Marathi News
IND U19 vs PAK U19 Final LIVE Score: आज रंगणार भारत विरुद्ध पाकिस्तान अंतिम सामना! बघा लाईव्ह अपडेट्स

IND U19 vs PAK U19 Final LIVE Score: नमस्कार!  Zee 24 Taas च्या लाईव्ह ब्लॉगमध्ये आपले स्वागत आहे. येथे, आज आम्ही तुम्हाला भारत-पाकिस्तान अंडर-19 आशिया कप फायनलमधील सर्व लाईव्ह अपडेट्स आणि स्कोअर देणार आहोत. झटपट अपडेट्ससाठी तुम्ही आमच्या ब्लॉगशी कनेक्ट राहू शकता.    

Tejashree Gaikwad | Dec 21, 2025, 09:19 AM IST
IND U19 vs PAK U19 Asia Cup 2025 Final LIVE Score:  भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील अंडर-१९ आशिया कप २०२५ चा अंतिम सामना आज, २१ डिसेंबर रोजी दुबई येथे खेळला जणार आहे.आयुष म्हात्रेच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ विजेतेपदाला लक्ष्य करेल. उपांत्य फेरीत भारताने श्रीलंकेचा पराभव केला, तर पाकिस्तानने बांगलादेशचा पराभव केला. या स्पर्धेत या दोन्ही संघांमधील चूरस बघण्यासारखी असेल... या सामन्याचे प्रत्येक अपडेट्स जाणून एका क्लिकवर जाणून घ्या. 

21 Dec 2025, 09:18 वाजता

आतापर्यंत स्पर्धेत सर्वाधिक धावा कोणी केल्या आहेत?

पाकिस्तानच्या समीर मिन्हासने २०२५ च्या अंडर-१९ आशिया कपमध्ये चार सामन्यांमध्ये २९९ धावा केल्या आहेत. आज भारताविरुद्धच्या अंतिम सामन्यात तो लक्ष केंद्रित करेल. दरम्यान, अभिज्ञान कुंडूने चार सामन्यांमध्ये २६३ च्या सरासरीने २६३ धावा केल्या आहेत. वैभव सूर्यवंशीने स्पर्धेत चार सामन्यांमध्ये २३५ धावा केल्या आहेत.

21 Dec 2025, 09:17 वाजता

तुम्ही अंतिम सामना कुठे पाहू शकता?

India U19 vs Pakistan U19 Final Live Score: भारत विरुद्ध पाकिस्तान अंडर-19 आशिया कप 2025 चा अंतिम सामना दुबईतील एसीसी अकादमी मैदानावर खेळवला जाणार आहे. चाहते सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर टीव्हीवर सामना पाहू शकतात. तर मोबाईलवर, चाहते सोनी लिव्ह अॅप आणि वेबसाइटवर सामन्याचे लाईव्ह स्ट्रीमिंग पाहू शकतात.

21 Dec 2025, 09:04 वाजता

पाकिस्तानचा संघ कसा आहे?

India U19 vs Pakistan U19 Final Live Score: फरहान युसूफ (कर्णधार), उस्मान खान (उपकर्णधार), अब्दुल सुभान, अहमद हुसेन, अली हसन बलोच, अली रझा, दानियाल अली खान, हमजा जहूर (यष्टीरक्षक), हुजैफा अहसान, मोमीन कमर, मोहम्मद सय्यम, मोहम्मद शायन (wk), नकाब शफीक, समीर मिन्हास, मोहम्मद हुजैफा.

21 Dec 2025, 09:03 वाजता

India U19 vs Pakistan U19 Final Live Score: भारताचा संघ कसा आहे?

आयुष म्हात्रे (कर्णधार), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा ​​(उपकर्णधार), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (यष्टीरक्षक), हरवंश सिंग (विकेटकीपर), युवराज गोहिल, कनिष्क चौहान, खिलन ए. पटेल, नमन पुष्पक, , डी. दिपेश, हेनिल पटेल, किशन कुमार सिंग, उद्धव मोहन, आरोन जॉर्ज.

21 Dec 2025, 09:02 वाजता

नमस्कार!

नमस्कार!  Zee 24 Taas च्या लाईव्ह ब्लॉगमध्ये आपले स्वागत आहे. येथे, आज आम्ही तुम्हाला भारत-पाकिस्तान अंडर-१९ आशिया कप फायनलमधील सर्व लाईव्ह अपडेट्स आणि स्कोअर देणार आहोत. झटपट अपडेट्ससाठी तुम्ही आमच्या ब्लॉगशी कनेक्ट राहू शकता.

