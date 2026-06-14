/INDW vs PAKW LIVE : भारत पाकिस्तान महामुकाबला! कोण मारणार बाजी? एका क्लिकवर वाचा सर्व अपडेट्स

फातिमा सना (कर्णधार), गुल फिरोजा, आयेशा जफर, इरम जावेद, इमान फातिमा, आलिया रियाझ, नतालिया परवेझ, सायरा जबीन, मुनीबा अली, तुबा हसन, रमीन शमीम, सादिया इक्बाल, नशरा संधू, डायना बेग, तस्मिया रुबाब.
हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मानधना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिग्स, भारती फुलमाली, दिप्ती शर्मा, रिचा घोष, श्री चर्नी, यस्तिका भाटिया, नंदिनी शर्मा, अरुंधती रेड्डी, रेणुका सिंग, क्रांती गौड, श्रेयंका पाटील, राधाव यादव.
India Women vs Pakistan Womens T20 World Cup 2026 LIVE Score : भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यामध्ये 14 जून रोजी टी20 महिला विश्वचषक 2026 चा सहावा सामना खेळवला जाणार आहे. या सामन्यात दोन्ही संघ त्यांचे बेस्ट प्लेइंग 11 मैदानात उतरवतील. या सामन्यात या स्पर्धेमध्ये दोन्ही संघाचा हा पहिला सामना असणार आहे त्यामुळे दोन्ही संघ विजयाच्या उद्देशानेच मैदानात उतरतील. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ या सामन्यात पाकिस्तानला पराभूत करून आपल्या मोहिमेची विजयी सुरुवात करण्याचा प्रयत्न करेल. सर्व क्रिकेट चाहत्यांच्या नजरा या आजच्या सामन्यावर असणार आहे, या हाय-व्होल्टेज सामन्यावर क्रिकेट चाहते बारकाईने पाहतील.