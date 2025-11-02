English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
INDW vs SAW Final Live Score: तीन वर्षांनंतर शेफालीचा दमदार अर्धशतकाचा कमबॅक

INDIA Women vs South Africa Women Final Live Score in Marathi : आज नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्टेडियमवर 2025 (DY Patil Stadium) महिला विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात भारताचा सामना दक्षिण आफ्रिकेशी होणार आहे. दोन्ही संघांचे लक्ष त्यांच्या पहिल्या आयसीसी जेतेपदावर आहे.   

Tejashree Gaikwad | Nov 02, 2025, 18:40 PM IST
INDW vs SAW Final Live Score: महिला वर्ल्ड कप 2025 च्या अंतिम सामन्यात आज भारताचा सामना दक्षिण आफ्रिकेशी नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्टेडियमवर होणार आहे. दोन्ही संघ आपापला पहिला आयसीसी किताब जिंकण्याच्या तयारीत आहेत. भारताला 2017 च्या विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात पराभवाचा सामना करावा लागला होता. तोच त्यांच्यासाठी किताब जिंकण्याची मोठी संधी मानली जात होती. यापूर्वी भारत 2005 च्या अंतिम सामन्यातही पोहोचला होता. आता इतिहास रचण्याची वेळ आली आहे. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडिया ट्रॉफी जिंकण्यासाठी मैदानात उतरणार आहे. दुसरीकडे, दक्षिण आफ्रिका आपला पहिलाच वनडे विश्वचषक अंतिम सामना खेळणार आहे.

 

दोन्ही संघांचे प्लेईंग इलेव्हन

भारत: हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), शेफाली वर्मा, स्मृती मंधाना, जेमिमा रॉड्रिग्ज, दीप्ती शर्मा, ऋचा घोष, अमनजोत कौर, राधा यादव, क्रांती गौड, श्री चरणानी, रेणुका सिंह ठाकूर, स्नेह राणा, हरलीन देओल, अरुंधती रेड्डी, उमा छेत्री.

दक्षिण आफ्रिका: लॉरा वूल्वार्ड्ट (कर्णधार), ताझमिन ब्रिट्स, एनेके बॉश, सुने लूस, मरिजन कॅप, सिनालो जाफ्ता, एनेरी डर्कसन, क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लार्क, अयाबोंगा खाका, नॉनकुलुलेको म्लाबा, मसाबाता क्लास, तुमी सेखुखुने, नोंदुमिसो शांगासे, काराबो मेसो.

2 Nov 2025, 18:39 वाजता

तीन वर्षांनंतर शेफालीचा दमदार अर्धशतकाचा कमबॅक

INDW vs SAW Final Live:  शेफाली वर्माने अखेर आपल्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत जुलै 2022 नंतर पहिले अर्धशतक पूर्ण केले आहे. या काळात तिने तब्बल 13 डाव खेळले होते, पण मोठी खेळी करता आली नव्हती. गेल्या वर्षभरापासून ती वनडे संघाबाहेर होती आणि या विश्वचषकाच्या सुरुवातीच्या सामन्यांमध्येही तिला संधी मिळाली नव्हती.

दरम्यान, देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये तिने प्रभावी कामगिरी करत आपली तयारी कायम ठेवली होती. प्रतीक रावलच्या दुखापतीनंतर तिला सेमीफायनलमध्ये पुनरागमनाची संधी मिळाली आणि आता तिने फाइनलमध्ये धमाकेदार अर्धशतक ठोकत पुनरागमनाचा हुकमी ठसा उमटवला आहे. सध्या जेमिमा रॉड्रिग्ज तिच्या साथीने मैदानावर खेळत आहे.

20 षटकांनंतर भारताचा स्कोर – 114/1

2 Nov 2025, 18:27 वाजता

स्मृती मानधना बाद झाली, शेफालीचं दमदार अर्धशतक

INDW vs SAW Final Live: स्मृती मानधनाची उत्तम फलंदाजी अखेर संपली. ती अर्धशतकाच्या उंबरठ्यावर थांबली आणि 58 चेंडूत 45 धावा करून बाद झाली. 18व्या षटकातील चौथ्या चेंडूवर कोले ट्रायॉनच्या गोलंदाजीवर विकेटकीपर सिनालो जाफ्टाने तिचा झेल घेतला. स्मृती मानधनाने शेफालीसोबत पहिल्या विकेटसाठी 104 धावांची मौल्यवान भागीदारी केली.

