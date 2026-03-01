English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • IND vs WI LIVE: भारत आणि वेस्ट इंडिजसाठी करो या मरो सामना, बघा सामन्याचे प्रत्येक अपडेट्स एका क्लिकवर

IND vs WI LIVE: भारत आणि वेस्ट इंडिजसाठी करो या मरो सामना, बघा सामन्याचे प्रत्येक अपडेट्स एका क्लिकवर

India vs West Indies Live Score: सेमीफायनलमध्ये स्थान निश्चित करण्यासाठी भारतीय संघाला आजचा सामना जिंकणे आवश्यक आहे. या सामन्यात भारताचा सामना वेस्ट इंडिजशी होईल. या दोन्ही संघांसाठी हा सामना करो या मरो असा असणार आहे.   

Tejashree Gaikwad | Mar 01, 2026, 13:29 PM IST
 India vs West Indies T20 World Cup Super 8 LIVE score: आज, भारतीय संघ टी20 विश्वचषक 2026 च्या अंतिम सुपर 8 सामन्यात वेस्ट इंडिजशी सामना करेल. हा सामना कोलकात्याच्या ईडन गार्डन्स स्टेडियमवर खेळला जाईल. भारत आणि वेस्ट इंडिज या दोन्ही संघांसाठी हा करो या मरो असा सामना आहे. हा सामना जिंकणारा संघ सेमीफायनलमध्ये प्रवेश करेल. या सामन्याचे प्रत्येक अपडेट्स तुम्ही एका क्लिकवर या ब्लॉगच्या माध्यमातून बघू शकता. 

 

1 Mar 2026, 13:13 वाजता

 IND vs WI LIVE:  एकूण टी20 आंतरराष्ट्रीय (T20I) आकडेवारी

दोन्ही संघांमध्ये आतापर्यंत 30 टी20 आंतरराष्ट्रीय सामने झाले आहेत.

भारताने 19 सामने जिंकले आहेत.

वेस्टइंडीजने 10 सामने जिंकले आहेत.

1 सामना अनिर्णित राहिला आहे.

ही आकडेवारी दर्शवते की एकूण टी20 क्रिकेटमध्ये भारताचा पलडा जड आहे.

1 Mar 2026, 13:06 वाजता

IND vs WI LIVE: भारतासाठी  विजय आवश्यक 

कोलकात्यातील ईडन गार्डन्सवर झालेल्या त्यांच्या शेवटच्या सुपर ८ सामन्यात वेस्ट इंडिजचा पराभव करून भारतीय संघ उपांत्य फेरीत स्थान निश्चित करण्याचा प्रयत्न करेल. वेस्ट इंडिजचा आफ्रिकन संघाकडून पराभव आणि भारताचा झिम्बाब्वेवर विजय यामुळे ग्रुप १ सुपर ८ चा हा सामना दोन्ही संघांसाठी क्वार्टर फायनल बनला आहे, कारण विजेता संघ अंतिम चारमध्ये प्रवेश करेल. या सामन्यातील विजेता संघ ५ मार्च रोजी मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर इंग्लंडविरुद्ध होणाऱ्या दुसऱ्या उपांत्य फेरीत प्रवेश करेल.

1 Mar 2026, 13:05 वाजता

IND vs WI LIVE: भारतीय संघ

सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), अक्षर पटेल, संजू सॅमसन, अभिषेक शर्मा, टिळक वर्मा, हार्दिक पंड्या, इशान किशन, शिवम दुबे, वॉशिंग्टन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग, रिंकू सिंग, मोहम्मद सिराज.

1 Mar 2026, 13:05 वाजता

IND vs WI LIVE: वेस्ट इंडिज संघ

शाई होप (कर्णधार), जॉन्सन चार्ल्स, रोस्टन चेस, मॅथ्यू फोर्डे, शिमरॉन हेटमायर, जेसन होल्डर, अकिल होसेन, शमार जोसेफ, ब्रँडन किंग, गुडाकेश मोटी, रोवमन पॉवेल, शेरफेन रुदरफोर्ड, क्वेंटिन सॅम्पसन, जेडेन सील्स, रोमारियो शेफर्ड.

1 Mar 2026, 13:04 वाजता

India vs West Indies Live: लाइव ब्‍लॉग

Zee 24 Taas च्य लाईव्ह ब्लॉगमध्ये आपले स्वागत आहे. आज, 2026 च्या टी20 विश्वचषकातील अंतिम सुपर 8 सामन्यात भारत वेस्ट इंडिजशी भिडणार आहे. हा सामना दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाचा आहे.याचे सगळे अपडेट्स आपण या ब्लॉगच्या माध्यमातून बघणार आहोत. 

1 Mar 2026, 12:57 वाजता

IND vs WI LIVE: टी20 हेड-टू-हेड रेकॉर्ड 

भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आणि वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम यांच्यातील टी20 क्रिकेटमधील सामना नेहमीच रोमांचक ठरला आहे. दोन्ही संघांची खेळण्याची शैली आक्रमक असल्यामुळे त्यांच्या लढतींना विशेष रंग चढतो. खाली दोन्ही संघांमधील आकडेवारीचा सविस्तर आढावा दिला आहे.

