एका क्लिकवर

बाजार समित्यांमध्ये मविआची सरशी, कोणाला किती जागा मिळाल्या जाणून घ्या एका क्लिकवर
शहा, रेड्डी, शर्मा... बारसूत कोणाची किती जमीन? सुषमा अंधारेंनी वाचून दाखवली जमीन मालकांची यादी

शहा, रेड्डी, शर्मा... बारसूत कोणाची किती जमीन? सुषमा अंधारेंनी वाचून दाखवली जमीन मालकांची यादी
Delhi Metro मध्ये तरुणांचं घाणेरडं कृत्य; विकृत तरुणांचा VIDEO VIRAL

Delhi Metro मध्ये तरुणांचं घाणेरडं कृत्य; विकृत तरुणांचा VIDEO VIRAL
APMC Election Results : बाजार समित्यांमध्ये मविआची सरशी; भाजप-शिंदे गट पिछाडीवर

APMC Election Results : बाजार समित्यांमध्ये मविआची सरशी; भाजप-शिंदे गट पिछाडीवर
Sita Navami 2023 : आज सीता जयंती! शुभ मुहूर्त पूजा विधी आणि महत्त्व जाणून घ्या

Sita Navami 2023 : आज सीता जयंती! शुभ मुहूर्त पूजा विधी आणि महत्त्व जाणून घ्या

भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष बृजभूषण सिंह यांना अटक होण्याची शक्यता

भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष बृजभूषण सिंह यांना अटक होण्याची शक्यता
...तर भारत जिंकला असता, Virat Kohli च्या कॅप्टन्सीवर Ravi Shastri स्पष्टच बोलले!

...तर भारत जिंकला असता, Virat Kohli च्या कॅप्टन्सीवर Ravi Shastri स्पष्टच बोलले!
भारतीय क्रिकेटपटू गप्प का, आमची इतकी ही लायकी नाही का? कुस्तीपटू विनेश फोगाटचा संतप्त सवाल

भारतीय क्रिकेटपटू गप्प का, आमची इतकी ही लायकी नाही का? कुस्तीपटू विनेश फोगाटचा संतप्त सवाल
IPL 2023 : लखनऊचा &#039;नवाबी&#039; खेळ; आयपीएलमध्ये इतिहास रचत नोंदवला दुसरा सर्वाधिक स्कोर

IPL 2023 : लखनऊचा 'नवाबी' खेळ; आयपीएलमध्ये इतिहास रचत नोंदवला दुसरा सर्वाधिक स्कोर
पतीने ब्यूटी पार्लरला जाण्यापासून रोखलं, संतापलेल्या पत्नीने उचललं धक्कादायक पाऊल

पतीने ब्यूटी पार्लरला जाण्यापासून रोखलं, संतापलेल्या पत्नीने उचललं धक्कादायक पाऊल