स्मृती मानधनाच्या बाद झाल्यानंतर शेफाली वर्माने आपले अर्धशतक पूर्ण केले. तब्बल 13 डाव आणि साडेतीन वर्षांनंतर शेफालीकडून वनडे स्वरूपात अर्धशतक पाहायला मिळाले आहे. सध्या भारताने 20 षटकांत 1 विकेट गमावून 114 धावा केल्या आहेत. शेफाली 56 धावांवर नाबाद आहे, तर जेमिमा रॉड्रिग्ज 3 धावांवर खेळत आहे.

2 Nov 2025, 18:24 वाजता

IND vs AUS: टीम इंडियाचा ‘सुंदर’ विजय! 5 विकेट्सने मिळवला ऑस्ट्रेलियावर विजय; होबार्टमध्ये भारताने रचला इतिहास 

 

2 Nov 2025, 17:52 वाजता

IND W vs SA W Final : 'रिझर्व डे' च्या दिवशीही पाऊस पडला तर ट्रॉफी कोणाला मिळणार? जाणून घ्या नियम

 

2 Nov 2025, 17:47 वाजता

शेफालीची चौकारांची आतषबाजी

INDW vs SAW Final Live: सेमीफायनलमध्ये केवळ 10 धावा करून बाद झालेल्या शेफालीने आजच्या मोठ्या मंचावर आपली खरी ताकद दाखवली आहे. ती सध्या 15 चेंडूत 21 धावांवर खेळत आहे आणि आतापर्यंत चार चौकार ठोकले आहेत. दुसऱ्या टोकाला स्मृती मंधाना 15 चेंडूत 7 धावांवर शांतपणे खेळत आहे. आतापर्यंत 5 षटकांत भारताने 31 धावा केल्या आहेत.

2 Nov 2025, 16:38 वाजता

नाणेफेक 

INDW vs SAW Final Live: सध्या तरी सगळं ठीक आहे. दोन्ही संघ आपापल्या सामन्यात आहेत. दोन्ही संघ शांत आणि निश्चिंत दिसत आहेत. कर्णधार हरमनप्रीत कौर आणि लॉरा वोल्वार्ड टॉससाठी सज्ज आहेत.

2 Nov 2025, 16:38 वाजता

नाणेफेक झाली 

INDW vs SAW Final Live: दक्षिण आफ्रिकेने नाणेफेक जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय घेतला, भारत प्रथम फलंदाजी करणार 

 

2 Nov 2025, 16:37 वाजता

नवी मुंबईत पाऊस थांबला

INDW vs SAW Final Live: नवी मुंबईत पाऊस थांबला आहे आणि मैदानावरील कव्हर काढून टाकण्यात आले आहेत. पंचांनी नाणेफेकीची नवीन वेळ देखील जाहीर केली आहे. नाणेफेक भारतीय वेळेनुसार दुपारी ४:३२ वाजता होईल आणि सामना संध्याकाळी ५ वाजता सुरू होईल.

2 Nov 2025, 16:31 वाजता

INDW vs SAW Final Live:  ओव्हरमध्ये कपात 

पाऊस अजूनही पडत आहे. छत्र्या उघड्या आहेत. मैदानाच्या अनेक भागात पाणी साचले आहे. पाऊस थांबल्यानंतरही मैदान साफ ​​होण्यास वेळ लागेल. चाहत्यांना बराच वेळ वाट पहावी लागेल. ओव्हरमध्ये कपात संध्याकाळी ५ वाजता सुरू होईल.

2 Nov 2025, 16:30 वाजता

INDW vs SAW Final Live:  पाऊस झाला हळू

दुर्दैवाने परिस्थितीत फारसा बदल झालेला नाही. सकाळचा पाऊस थांबल्यानंतर पुन्हा सुरू झाला तेव्हा तो खूप जोरात होता. मात्र आता पावसाचा जोर काहीसा कमी झाला आहे. त्यामुळे उत्सुकतेने प्रतीक्षा करणाऱ्या प्रेक्षकांमध्ये थोडी हालचाल दिसून येत आहे. मैदानावर ग्राउंड स्टाफ दिसताच प्रेक्षकांकडून टाळ्यांचा कडकडाट होत आहे. आकाशही आता काहीसे स्वच्छ दिसत आहे, तरीही आउटफिल्डच्या अनेक भागांमध्ये पाणी साचलेले आहे.

