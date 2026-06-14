Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /स्पोर्ट्स
  • /INDW vs PAKW LIVE : भारत पाकिस्तान महामुकाबला! कोण मारणार बाजी? एका क्लिकवर वाचा सर्व अपडेट्स
Live Now

INDW vs PAKW LIVE : भारत पाकिस्तान महामुकाबला! कोण मारणार बाजी? एका क्लिकवर वाचा सर्व अपडेट्स

Ind vs Pak Womens T20 World Cup 2026 LIVE Score : भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यामध्ये आज महिला टी20 विश्वचषक 2026 चा सामना खेळवला जाणार आहे, हा सामना बर्मिंगहॅममधील एडजबॅस्टन येथे रंगणार आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 14, 2026, 03:48 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 03:51 PM IST
INDW vs PAKW LIVE : भारत पाकिस्तान महामुकाबला! कोण मारणार बाजी? एका क्लिकवर वाचा सर्व अपडेट्स
14 June 2026 04:01 PM (IST)

विश्वचषकातील पाकिस्तानचा संघ 

फातिमा सना (कर्णधार), गुल फिरोजा, आयेशा जफर, इरम जावेद, इमान फातिमा, आलिया रियाझ, नतालिया परवेझ, सायरा जबीन, मुनीबा अली, तुबा हसन, रमीन शमीम, सादिया इक्बाल, नशरा संधू, डायना बेग, तस्मिया रुबाब.

14 June 2026 03:50 PM (IST)

विश्वचषकातील भारताचा संघ 

हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मानधना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिग्स, भारती फुलमाली, दिप्ती शर्मा, रिचा घोष, श्री चर्नी, यस्तिका भाटिया, नंदिनी शर्मा, अरुंधती रेड्डी, रेणुका सिंग, क्रांती गौड, श्रेयंका पाटील, राधाव यादव.

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
women’s t20 world cup
india vs pakistan
cricket
Harmanpreet Kaur
IND vs Pak

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
INDW vs PAKW LIVE : भारत पाकिस्तान महामुकाबला! कोण मारणार बाजी? एका क्लिकवर वाचा सर्व अपडेट्स
women’s t20 world cup9 min ago
2
nitin gadkari9 min ago
3
T20 Mumbai League 202629 min ago
4
women’s t20 world cup39 min ago
5
Baba Vanga1 hr ago