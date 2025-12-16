English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
IPL 2026 Auction LIVE: 10 संघ, 369 खेळाडू अन् 77 जागांसाठी आज लागणार बोली! बघा सगळे अपडेट्स

IPL 2026 Auction Live Updates: दरवर्षीप्रमाणे यंदाही आयपीएल लिलावासाठी सगळेच चाहते वाट बघत आहेत. आज 16 डिसेंबर रोजी हा मिनी लिलाव पार पडणार आहे. यासाठी एकूण 10 संघ 369 खेळाडूंसाठी 77जागांवर आज बोली लावणार आहेत. याचे सर्व अपडेट्स लाईव्ह या ब्लॉगच्या माध्यमातून बघा...   

Tejashree Gaikwad | Dec 16, 2025, 13:32 PM IST
IPL 2026 Auction Live Updates Teamwise Full Squad Players List: आयपीएल 2026 चा मिनी लिलाव आज 16 डिसेंबर रोजी अबू धाबी येथे रंगणार आहे. सर्व 10 संघ दुपारी 2.30 वाजता खेळाडूंसाठी बोली लावतील. 10 फ्रँचायझींमध्ये 77 खेळाडूंच्या जागांसाठी लिलाव सुरू होणार आहे. एकूण खर्च मर्यादा ही 237.55 कोटी इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. याचे प्रत्येक अपडेट्स तुम्हाला या लाईव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून झटपट बघता येणार आहेत... 

 

 

16 Dec 2025, 13:26 वाजता

IPL 2026 Auction Live Updates: प्रत्येक संघाच्या खिशात किती पैसे आहेत?

  • कोलकाता नाईट रायडर्स - ६४.३ कोटी
  • चेन्नई सुपर किंग्ज - ४३.४ कोटी
  • सनरायझर्स हैदराबाद - २५.५ कोटी
  • लखनऊ सुपर जायंट्स - २२.९५ कोटी
  • दिल्ली कॅपिटल्स - २१.८ कोटी
  • रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू - १६.४ कोटी
  • गुजरात टायटन्स – १२.९ कोटी
  • पंजाब किंग्ज – ११.५ कोटी
  • मुंबई इंडियन्स – २.७५ कोटी

16 Dec 2025, 13:25 वाजता

IPL 2026 Auction Live Updates: IPL 2026 कधीपासून सुरू होणार? मिनी लिलावाच्या काही तास आधी झाला एक मोठा खुलासा 

 

16 Dec 2025, 13:20 वाजता

IPL 2026 Auction Live Updates: आयपीएल 2026चा लिलाव तुम्ही कुठे थेट पाहू शकता?

आयपीएल 2026 चा लिलाव अबू धाबी येथे दुपारी 2.30 वाजता सुरू होणार आहे. त्याचे थेट प्रक्षेपण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर केले जाईल. चाहते जिओहॉटस्टार अॅप आणि वेबसाइटवर देखील लाईव्ह स्ट्रीमिंग पाहू शकतात.

 

16 Dec 2025, 13:17 वाजता

IPL 2026 Auction Live Updates: 31 मार्च 2026 पासून सुरू होणाऱ्या आयपीएलच्या 19 व्या हंगामापूर्वी संघांसाठी हा मिनी लिलाव महत्त्वाचा आहे. या लिलावात सुमारे 369 खेळाडूंचे भवितव्य ठरेल.

16 Dec 2025, 13:16 वाजता

IPL 2026 Auction Live Updates: दुपारी 2.30 वाजता सुरू होणाऱ्या या लिलावात, भारत आणि परदेशातील प्रसिद्ध खेळाडू फ्रँचायझींच्या रडारवर असतील आणि प्रत्येक संघ त्यांच्या गरजेनुसार सर्वोत्तम बोली लावण्याचा प्रयत्न करेल.

 

16 Dec 2025, 13:15 वाजता

IPL 2026 Auction Live Updates: आज आयपीएल 2026 च्या मिनी लिलावाचा दिवस आहे आणि आज अबू धाबीमध्ये खेळाडूंवर लाखो-कोटी रुपयांमध्ये  बोली लागणार आहे.  

 

 

