IND vs ENG LIVE Score: आज रंगणार भारत विरुद्ध इंग्लंड सेमीफायनल! जाणून घ्या प्रत्येक अपडेट्स

India vs England Semi Final LIVE Score (भारत विरुद्ध इंग्लंड सेमीफायनल लाईव्ह स्कोअर): आज टी20 विश्वचषक 2026 स्पर्धेत आज भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात सेमीफायनाय सामना रंगणार आहे. सध्याचा विजेता असलेला भारतीय संघ पुन्हा एकदा अंतिम फेरी गाठण्याच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. दुसरीकडे इंग्लंडसारखा मजबूत आणि अनुभवी संघ भारतासमोर मोठे आव्हान निर्माण करू शकतो.  या सामन्याचे सर्व अपडेट्स एका क्लिकवर या ब्लॉगच्या माध्यमातून घ्या....     

Tejashree Gaikwad | Mar 05, 2026, 15:11 PM IST
India vs England Semi Final LIVE: मुंबईतील प्रतिष्ठित वानखेडे स्टेडियमवर आयसीसी पुरुष टी20 विश्वचषक स्पर्धेच्या दुसऱ्या उपांत्य फेरीत गतविजेत्या भारताची गाठ पुनरुज्जीवित इंग्लंडशी पडणार आहे. दोन्ही संघ तिसऱ्या टी20 विश्वचषक विजेतेपदावर लक्ष केंद्रित करत आहेत, ज्यामुळे अहमदाबाद येथे होणाऱ्या सामन्यात अंतिम फेरीत स्थान मिळविण्यासाठी एक जबरदस्त लढत होईल. आज  05 मार्च रोजी मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर हा सामना खेळवला जाणार असून सामना सायंकाळी 7 वाजता सुरू होईल. या महत्त्वपूर्ण सामन्याचे प्रत्येक अपडेट्स तुम्ही या ब्लॉगच्या माध्यमातून बघू शकता. नवीन अपडेट्स मिळवण्यासाठी या पेजला रिफ्रेश करत राहा... 

5 Mar 2026, 15:11 वाजता

IND vs ENG LIVE Score: भारताच्या अंतिम अकरा संघात काही बदल होतील का?

इंग्लंडविरुद्धच्या उपांत्य सामन्यासाठी भारतीय संघ त्यांच्या अंतिम अकरा संघात काही बदल करेल का हे पाहणे मनोरंजक असेल. अभिषेक शर्मा कठीण परिस्थितीतून जात आहे. तर, सूर्यकुमार यादव आज त्याला बाहेर ठेवण्याचा धाडसी निर्णय घेईल का? जर तसे झाले तर, रिंकू सिंग अंतिम अकरा संघात परतेल आणि भारताचा फलंदाजी क्रम संतुलित दिसेल.

5 Mar 2026, 14:21 वाजता

IND vs ENG LIVE Score: भारताचा वरचष्मा

भारत आणि इंग्लंडमध्ये आतापर्यंत एकूण २९ टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले आहेत. यापैकी १७ सामने भारताने जिंकले आहेत, तर १२ सामने इंग्लंडने जिंकले आहेत. टी-२० विश्वचषकात दोन्ही संघ पाच वेळा एकमेकांसमोर आले आहेत, जिथे भारत ३-२ अशी आघाडीवर आहे. भारताने वानखेडे स्टेडियमवर सात टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत, त्यापैकी पाच जिंकले आहेत आणि दोन गमावले आहेत. दरम्यान, इंग्लंडने वानखेडे स्टेडियमवर एकूण सहा टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. इंग्लंडने तीन जिंकले आहेत आणि तेवढेच पराभव पत्करले आहेत.

5 Mar 2026, 14:19 वाजता

IND vs ENG Live Score: वानखेडेवर रेकॉर्ड

२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात वानखेडे स्टेडियमवर एकूण सात सामने खेळले गेले आहेत. प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघाला थोडासा फायदा आहे. प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघांनी चार सामने जिंकले आहेत, तर पाठलाग करणाऱ्या संघाने तीन सामने जिंकले आहेत. भारत आणि इंग्लंडमध्ये एक रोमांचक सामना होऊ शकतो, कारण दोन्ही संघांची ताकद तुलनेने समान आहे.

5 Mar 2026, 14:17 वाजता

IND vs ENG Live Score: खेळाडूंचा सराव 

मुंबईतील वानखेडे स्टेडियममध्ये भारतीय संघांचा जोरदार सराव 

5 Mar 2026, 14:16 वाजता

IND vs ENG Live Score: खेळाडूंची जोरदार तयारी 

भारतीय खेळाडूंना सेमी फायनायमध्ये कोणत्याही चुका करायच्या नाहीत. हे लक्षात घेऊन, संपूर्ण संघाने इंग्लंडविरुद्धच्या सामन्यासाठी कठोर सराव केला.

5 Mar 2026, 14:14 वाजता

IND vs ENG Live Score: वानखेडेवर रंगणार सामना 

 

5 Mar 2026, 14:13 वाजता

IND vs ENG LIVE: आज रंगणार भारत विरुद्ध  इंग्लंड सेमीफायनल!

नमस्कार! Zee 24 Taas च्या टी20 विश्वचषक 2026 स्पर्धेतील भारत विरुद्ध इंग्लंड सेमीफायनलच्या सामान्यच्या लाईव्ह ब्लॉगमध्ये तुमचे स्वागत आहे. या ब्लॉगच्या माध्यमातून तुम्ही सर्व अपडेट्स एका क्लिकवर मिळवू शकता. 

5 Mar 2026, 14:13 वाजता

IND vs ENG Live Score: भारत सेमीफायनलसाठी सज्ज

भारतीय संघ प्रतिष्ठित वानखेडे स्टेडियमवर इंग्लंडविरुद्ध उपांत्य फेरी खेळण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज आहे.

