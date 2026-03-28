English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
IPL 2026 News LIVE 28 March: आज रंगणार आयपीएलचा पहिला सामना! होणार T20 चा थरार सुरु

IPL 2026 News 28 March LIVE Updates: आयपीएल 2026 (IPL 2026) चा 19 वा सीजन आजपासून, 28 मार्च 2026 पासून सुरू होत असून, सलामीचा सामना गतविजेता रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यात बेंगळुरूच्या चिन्नास्वामी स्टेडियमवर खेळवला जाईल. या सामान्यचे आणि त्या संदर्भातही प्रत्येक अपडेट्स मिळावा एका क्लिकवर 

Tejashree Gaikwad | Mar 28, 2026, 10:37 AM IST
twitter
IPL 2026 News 28 March LIVE Updates: टाटा आयपीएल (TATA IPL 2026) ही जगातील सर्वात मोठी आणि श्रीमंत  क्रिकेट लीग  आहे. या लीगचा 19 वा हंगाम यंदा (IPL 2026) रंगणार आहे. या स्पर्धेची सुरुवात  28 मार्च 2026 रोजी बेंगळुरू येथील चिन्नास्वामी स्टेडियमवर होणार आहे. रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू (RCB) विरुद्ध सनरायझर्स हैदराबाद (SRH) हा उद्घाटन सामना रंगणार आहे. 10 संघ आणि एकूण 74 सामने खेळवले जातील (70 साखळी सामने + 4 प्लेऑफ) खेळवले जणार आहेत. बीसीसीआय (BCCI) द्वारे संपूर्ण स्पर्धा भारतात आयोजित केली जात आहे. चला आजच्या सामन्याचे आणि इतर आयपीएल संदर्भातील सगळेच अपडेट्स या ब्लॉगच्या माध्यमातून तुम्ही एका क्लिकवर बघू शकता. 

 

28 Mar 2026, 10:25 वाजता

IPL 2026 News LIVE 28 March: पहिला सामना कोणामध्ये रंगणार? 

आयपीएल 2026 (IPL 2026) चा पहिला सामना रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू (RCB) आणि सनरायझर्स हैदराबाद (SRH) यांच्यात खेळला जाईल. 

28 Mar 2026, 10:08 वाजता

IPL 2026 News LIVE 28 March: प्रत्येक संघांचे कर्णधार 

मुंबई इंडियन्स (हार्दिक पांड्या), चेन्नई सुपर किंग्स (ऋतुराज गायकवाड), रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू (फाफ डू प्लेसिस), कोलकाता नाईट रायडर्स (श्रेयस अय्यर), गुजरात टायटन्स (शुभमन गिल), राजस्थान रॉयल्स (संजू सॅमसन), सनरायझर्स हैदराबाद (पॅट कमिन्स), दिल्ली कॅपिटल्स (ऋषभ पंत), लखनऊ सुपर जायंट्स (के.एल. राहुल), पंजाब किंग्स (शिखर धवन).

28 Mar 2026, 10:02 वाजता

IPL 2026 News LIVE 28 March: एकूण किती संघ सहभागी?

यंदा स्पर्धेत एकूण 10 संघ सहभागी होणार आहेत. मुंबई इंडियन्स, चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू, कोलकाता नाईट रायडर्स, गुजरात टायटन्स, राजस्थान रॉयल्स, सनरायझर्स हैदराबाद, दिल्ली कॅपिटल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स, पंजाब किंग्स हे संघ ट्रॉफीसाठी लढतील. 

28 Mar 2026, 10:00 वाजता

IPL 2026 News LIVE 28 March: आयपीएलचे एकूण किती सामने असणार?

यंदा आयपीएल 2026 च्या 19 व्या सिजनमध्ये एकूण 74 सामने खेळवले जातील (70 साखळी सामने + 4 प्लेऑफ) खेळवले जणार आहेत. 

28 Mar 2026, 09:59 वाजता

IPL 2026 News LIVE 28 March: कधीपासून ते कधीपर्यंत चालणार आयपीएलचा?

यंदा (IPL 2026)  28 मार्च ते 24 मे दरम्यान आयपीएलचे सामने सुरु होणार आहे. 

28 Mar 2026, 09:58 वाजता

IPL 2026 News LIVE 28 March: आयपीएलचा यंदा कितवा सीजन?

यंदा (2026) इंडियन प्रीमियर लीगचा 19 वा सीजन आहे. 

28 Mar 2026, 09:57 वाजता

IPL 2026 News LIVE 28 March: आयपीएल 2026 

नमसकार Zee 24 Taas च्या आयपीएल 2026 च्या आजच्या लाईव्ह ब्लॉगमध्ये तुमचे स्वागत आहे.

